Plenković je predstavio nove mjere za gospodarstvo - pomoć dobivaju i oni kojima je promet pao 40 posto

Vlada je osigurala dodatnih 300 do 350 milijuna kuna direktnih potpora radnicima i poslodavcima za očuvanje radnih mjesta u privatnom sektoru, rekao je premijer Andrej Plenković predstavljajući nove mjere za gospodarstvo koje će se vrijediti od 1. listopada do kraja godine. Prema njegovim riječima, Vlada će nastaviti sufinancirati plaće radnicima u najpogođenijim sektorima, ali se obuhvat potpore mijenja.

- Prepravili smo stupnjevanje potpore sukladno padu prometa pojedinog poduzetnika. Poduzetnicima kojima je promet pao za 40 posto, potpora će iznositi 2000 kuna, oni kojima je pao promet između 45 do 50 posto potpora po radniku će iznositi 2500 kuna, za pad od 50 do 55 posto 3000 kuna, a od 55 do 60 posto 3500 kuna. Najveće potpore će dobiti oni kojima je pad prometa iznosio više od 60 posto i to 4000 kuna - kazao je premijer.

Dodao je kako će poslodavci i poduzetnici pad prometa dokazivati uspoređujući promet iz drugog i trećeg kvartala prošle i ove godine. Promet se neće mjeriti samo na temelju mjesečnog pada. Ta se mjera, naglasio je, i proširuje, pa će tako potpore uz sektor prometa, ugostiteljstva, industrije evenata dobiti i biljna i stočarska proizvodnja, ribarstvo, putnički i vodeni promet te povremeni prijevoz. Mikropoduzetnici, upozorio je premijer, imaju pravo na potpore bez obzira kojoj djelatnosti pripadali.

- Vlada je dosad za razne mjere i potpore za gospodarstvo u borbi protiv koronekrize isplatila 6,85 milijarde kuna. Ako se tome pribroji otpis doprinosa taj iznos se penje na 10 milijardi kuna - zaključio je premijer.