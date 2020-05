Počela turistička sezona: Otvoreni hoteli i kampovi, sada treba pojačati promociju

- S obzirom na ukupnu situaciju možemo biti zadovoljni prvim turističkim brojkama. Kvalitetna epidemiološka situacija temelj je ostvarivanja rezultata ove godine i tu smo među najboljima u Europi. To trebamo maksimalno iskoristiti u narednom razdoblju, počevši već od danas. Ništa se neće dogoditi samo po sebi, moramo intenzivno početi komunicirati na ključnim tržištima kako bi privukli goste. Istovremeno s finaliziranjem dogovora o jednostavnijem i bržem postupku ulaska turista s ključnih emitivnih tržišta moramo pokrenuti koordinirane i ciljane promotivne aktivnosti na tim tržištima - izjavio je Veljko Ostojić, direktor Hrvatske udruge turizma.

Za nastavak otvaranja kapaciteta ključno je postizanje preciznih dogovora s državama koje čine naša glavna emitivna tržišta o nesmetanom putovanju u Hrvatsku i nazad, a to se, kako je najavio u planu otvaranja ljetne turističke sezone ministar turizma, očekuje najkasnije do sredine lipnja. Zbog toga se u planu otvaranja turističkih objekata predviđa da će se do kraja svibnja otvoriti kampovi u Istri, Kvarneru i Dalmaciji, kao i dodatni hoteli. Tijekom lipnja očekuje se potpuno otvaranje većine hotela i svih ostalih turističkih usluga u destinacijama.

U HUT-u naglašavaju kako je nužno što prije pokrenuti ciljane promotivne aktivnosti na ključnim tržištima, i to na način da se koordiniraju aktivnosti privatnog i jasnog sektora. Uspješna promocija ključna je za osiguravanje veće potražnje za dolaskom u Hrvatsku i ostvarivanje maksimalno mogućih turističkih rezultata u ovoj izvanrednoj godini.