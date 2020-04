Plenković: Mjere reaktivacije gospodarstva bit će primjerene i epidemiološki sigurne

Premijer Andrej Plenković u ponedjeljak je poručio da Vlada odluke donosi promišljeno i s ciljem zaštite života građana, a mjerama reaktivacije dijelova hrvatskog gospodarstva omogućit će se, na epidemiološki siguran način, pokretanje dijela ekonomskih aktivnosti.

O mjerama reaktivacije dijela hrvatskog gospodarstva Vlada će na sjednici u četvrtak donijeti zaključak, a Plenković nakon sjednice Predsjedništva i Nacionalnog vijeća HDZ-a nije htio govoriti o konkretnim mjerama, rekavši tek da se one usuglašavaju, da će ih biti dosta te da ima puno prijedloga.

- Kad cijeli paket bude gotov, predstavit ćemo ga - rekao je u izjavi novinarima.

- Nećemo ga puštati na kapaljku, pabirčiti, dovoditi vas ili javnost u zabludu. Kad stvari budu konsolidirane, tada ćemo ih predstaviti - dodao je.

Istaknuo je da je Vlada nakon izbijanja epidemije između zaštite života i dotadašnjeg načina i stila života izabrala zaštitu života te da je to i dalje temeljni cilj.

- A sada želimo, uz taj temeljni cilj omogućiti gospodarstvu da onako kako je to primjereno i epidemiološki sigurno pokrenemo dio ekonomskih aktivnosti – to je cijeli smisao - rekao je.

Ne slaže se s ocjenama da Hrvatska kasni u donošenju tog paketa mjera te je ocijenio kako je to 'jedna teza koja se nabacuje na Vladu kao svojevrsni pritisak', koju ne razumije i ne vidi da je 'iole racionalna'.

- Sve zemlje koje su najavljivale određeni hodogram popuštanja, a pogotovo velike zemlje, su baš na dan kad su imale najviše mrtvih objavljivale viziju i nadu da će popuštati s mjerama. Mi nismo u toj situaciji, niti imamo veliku zarazu, niti imamo jako veliki broj mrtvih. Imamo racionalne odluke, dobro pripremljene odluke, utemeljene na struci, jasnoj političkoj procjeni, kao i paket koji se odnosio na gospodarstvo, koji ste vidjeli kakav je učinak polučio - rekao je.

Podsjetio je pritom da 480.000 radnika koristi mjeru koju je Vlada donijela za ožujak te ocijenio da će, kao što je bila pogođena ta mjera, isto biti pogođene i sve mjere koje se tiču reaktivacije dijelova hrvatskog gospodarstva.

- Ništa ne radimo preko koljena, preko noći. Radimo promišljeno i odgovorno jer se takav pristup pokazao učinkovitim - poručio je premijer.

Vlada ne brza u odlukama, dodao je te naveo primjere nekih zemalja koje su bile uspješne u suzbijanju epidemije koronavirusa, a sada imaju eskalaciju novozaraženih.

- Ne smijemo se dovesti u situaciju da pod bilo kakvim pritiskom ili prenaglim otpuštanjem onoga što je trenutno u restriktivnom formatu dovedemo do kontraefekta i brzog širenje zaraze – a onda će to sigurno dovesti do još veće smrtnosti među našim sugrađanima - upozorio je.

Plenković Milanoviću: Sve donesene odluke bile su političke

Na ocjenu predsjednika Republike Zorana Milanovića da bi se u Hrvatskoj trebale početi donositi odluke na razini politike, a ne više struke, Plenković je odgovorio kako su sve donesene odluke i bile političke.

- Pretpostavljam da on možda nije dovoljno upoznat kako funkcioniraju sve ove aktivnosti. Sve odluke koje god smo donosili bile su političkog karaktera. Treba jasno raditi distinkciju između političkih odluka Vlade, ministara i onoga što se zove zdravstveno-epidemiološki okvir, a to je prilagođavanje određenih mjera u interesu zdravstvene sigurnosti naših građana. Nije stožer došao, da još jednom to kažem, s Marsa, nije nastao iz vakuuma, nastao je odlukom Vlade - rekao je Plenković.

Dodao je i da su svi članovi Stožera civilne zaštite imenovani po nekoj logici predstavljanja resora.

- A ti su resori, resori Vlade. Prema tome, ta neka distinkcija mislim da ne stoji, a i odluke koje će Vlada donijeti u formi zaključka u četvrtak bit će odluka politike, odluka Vlade, a onda će epidemiolozi to staviti u okvir koji neće dovesti u ugrozu sva postignuća koja imamo proteklih tjedana - rekao je.

HDZ 20 posto od sredstava za financiranje stranaka daje za borbu protiv epidemije koronavirusa

Predsjedništvo i Nacionalno vijeće HDZ-a ubuduće će, sve dok traje kriza izazvana epidemijom koronavirusa sastanke održavati svakog ponedjeljka, a ne kao što je bilo uobičajeno prvog ponedjeljka u mjesecu.

Ta su stranačka tijela danas dala potporu aktivnostima Vlade i Sabora na suzbijanju posljedica u zdravstvenom pogledu epidemije koronavirusa, kao i aktivnosti usmjerene na pomoć radnicima i gospodarstvu.

- Razgovarali smo i o sredstvima koje stranke dobivaju za svoje financiranje i danas smo na Predsjedništvu i Nacionalnom vijeću donijeli odluku da se HDZ odrekne 20 posto prihoda, u tranši koja slijedi za drugi kvartal ove godine, i da se ta sredstva kanaliziraju za borbu protiv epidemije koronavirusa - naveo je Plenković.

Dodao je i da se razgovaralo o turizmu, budući da je ministar turizma Gari Cappelli dobio posebnu zadaću da, zajedno sa svima koji su involvirani, donese jedan plan kako bi se u okviru epidemiološki prihvatljivih pravila moglo organizirati i planirati razgovore s drugim državama i i vladama o mogućnostima dolaska turista u Hrvatsku tijekom ove godine.

- Naša je zadaća da stvorimo okvir, a onda ćemo sa svim zainteresiranim zemljama, odnosno putničkim agencijama i ostalima, nalaziti načina kako da pomognemo hrvatskom turizmu - rekao je Plenković.

Na stranačkim su tijelima razgovarali i o predstojećoj sjednici (u četvrtak) Europskog vijeća, naveo je.

- Izvijestit ćemo što je Hrvatska do sada učinila, vidjeti kako zajedničkim naporima napraviti iskorake koji se odnose na koordinirani proces izlaska iz trenutne situacije u kojoj je niz država članica uvelo restriktivne mjere koje su utjecale na gospodarske tokove i zbog toga očekujemo jedan zajednički pristup na razini EU - rekao je Plenković.