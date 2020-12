Plenković: U 2020. pokazana snaga države veća nego ikada do sada

Premijer Andrej Plenković ocijenio da je godina na izmaku bila "teška", zbog pandemije za cijeli svijet, a za Hrvatsku i zbog potresa ustvrdivši kako je u tim okolnostima pokazana snaga države veća nego ikada te je zadržan smjer odgovornog upravljanja javnim financijama.

- Ovo je teška godina, teška za svijet, Europu, Hrvatsku, godina u kojoj smo imali pandemiju kakve nije bilo sto godina te dva jaka potresa. S obzirom na to kakav je bio cijeli prvi mandat i početak ovog, rekao bih da je bila uobičajena za nas, što se tiče nošenja raznoraznih tereta. Mislim da smo se trudili učiniti sve što je u ovim okolnostima bilo nužno - rekao je u ponedjeljak premijer.

Izjavio je to nakon sastanka Međuresorne radne skupine za praćenje provedbe financijskog doprinosa iz Fonda solidarnosti EU-a namijenjenih za financiranje obnove Zagreba te Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije.

Premijer je naglasio glavne poteze Vlade u 2020. godini te rekao kako je njima pokazana snaga države.

- Ovo je demonstracija snage države veća nego ikada do sada - bilo da je riječ o zdravstvenoj sigurnosti, bilo da je riječ o direktnim potporama gospodarstvu i privatnom sektoru, do mjere koja još nije viđena. A pritom smo zadržali smjer i pravac onoga što je krasilo naš mandat u 2017., 2018. i 2019., a to je odgovorna politika upravljanja javnim financijama gdje smo imali i proračunske viškove i smanjivali javni dug i digli Hrvatskoj kreditni rejting - naglasio je Plenković.

U ovoj godini, istaknuo je, zadržan je najviši kreditni rejting, Hrvatska je ušla Europski tečajni mehanizam II, postoji jasan plan za euro područje, za Schengen, nije se dogodila eksplozija nezaposlenosti.

- Dapače, s kreditnim linijama koje smo dali gospodarstvu omogućili smo da oni premoste krizu, imali smo bolju turističku sezonu nego bilo tko drugi na Mediteranu, osigurali smo 24,2 milijarde eura za idućih deset godina, dovršili Nacionalnu razvojnu strategiju, prvi nacrt Nacionalnog programa oporavka i otpornosti koji je poslan EK i u konačnici, s aspekta HDZ-a, pobijedili najuvjerljivije od 1995. i obnovili potporu birača - dobili drugi mandat - rekao je premijer.

Izrazio je žaljenje zbog velikog broja preminulih od covida-19. "Nama je svaki život važan i to ćemo sigurno imati na umu i u tjednima i mjesecima koji su pred nama", naglasio je.

Premijer je opovrgnuo pisanje tjednika "Nacional" o tome da je imao blagu upalu pluća kao posljedicu oboljenja od covida-19.

- Ako sam je desetog dana izolacije shvatio da imam jaki kašalj i da bih se, umjesto da se vratim na posao, trebao s nekim konzultirati o tome kakvo mi je zdravstveno stanje, a svo sam vrijeme bio kući, pretpostavljam da ni vi ne biste otišli u lunapark nego biste otišli kod doktora - dgovorio je na pitanje novinara je li bio u bolnici na Jordanovcu na pregledu.

Na dodatni upit znači li to da je bio na pregledu kod doktora na kojem mu je dijagnosticirana lakša upala pluća odgovorio je kako mu je dijagnosticirano "da mora ostati još nekoliko dana doma, a nakon toga se nije razvila upala pluća".

Smatra da je o njegovom zdravstvenom stanju sve bilo transparentno, rekavši da ga je javnost svaki dan mogla vidjeti putem videa te dodao - "a to što netko glumi s ekskluzivom, to je njegov problem, ne moj".