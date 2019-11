[FOTO] Plenković otvorio 42. Interliber: Udvostručili smo izdvajanja za kulturu

Uvodni govor premijer je započeo parafrazirajući Miroslava Krležu da je knjiga jedino što je čovjek do danas izumio kao oružje u obranu svog ljudskog ponosa. Govor je potom skrenuo na učinak Vlade, koju je područje kulture, kako kaže premijer, dočekalo zanemareno. Za kulturu se izdvajalo 0,56 posto državnog proračuna, dok su ove godine ta izdvajanja došla na 1 posto proračuna s obzirom na to da je Vlada kao jedan od prioriteta stavila i kontinuiorano povećanje proračuna za to područje kojem su potrebne reforme i uređenje sustava, a tome bi trebalo doskočiti ambicioznijim korištenjem europskih fondova te novim poticajnim mjerama.

- U kontinuiranom dijalogu sa svim sudionicima knjižnog lanca poduzeli smo u posljednje tri godine čitav niz mjera. Veseli me što u prigodi otvaranja ovog 42. Interlibera mogu zaključiti kako smo najteže posljedice nedavnih potresa u sektoru uspješno zaustavili - rekao je premijer apostrofirajući da se radi na rješavanju problema koji nagrizaju izdavaštvo kao što su financijska nestabilnost, nelikvidnost, gubitci u knjižarskom lancu.

Dotaknuo se i pitanja opstanka tiskane knjige i krize prouzrokovane opadanjem čitateljske publike.

- Donijeli smo Strategiju poticanja čitanja koju smo počeli provoditi proračunskim sredstvima kroz različite resore. Sljedeće godine će iz Europskog socijalnog fonda biti na raspolaganju dodatnih 50 milijun kuna za financiranje mjera zacrtanih strategijom - naglasio je Plenković.

Istaknuo je i program poticanja poduzetništva u kulturnim i kreativnim industrijama.

- Sredstva za financiranje poduzetništva smo u mandatu naše Vlade učetverostručili. Književno-nakladnički i knjižarski sektor, barem prema pokazateljima sudjelovanja u ovom projektu, jedan je od najživljih i najprosperitetnijih kulturnih industrija, a nadamo se da će taj svoj potencijal i dalje razvijati - izjavio je premijer.

Nije propustio istaknuti kako se knjiga pokazala kao 'žilava valuta' i nadopuna digitalnim medijima za koje se vjerovalo da će je pregaziti.

Budući da su uz Interliber otvoreni i osmi Reboot InfoGamer te 44. Inova, premijer je napomenuo da zajedno s klasterom game dizajnera Vlada radi na novim modelima financiranja tog sektora. - Hrvatska industrija video igara glede prihoda i broja zaposlenih bilježi rast od čak 50 posto, dok industrija na globalnoj razini bilježi godišnji rast od 8 do 10 posto - rekao je posebno pohvalivši rezultate Sisačko-moslovačke županije.---

Na Interliberu, Reboot Infogameru i Inovi bit će ukupno 1160 izlagača iz 32 zemlje, a očekuje se da će od 12. do 17. studenog sajmom knjige prošetati više od 130 tisuća posjetitelja, najavila je Dina Tomšić.

Direktorica Zagrebačkog velesajma Dina Tomšić Interliber je nazvala nacionalnom platformom za promicanje čitanja te istaknula kako je sajam i ove godine premašio dosadašnje dosege s 18 posto više izlagača i 5 posto više izlagačkog prostora. Osobito je ponosna što će tijekom ovogodišnjeg Interlibera Zagrebački velesajam proslaviti 110. godišnjicu postojanja.

Novost sajma je Premium program, a kao posebnu atrakciju Tomšić je navela promociju knjige slavnog hrvatskog nogometaša Luke Modrića koja će se održati u nedjelju.

Zamjenica zagrebačkog gradonačelnika Jelena Pavičić Vukičević održala je pozdravni govor umjesto Milana Bandića koji je skupu prisustvovao, ali zbog stanja glasnica nije mogao nastupiti. Naglasila je kako je ova manifestacija primjer razvoja kulturne i gospodarske ponude te odličan način da svi sadržaji vezani uz knjigu i kulturu budu dostupni svim sugrađanima.

Otvorenju Interlibera prisustvovali su i ostali dužnosnici poput ministrice kulture Nine Obuljan Koržinek, ministra regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Marka Pavića, predsjednika skupštine Grada Zagreba Drage Prgometa, ruskog veleposlanika Anvara Azimova, predsjedničinog supruga Jakova Kitarovića.