Petar Vušković: Na kovanice eura treba staviti izumitelja Marija Puratića

Tragom rasprave oko motiva koji bi se trebali naći na hrvatskim kovanicama eura, ekonomski analitičar Petar Vušković ponudio je svoj prijedlog koji prenosimo.

- Na euro kovanicama svoje mjesto je morao naći izumitelj Mario Puratić, naš Bračanin. Njegov Power Block (Puratićevo vitlo) je sistem povlačenja mreža koji je u 50-im godinama donio pravu revoluciju u egzistencijalno važnoj djelatnosti - ribarstvu. Njegov izum je bio toliko važan da je našao primjenu u svim brodovima svjetske flote od Japana, preko Amerike i Norveške do Afrike. Između 50-ih i 80-ih godina prošlog stoljeća njegovim izumom direktno je povećan izlov svjetske ribe pet puta, a broj članova posade smanjen je za 50 posto. Ako je srdela hraniteljica siromašnih onda je Puratićevo vitlo njihov kruh. Ne znam jesu li naši političari svjesni da nije bilo Hrvata koji je tako direktno utjecao na svjetsku ekonomiju kao što je to bio Mario Puratić. Kanađani su prepoznali važnost njegovog Power Block sistema te je Puratić našao svoje mjesto na pet kanadskih dolara, a zašto Hrvatska to nije prepoznala ostaje pitanje. Počivao u miru u voljenom starom kraju - poručuje Vušković.