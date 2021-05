Plenković: Ideja je da se zabrani rad nedjeljom, Čupić: To će pasti na Ustavnom sudu

Premijer Andrej Plenković najavio je nakon sastanka vladajuće koalicije promjenu Zakona o trgovini, odnosno reguliranje rada nedjeljom. - Razgovarali smo o Zakonu o trgovini koji podrazumijeva pitanje rada nedjeljom. Ideja je da se rad nedjeljom zabrani osim 16 nedjelja u godini, a uzeli bi u obzir turističku sezonu – rekao je Plenković.

S idejom neradne nedjelje već se koketiralo u javnosti, a to se pitanje dvaput pokušalo i zakonski regulirati. Upravitelj trgovačkog centra Westgate i predsjednik Koordinacije neprehrambene trgovine i trgovačkih centara u HUP-u Denis Čupić kaže kako nije neočekivano da se o tome ponovno govori uoči izbora.

- Žalosti me što ovoj temi uvijek razgovaramo na razini medijskih prepucavanja. U tom kontekstu su zakazale i sve poduzetničke i gospodarske udruge. Ni u HUP-u nemamo jedinstven stav o ovoj temu, no loše je što nismo nikad imali ni argumentiranu raspravu. Svaki put se spominje samo neradna nedjelja u trgovini, no što je sa svim drugim sektorima i djelatnostima? Hoće li se i ugostiteljstvu ili prijevozu isto dopustiti rad samo 16 nedjelja u godini? – kaže Čupić.

Trenutačno 80 posto radnika u trgovini ne radi više od 25 nedjelja u godini, a nitko ne radi svaku nedjelju, ističe Čupić. Osim toga, rad nedjeljom se, dodaje, u većini trgovina, plaća 50 do 100 posto više, a radnici za radnu nedjelju dobiju 2-3 slobodna dana. S novim prijedlogom radnici bi stalno radili šest dana u tjednu i 16 nedjelja.

-Indirektno će se zbog ovakve odluke smanjiti primanja radnika u trgovini jer će pasti promet koji je nedjeljom izniman. U pandemiji je trgovina pod dodatnim snažnim udarom online kupnje i u tom kontekstu je odluka o zabrani rad nedjeljom dodatno apsurdna. Porezni prihodi od PDV-a će se samo sliti u online segment, odnosno Rumunjsku, Češku ili Njemačku – kaže Čupić.

No ta bi odluka, uvjeren je Čupić, pala na Ustavnom sudu jer dira u jednakost poduzetništva, odnosno ne može se zabraniti rad samo jednoj djelatnosti. Pozivanje na europsku direktivu je, smatra, promašeno jer se u toj direktivi ne spominje nedjelja nego jedan slobodan dan u tjednu. Čupić se nada da će najnoviji prijedlog o zabrani rada nedjeljom ostati samo na razini ideje i da će se otvoriti argumentirana rasprava na ovu temu.

No, nisu ni svi trgovci protiv zabrane rada nedjeljom. Dragan Munjiza, dugogodišnji visokopozicionirani menadžer u trgovačkim lancima, a trenutačno direktor Lonia trgovine, kaže kako je osobno oduvijek bio zagovornik neradne nedjelje. - Ova odluka je izvrstan kompromis za radnike i poslodavce te potrošače u maloprodaji. Loše strane te politike su porast online trgovine i prekograničnog shoppinga, dok istovremeno protivnici ove odluke pretjeruju u procjenama porasta nezaposlenosti zbog neradne nedjelje. Izvrsna i civilizirana odluka – smatra Munjiza.

Inače, na sastanku vladajuće koalicije razgovaralo se i o zakonu koji regulira rad Hrvatske gospodarske komore. Kako je izjavio Plenković ona društva koja su članovi HGK, a plaćaju najmanju članarinu, više ne bi plaćali ništa. - Veće tvrtke bi nastavile plaćati. Prihod HGK bi se smanjilo za 60-ak milijuna kuna, a to bi se nadomjestilo prihodima na tržištu ili sredstvima iz pojedinih resora na koja se naslanjaju aktivnosti HGK. To bi podrazumijevalo i racionalizaciju broja zaposlenih u HGK - rekao je Plenković.