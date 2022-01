Plenković: Imamo niz alata na raspolaganju koji će spriječiti veći udar na standard građana

Premijer Andrej Plenković istaknuo je da će Vlada izaći s cjelovitim paketom mjera za ublažavanje učinka rasta cijena energenata na građane i gospodarstvo.

- Imamo niz alata na raspolaganju, bilo da su u pitanju određene mjere ili aktivnosti najvećega distributera - a to je HEP - koji također može poduzeti određene mjere, regulatori, a u konačnici i Vlada, tako da ćemo do trenutka kada to pitanje postane aktualno imati cijeli paket koji će olakšati, odnosno spriječiti veći udar na standard građana - rekao je Plenković, koji je danas u Novskoj na obilježavanju dana toga grada.

Nije govorio detaljno u kojem će smjeru ići Vladine mjere - hoće li se reagirati u pogledu cijena energenata, nižeg PDV-a, vaučera za struju i drugih rješenja o kojima se nagađa u javnosti.

Premijer je istaknuo da u odnosu na druge zemlje EU-a, kod nas struja i plin zadnjih mjeseci nisu poskupjeli.

- To se dogodilo zato što smo tiho radili, razgovarali i gledali da nema udara na standard građana - rekao je Plenković.

Najavio je da će Vlada u oblikovanju mjera koje bi građanima i gospodarstvu trebale olakšati izvjesno poskupljenje struje i plina od 1. travnja, primijeniti načelo koje je primijenila i kod politike očuvanja radnih mjesta, a to je cjelovitost svojih politika.

- Učiniti sve da, kada završi sezona grijanja, prije toga donese okvir politika i mjera koje će smanjiti bilo kakav udar na standard građana, a koji bi bio uzrokovan rastom cijena energenata, što je i globalni trend - objasnio je Plenković.