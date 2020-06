Plenković vs. Bernardić: Tek ovlaš o realnim problemima hrvatskoga gospodarstva

U prvom sučeljavanju, Andrej Plenković, predsjednik HDZ-a i aktualni premijer, te Davor Bernardić, predsjednik SDP-a, gotovo da se uopće nisu dotakli gospodarskih tema. Ovlaš se tek spominjala reakcija Vlade na gospodarsku krizu izazvanu pandemijom koronavirusa, pa je tako Plenković po n-ti put iznio kako je Vlada pomogla poslodavcima i Vladi da prebrode karantenu s potporama za očuvanje radnih mjesta na što je dosad potrošeno preko pet milijardi kuna.

No, o realnim problemima hrvatskog gospodarstva, koje će se tek najesen suočiti sa strahovitim posljedicama pada potrošnje, potražnje i padom kupovne moći građana - ništa. Ni riječi o planovima kako to zaustaviti, kako se u takvoj situaciji postaviti, osim što se Plenković 'vadio' na svoju 'ekipu' iz Europskog vijeća i Europske komisije koji će kao Deus ex machina pomoći Hrvatskoj da prebrodi crne dane s euro milijardama. Točnije, s 22 milijarde eura.



Spominjala se Ina, investicije i porezi, tu je Plenković dominirao, premda su jedan drugom toliko upadali u riječ da nitko nije uspio argumentirano i suvislo objasniti misao, ali kao da je po tim pitanjima nije ni bilo. Koliko vrijedi Ina, gdje odlazi hrvatska nafta, čiji je muž u Upravi te kompanije i je li uopće sadašnji ili bivši muž. Kolika je HDZ porezna rasterećenja odradio u četiri godine mandata i zašto još uvijek gospodarstvo grca u parafiskalnim nametima, samo je jedna od tema koje su se spomenule - ovlaš. Tek toliko da ih se otvori, ali ne i zatvori.



Puno više strasti obojica su uložila u rasprave oko ideoloških pitanja, koja neće pomoći oporavku hrvatskog gospodarstva i oko toga koliko se puta Plenković testirao na koronavirus. Oko jedne stvari su se obojica složila, da velike koalicije neće biti.