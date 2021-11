Plenković: Ulazak u eurozonu snažna je poruka investitorima

Premijer Andrej Plenković danas je ustvrdio da je izvjestan ulazak Hrvatske u eurozonu 2023. godine signal i poruka investicijskoj javnosti o ispravnosti smjera Vladine ekonomske i fiskalne politike, kao što je to i u slučaju agencije Fitch koja je jučer podigla hrvatski kreditni rejting.

- Ključ i sidro našeg ekonomskog smjera zbog kojeg jača povjerenje u našu politiku od strane EK, agencija i međunarodnih financijskih institucija je ulazak u euro područje. Smjer ulaska koji očekujemo u lipnju daje kredibilitet svemu što radimo. Ljudi koji se ovime detaljno bave znaju što to znači za ekonomiju i stabilnost. Oni taj motor kretanja hrvatske ekonomije vide kao najvažniji - rekao je Plenković na konferenciji za novinare.

Konferencija je uslijedila nakon što je Fitch jučer podigao kreditni rejting Hrvatske za jednu razinu, iz 'BBB-' na 'BBB', uz pozitivne izglede, ističući napredak u pripremama za članstvo u eurozoni i snažan oporavak hrvatskog gospodarstva od pandemijske krize. To je najbolji kreditni rejting u povijesti Republike Hrvatske.

Fitch procjenjuje da će Hrvatska unatoč pandemijskom šoku biti u poziciji da postane članicom eurozone u zacrtanom roku, u siječnju 2023., otprilike godinu dana prije no što su u agenciji do sada prognozirali. Fitch je ujedno podigao procjenu rasta hrvatskog gospodarstva u ovoj godini s 5,5 na 8,9 posto, istaknuvši da bi aktivnosti trebale premašiti pretpandemijsku razinu već do kraja godine.

- Hrvatska je ocijenjena najboljim investicijskim rejtingom u povijesti, nikada nismo imali BBB i pozitivne izglede. To nagovještava što ta agencija procjenjuje, prateći što se događa s našom fiskalnom politikom - rekao je Plenković.

- Kada u lipnju iduće godine budemo spremni za ulazak u eurozonu, automatski će se slati signali prema agencijama da će Hrvatska biti još stabilnija i ekonomski snažnija - dodao je Plenković.

- Procjene EK, naše i procjene agencija te HNB-a su jako dobre, ohrabrujuće, odličan signal za gospodarstvenike i radnike - zaključio je Plenković.