Pfizer potvrdio Lideru: U Savskom Marofu do kraja godine kreće proizvodnja sirovina za cjepivo

Američka farmaceutska kompanija Pfizer će do kraja ove godine u pogonima bivše Hospire u Savskom Marofu proizvoditi sirovinu za cjepivo protiv bolesti COVID-19. Nakon što je to na sjednici Vlade u ćetvrtak najavio premijer Andrej Plenković, Lideru su tu informaciju potvrdili i u američkoj kompaniji navodeći da, otkako su Pfizer i BioNTech počeli globalno distribuirati svoje cjepivo protiv bolesti COVID-19 u prosincu 2020. godine, kompanija je bila primorana zbog potražnje unaprijediti proizvodni i opskrbni lanac, a to uključuje proširenje njihovih postojećih objekata za proizvodnju cjepiva, angažiranje većeg broja dobavljača i uključivanje u proizvodnju dodatnih Pfizer/BioNTech postrojenja, kao i ugovornih proizvođača širom svijeta za proizvodnju cjepiva.

Kako su Lideru potvrdili u kompaniji, Pfizer će u ovom trenutku angažirati svoja dva europska postrojenja u proces proizvodnje koja će biti dio globalne mreže opskrbnih lanaca cjepiva Pfizer-BioNTech COVID-19. Riječ je o Pfizerovim pogonima u Grange Castleu u Irskoj i o hrvatskom pogonu.

- Pfizerov pogon Grange Castle proizvodit će mRNA ljekovitu tvar, a njegov zagrebački pogon podržavat će proizvodnju sirovina. S obzirom na opsežan postupak prijenosa tehnologije, razvoj na licu mjesta, instalaciju nove opreme i razna regulatorna odobrenja potrebna za lokacije, očekujemo da će oba objekta biti u funkciji do kraja 2021. godine - najavili su iz Pfizera.

Koliko će investicija biti teška, nisu komentirali, no ako je vjerovati premijeru, radi se o iznosu od 10 milijuna dolara.

Od proširenja proizvodnje na Pfizerove pogone u Europi neće profitirati samo Irska i Hrvatska, u novi opskrbni lanac uključuju se i druge tvrtke na Starom kontinentu. Riječ je o kompanijama Thermo Fisher Scientific i Dermapharm, koje bi trebale pomagati u formulaciji lijekova, na sterilnom punjenju, pakiranju i skladištenju hladnog lanca, a podržavat će ih, navode, i Baxter, Delpharm, Sanofi, Siegfried, Polymun i Biotech.

Podsjetimo, bivši Plivin biotehnološki pogon u Savskom Marofu do 2008. je godine bio u vlasništvu Plive. Pliva je do tada imala jak istraživačko-biotehnološki potencijal, no nakon prodaje Barru, a kasnijim preuzimanjem kompanije od strane Teve, taj dio poslovanja je morao ići u restrukturiranje i nije imao svjetlu budućnost. 2008. godine novi, netom dovršen biotehnološki pogon u Savskom Marofu preuzima američka Hospira, kao i sve zaposlenike te projekte. Financijski podaci o toj transakciji nisu nikada objavljeni. Hospira je tada bila globalna farmaceutska kompanija specijalizirana za cjepiva i injekcije, te interes za mali pogon na istoku Europe nije bio nikome nevjerojatan obzirom na tadašnje aspiracije Amerikanaca iz Hospire. No, 2015. godine američku je Hospiru preuzeo Pfizer i to po cijeni od čak 15 milijardi dolara. Tom transakcijom je i pogon u Savskom Marofu došao u posjed američke farmaceutske kompanije, koja je donedavno bila najpoznatija po Viagri, a koja je danas jedna od vodećih proizvođača cjepiva protiv bolesti COVID-19.