[PODUZETNICI vs. KORONA] Kristina Ercegović spasila je Business Café besplatnim online eventima

Sedam dana prije nego što je Kristina Ercegović trebala održati svoj idući Business Café, event za male poduzetnike koji redovito organizira već deset godina, stigla je zabrana okupljanja, a onda i lockdown, a njoj je u tom trenutku 90 posto prihoda dolazilo od evenata uživo. No jednostavno je počela raditi i do tri online eventa na tjedan. U sedam dana počela se koristiti nizom novih aplikacija i mnogo pisati, što na svom blogu, što na portalu Žene i novac, na koji se poslovno usredotočila:

– Content. Sadržaj, dakle, i jednostavno rad onoga što najviše volim, što bih radila i da mi nitko ne plati. Mnogi su mi rekli, a i dandanas mi kažu, da ih je to izvuklo iz depresije i osobnih kriza, da smo bili i da jesmo svjetlo na kraju tunela.

Sve što je radila uživo, jednostavno je prebacila online, i to besplatno, a novac je došao sâm, jer sponzori su ipak imali nešto sredstava i morali ih plasirati. Zato su online eventi bili besplatni za gledatelje, ali netko ih je sponzorirao. Business Caféu to je još bolje jer je prije na event došlo od 150 do 250 ljudi, a sada svaku online verziju pogleda bar od 4000 do 8000, neke epizode i 40.000 ljudi.

Istodobno je Ercegović na portalu Žene i novac nudila mnogo kvalitetnog sadržaja, zbog čega su se ljudi htjeli odužiti pa su predložili plaćanje članarine te je čak počeli uplaćivati. Tako su se promijenili poslovni model i izvori prihoda.

Usporedno je Ercegović u svakoj stanci između zatvaranja pratila mjere i kad god je mogla, organizirala evente uživo, zato da se vidi s ljudima, čak i kad je financijski bila na nuli. Nitko se na eventu nikad nije zarazio. Istodobno je napravila novi web i novu verziju portala te uložila u SEO optimizaciju.

– Da zaključim: nas su spasili brza reakcija, odličan sadržaj i njegova optimizacija na webu, dobri odnosi s ciljanom publikom te, jednostavno, naša autentičnost, rad onoga što najviše volimo i ono što jesmo. Cilj je bio preživjeti. Preživjeli smo. Ove godine idemo dalje, fokusiramo se samo na to da smo što više i bolje budemo na usluzi svojim kupcima, a ostalo će doći samo po sebi – kaže Ercegović.