Pivovare su spremne za početak Eura - vraća se i Foodballerka

Nogomet i pivo često idu ruku pod ruku, a kako su do početka Europskog prvenstva ostali samo sati, provjerili smo što su pripremile dvije najveće pivovare i kako su se spremile za nogometni Euro.

Mislav Madirazza, brand manager u Zagrebačkoj pivovari kaže kako su Zagrebačka pivovara i Ožujsko pivo neodvojivi od nogometa jer je Ožujsko pivo već 23 pune godine ponosni sponzor Hrvatske nogometne reprezentacije.

- Žuja je zapravo pravi simbol hrvatskog nogometa i na tu smo vezu i suradnju jako ponosni – kaže Madirazza.

Ove je godine Zagrebačka pivovara inspirirana uspjesima nogometaša pripremila kampanju 'Ostavi srce na terenu'

- Hrvati su navijačka nacija. Kad god Vatreni igraju, mi navijamo – svim srcem. Nije važno gdje se nalazimo u tom trenutku. Jesmo li kod kuće, na pučini, na poslu ili planini. Kampanja je namijenjena podršci našim reprezentativcima, kao i svim navijačima koji bezrezervno navijaju kao da nema sutra. Napravili smo sjajan tv spot koji je već prepoznat kao jedan od najemotivnijih - sjajne reakcije nam svakodnevno stižu, a Žuja je i ponosni sponzor nove nogometne himne „8 slova“ Zaprešić Boysa i Opće opasnosti koja u samo tri tjedna od premijere ima gotovo 430 tisuća pregleda na YouTubeu – govori Madirazza.

Također, u sklopu kampanje lansirana je i limitirana serija limenki s ilustracijama Žujinih ambasadora Brune Petkovića, Nikole Vlašića, Marcela Brozovića i Dominika Livakovića.

Možda i najvažnija stvar za ljubitelje nogometa je gdje gledati tekmu, a iz Zagrebačke pivovare i na to imaju odgovor.

- Na glavni zagrebački trg smo postavili Žujinu gajbu, ultimativnu experience zonu za gledanje utakmica za tri prijatelja ili prijateljice koji na raspolaganju imaju hranu po izboru, omiljenu Žuju i prikladne gadgete. Radi se o ekskluzivnom 'pop up' prostoru za pozorno praćenje svega što se događa na terenu, koja je ujedno i nogometa radionica . Gajba će, siguran sam, biti najtraženije mjesto za gledanje utakmica. Kako se prijaviti za to genijalno iskustvo možete saznati na službenoj Facebook stranici Ožujskog piva – dodaje Madirazza.

Također, pripremljen je i niz digitalnih aktivacija koje će oduševiti ljubitelje nogometa, a od kojih treba izdvojiti video serijal s bivšim Vatrenima „Dužan si mi rundu“.

Heineken Hrvatska je također uvijek tu kada je riječ o nogometu i repki, i oba najveća i najpoznatija brenda Karlovačko i Heineken imaju tradicionalnu povezanost s nogometom, navijanjem i zabavom.

- Sve povoljnija epidemiološka situacija, lijepo i toplo vrijeme te otvorene terase većine ugostiteljskih objekata daju nam razlog za optimizam u smislu povećane potražnje za našim proizvodima za vrijeme trajanja prvenstva, ali i tijekom cijele ljetne sezone – kažu iz Heineken Hrvatska.

Kao i na prošlim prvenstvima navijačima su pripremljeni posebno prilagođeni Karlovačko Korneri gdje će biti organizirana druženja i navijanja a ti posebni Korneri bit će dostupni u rekordnih 3000 kafića diljem Hrvatske, dok će najveći biti u Zagrebu u sklopu poznate Foodbalerke na platou Tuškanac.

- Punoljetni posjetitelji će, osim uživanja u utakmicama, moći biti dio aktivacija te osvojiti navijačke rekvizite i majice. U odabranim dućanima osigurali smo navijačke majice za kupce gajbe Karlovačkog koji će navijati kod kuće. Upravo nam kreće i TV kampanja sa spotovima u kojima koristimo kontroverznu tehnologiju VAR pokazujući na humorističan način kako ona može dobiti svoj smisao i u 'pivskom' svijetu, među prijateljima – ističu iz tvrtke.

Također, pokrenuta je i kampanja pod nazivom Uživaj u rivalstvu (Enjoy the Rivalry). Ona tematizira činjenicu da nakon više od godinu dana razdvojenosti EURO predstavlja priliku da se ponovno ujedinimo u onom što nas povezuje. U slučaju navijača, to nije samo strastveno navijanje, već i ono pozitivno rivalstvo i nadmetanje. Kupci Heinekena u kafićima i dućanima do 27.6. mogu sudjelovati i u nagradnoj igri koja im može pružiti zaista nenadmašno, premium iskustvo gledanja finala prvenstva. Troje sretnih dobitnika i njihovih pet prijatelja privatnim avionom odvest će se do Dubrovnika gdje ih očekuju dva noćenja u hotelu s pet zvjezdica i jedinstven doživljaj gledanja finalne utakmice na tvrđavi Revelin u društvu Miroslava „Ćire“ Blaževića i Željka Vele, legendarnog dvojaca koji će im te večeri biti stručni vodiči i komentator.