Platforma o mirovinskim fondovima: Na jednom mjestu svi odgovori na pitanja o mirovini

Studirate? Upravo ste dobili prvi posao? Na pola ste radnog vijeka? Ostalo vam je dvije godine do mirovine? Prvi put u Hrvatskoj personalizirana digitalna platforma mirovinskifondovi.hr, kreirana na temelju dizajna usmjerenog na potrebe ljudi, donosi detaljne odgovore na jedno od najvažnijih životnih pitanja - kako napraviti dobar plan za mirovinu i pobrinuti se za sigurniju financijsku budućnost - ovisno o tome u kojoj ste fazi životnog i poslovnog puta!

Udruga društava za upravljanje mirovinskim fondovima i mirovinskih osiguravajućih društava (UMFO) lansirala je mirovinskifondovi.hr kako bi građani na jednom mjestu mogli dobiti relevantne informacije o mirovinskom sustavu, obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima i svojim mirovinama, objašnjene na jednostavan način.



Uz to, svatko može kroz autorizirane kalkulatore izračunati točan iznos buduće mirovine i provjeriti stanje na svom računu u obveznom mirovinskom fondu. S obzirom da, prema istraživanju Ipsos Pulsa, hrvatski građani u pravilu ne planiraju mirovinu (samo 14 posto u tridesetima razmišlja o danima u mirovini), platforma je razvijena kako bi povećala svjesnost o važnosti kreiranja educiranog plana za vlastitu sigurniju budućnost.



Personaliziran sadržaj kreiran je na temelju dubinskih analiza i kontekstualnih intervjua s korisnicima i s fokusom na potrebe različitih demografskih grupa (persona). Tako je stvorena jedna od najvećih platformi o mirovinama u Hrvatskoj s čak 102 vodiča, analiza, osvrta, izvještaja, vijesti koji nam pomažu napraviti dobar plan za mirovinu!

Hrvatski umirovljenik radio je u prosjeku 32 godine i dva mjeseca, a u mirovini će provesti i više od dva desetljeća: prema podacima HZMO-a, vrijeme u mirovini iznosi 21 godinu i 2 mjeseca. Kako donijeti educirane odluke za sigurniju budućnost? Kako funkcionira trodijelni mirovinski sustav? Koliko moramo ili možemo dobrovoljno izdvajati iz svoje plaće u sva tri mirovinska stupa i što to konkretno znači za našu mirovinu? Što se događa s mirovinskom štednjom ako smo na bolovanju? Možemo li zaista dobiti poticaje za dobrovoljnu mirovinsku štednju u iznosu do 750 kuna svake godine? Zašto je mirovinska štednja u obveznom mirovinskom fondu osobna imovina bez koje nitko ne može ostati čak niti u slučaju smrti ili ovrha? Znate li da sve do 2030. traje prijelazno razdoblje u kojem se izjednačava dob muškarca i žena za odlazak u starosnu mirovinu na 65 godina? Znate li tko isplaćuje mirovine? Na mirovinskifondovi.hr korisnici mogu saznati sve to, kao što treba korak-po-korak napraviti kako biste otišli u mirovinu.

Na novoj digitalnoj platformi prvi puta u Hrvatskoj možete pratiti interaktivnu mapu koja mjeri demografska kretanja u vašoj županiji! Na temelju podataka Državnog zavoda za statistiku, napravljene su usporedne analize u posljednjih 20 godina za svaku županiju.



U ovom trenutku u Hrvatskoj 1,2 zaposlenika rade za mirovinu jednog umirovljenika, a nepovoljni demografski trendovi postat će još izraženiji. Znate li koliko je danas u vašoj županiji stanovnika mlađih od 24 manje nego 2001.? To je jedan od ključnih pokazatelja buduće održivosti mirovinskog sustava i dodatni razlog zašto treba napraviti dobar plan za mirovinu. Zato stručnjaci upozoravaju na potrebu individualne odgovornosti za vlastitu financijsku budućnost. Kroz 42 pitanja i odgovora doznajte kako odabrati obvezni i dobrovoljni mirovinski fond, kako fondovi ulažu vaš novac i koliki su prinosi.

U četiri obvezna mirovinska fonda koji posluju u Hrvatskoj trenutno je 1,94 milijuna članova, a većina nas nikada nije provjerila stanje na osobnom računu svog obveznog mirovinskog fonda. Na mirovinskifondovi.hr saznajte kako provjeriti stanje na računu, što je osobni račun u obveznom mirovinskom fondu, kako se učlaniti ili promijeniti obvezni mirovinski fond.



Samo na mirovinskifondovi.hr upoznajte se sa svim obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima koji posluju u Hrvatskoj i donesite educirane odluke. To su: Allianz ZB društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, Croatia osiguranje mirovinsko društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom, Erste d.o.o. za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, PBZ Croatia osiguranje za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima, Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima i Raiffeisen mirovinsko osiguravajuće društvo.

Hrvatski građani većinom ne planiraju život u mirovini jer smatraju da je to daleka budućnost. Od svih dobnih skupina najčešće to čine oni koji su i najbliže odlasku u mirovinu: 62% građana starijih od 50 godina često planira mirovinu, dok u 30-im godinama to čini samo 14% građana. Pokazalo je to istraživanje o stavovima javnosti i dionika o mirovinskom sustavu u RH koji je provela agencija Ipsos Puls.

- U želji da čim bolje razumijemo naše korisnike i anticipiramo njihove potrebe, sve više koristimo principe dizajna usmjerenog na potrebe ljudi u kreiranju naših servisa. Našu novu platformu mirovinskifondovi.hr kreirali smo kako bismo pružili građanima relevantne informacije objašnjene na jednostavan način koji im mogu olakšati planiranje i osvijestili ih o potrebi štednje za mirovinu. Povećanje individualne odgovornosti i financijske pismenosti jedno je od ključnih pitanja sigurnije budućnosti hrvatskih građana, i zato UMFO provodi čitav niz akcija kako bi potaknuo pozitivne trendove – izjavila je Dijana Bojčeta Markoja, direktorica UMFO.

UMFO je lansirao digitalnu platformu mirovinskifondovi.hr u suradnji s digitalnom agencijom za premium sadržaj i tehnologiju 01 Content & Technology – C3 Croatia, koja jedina u Hrvatskoj kreira digitalne servise na temelju specifične metodologije i dubinskog razumijevanja novih, povezanih korisnika. Riječ je o članici njemačke grupacije C3 – Creative, Code, Content, najvećoj europskoj content mreži i jednoj od top deset njemačkih digitalnih agencija.