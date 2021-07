Plenković tvrdi da je u svijetu necijepljenima neugodno. Pogledajte koliko je onih kojima nije neugodno!

Predsjednik Vlade Andrej Plenković gostovao je danas ujutro u posljednjoj ovosezonskoj emisiji Hrvatskoga radija 'A sada Vlada' gdje je komentirao cijepljenje protiv bolesti COVID-19.



Plenković je, između ostalog, rekao da je u nekim kulturama i zemljama ljudima koji nisu cijepljeni postalo neugodno. Što god da je premijer mislio s ovom neugodom odlučili smo provjeriti stanje u državama svijeta i pogledati koliki je postotak cijepljenih ljudi, a koliko onih kojima je neugodno. Što se tiče Hrvatske, trenutno je s dvije doze cijepljeno 29 posto stanovništva.

Prema podacima statističke stranice Our world in Data koja se svakodnevno ažurira, na dan 7. srpnja 2021. godine jednom dozom je cijepljeno ukupno 24,4 posto svjetske populacije, a s obje doze do sada je cijepljeno oko 895 milijuna ljudi što predstavlja oko 11,5 posto ukupnog svjetskog stanovništva.

Globalno je primijenjeno 3,35 milijardi doza cjepiva, a u zemljama s niskim prihodima, iliti onim siromašnima, jednom dozom je cijepljeno tek 1 posto stanovništva.

Od svih zemalja trenutno najbolju procijepljenost imaju Ujedinjeni Arapski Emirati koji su do sada s jednom dozom procijepili 75 posto stanovništva, a s dvije 65 posto.

Nakon njih slijedi Malta gdje je jednom dozom cijepljeno 72 posto stanovništva, a s dvije njih 67 posto. Od ostalih zemlja koje su do sada uspjele cijepiti 50 posto svog stanovništva s dvije doze su Bahrein, Čile, Island, Izrael, Urugvaj, UK, Katar i Mađarska koja je najprocjepljenija od naših susjednih zemlja.

Od ostalih 'susjeda' Italija je procijepila 56 posto stanovništva jednom dozom, a 34 posto s obje, Srbija je na 35 posto cijepljenih s obje doze, Slovenija na 34 posto, a BiH na skromnih 4,7 posto.

Amerikanci su do sada procijepili s obje doze 47 posto stanovništva, Kanada je na 37 posto, Njemačka 39 posto, dok je Francuska na 34 posto.

Od Skandinavaca najveća je procijepljenost u Danskoj i ona iznosi 34 posto, u Švedskoj je cijepljeno 31 posto stanovništva, u Finskoj 21 posto, a Norvežana 29 posto.

Stanje na Bliskom istoku i Aziji otvaramo s bogatom Saudijkom Arabijom gdje je obje doze primilo tek 5,3 posto ljudi, Iran je na 2 posto, Afganistan na 0,5 posto, Irak na 0,7 posto.

Indija koja se mnogo provlačila kroz medije je trenutno s dvije doze cijepila 4,7 posto stanovništva, Japan 15 posto, a Južna Koreja samo 10 posto.

U Australiji, koja je u vječnom lockdownu, cijepljeno je 7,4 posto stanovništva.

Naravno, najgore stanje je u Africi gdje je predvodnik u cijepljenu Južnoafrička republika koja je cijepila 5,4 posto svog stanovništva dok su sve ostale zemlje ispod te razine većinom ispod jedan posto.

Da zaključimo, čini se da samo 11,5 posto ukupnog svjetskog stanovništva nije neugodno.

Kompletan popis zemalja dostupan je na ovom linku.