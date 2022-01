Plenković: Država bi ponovno mogla limitirati cijene goriva

Premijer Andrej Plenković najavio je u srijedu u saborskom 'aktualnom prijepodnevu' kako bi država ponovno mogla limitirati cijene goriva, ako će cijene rasti i idući tjedan.

- Ukoliko imamo procjenu da će cijena idućeg tjedna rasti, mi ćemo opet limitirati sva goriva, osim premiuma - odgovorio je premijer Miru Bulju (Most) koji je istaknuo kako Hrvatska trenutno ima najskuplje gorivo, da kod nas cijena goriva raste, dok pada cijena barela nafte.

Premijer je napomenuo da je, kad se radi o cijeni goriva, Vlada prije tri mjeseca limitirala cijene na 11, 0 i 11 kuna te držala tu cijenu dva mjeseca, čime je izbjegnut udar na građane.

Nakon toga smo prepustili stvari tržištu, primijetili smo da su današnje cijene benzina više, ukoliko imamo procjenu da će cijena idućeg tjedna rasti, mi ćemo opet limitirati sva goriva, osim premiuma, kazao je Plenković.

Plenković Bulju: Dok vi grintate, mi radimo da pomognemo građanima

- Sve godine dok vi grintate, mi radimo da građanima pomognemo i da im bude bolje - poručio je Bulju koji mu je pak uzvratio kako zna da 'ima velike probleme, da ga demontiraju europske institucije, a Olaf vašoj Gabi provjerava potrošena sredstva'.

- Rekli ste da ćete Fond solidarnosti riješiti jednim pozivom Ursuli, ali očito ste trećerazredni igrač - kazao je Bulj premijeru koji mu nije ostao dužan.

- Kada budem išao na Europsko vijeće povest ću vas ili nekog iz Mosta da mi tamo rastumači s kim razgovarati i na kojem jeziku. A i ministru Božinoviću ću predložiti da vas kao antivaksera uzme u Stožer - poručio je Plenković 'mostovcu'.

Marija Selak Raspudić (Klub Mosta) kazala je kako je 'premijer nervozan jer je gladan, jer stalno spominje salamu'. Ne znam jeste li na postblagdanskoj dijeti, ali mi ćemo vam rado kupiti 10 deka parizera, da ne budete gladni i da se možete vratiti na ovo pitanje i druge probleme, kazala je i dobila opomenu.

Premijeru je pak rekla kako ga neće pitati je li mu se 'osušilo grlo kada je trebao nazvati Ursulu da produži rok iz Fonda solidarnosti ili se Ursula nije mogla javiti jer je bila na telefonu s europskim tužiteljem'.

- Neću vas pitati ni zašto je Markov trg ograđen jer ste samo vi prepoznali terorizam, ni o mijenjanju šešira koalicijskog partnera Pupovca - istaknula je zastupnica koju zanima i podatak koliko je narastao broj zaposlenih u središnjoj državnoj i javnoj upravi unatrag četiri godine.

Premijer joj je odgovorio kako taj podatak 'nema u rukavu', a ako ima više zaposlenih, zaposleni su da država bude učinkovitija.

Osvrnuo se i na tezu o hrvatsko-srpskoj koaliciji koju Most često apostrofura.

- Vi kao glavna ljubiteljica Milanovića šutite kad se Milanović grli, hvali i partneruje s Dodikom. Gromoglasna tišina 'mostovaca'. Ništa, nula. Kada aršini budu isti onda grakćite, ne vi, nego ovi koji se i inače javljaju - naglasio je Plenković.

Što se tiče EU, za razliku od vas i vašeg silnog utjecaja, Hrvatska je respektabilna članica, dodao je.

Mostovoj zastupnici premijer je čestitao na činjenici da čeka drugo dijete.

- 'Don't look up' premijeru Plenkoviću, look down. Pa ćete vidjeti kakva je hrvatska stvarnost i zašto se ljudi iseljavaju - odgovorila mu je Selak Raspudić.

Marić: PDV neće biti zanemaren

- U Vladi ćemo to uzeti u obzir, ali staviti u kontekst okvira. PDV neće biti zanemaren, a koje mjere će to biti, izvijestit ćemo Sabor i javnost kada za to bude trenutak - odgovorio je ministar financija Zdravko Marić zastupnici Vesni Vučemilović (HS) koju je zanimalo hoćete li se uvesti nulta stopa PDV-a i niža stopa PDV-a i na koje proizvode.

Vučemilović se požalila da nije dobila konkretan odgovor.

- Vaš me odgovor podsjeća na onu narodnu 'Sit gladnom ne vjeruje' - kazala je ministru i zaključila kako je 'Slavoncima ova Vlada osigurala kartu za Njemačku'.

Ministarstva kulture i vanjskih poslova već su reagirala prema srpskoj strani, izražavamo najoštrije suprostavljanje donošenju takvog zakona, rekla je ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek HDZ-ovu Branku Bačiću koji je podsjetio da je Skupština Republike Srbije donijela zakon kojim je izdanja dubrovačke književnosti proglasila i srpskim kulturnim naslijeđem.

- Iskoristit ćemo sve što nam je na raspolaganju, i kroz bilateralne odnose i proces pristupanja Srbije EU da zatražimo da se takve neprihvatljive odredbe uklone iz zakona - rekla je ministrica i naglasila kako je 'podjednako posežete li za teritorijem ili kulturnom baštinom'.

Zato je takav potez neprihvatljiv i zaslužuje svaku osudu, poručila je.