[PODUZETNICI vs. KORONA] Platforma za e-trgovinu Inchoo kao pobjednica dviju recesija

Prije nego što je proljetos eksplodirala e-trgovina, osječka tvrtka Inchoo radila je s oko 150 klijenata iz pedesetak zemalja, a u koroni je dobila 15-ak novih klijenata kojima nudi kompletnu uslugu organizacije e-trgovine. Više od 95 posto prihoda ostvaruje izvan Hrvatske. Tomislav Bilić zadovoljan je prošlogodišnjim rastom prihoda od nekoliko posto (na 12,5 milijuna kuna), pogotovo zato što je dobit triput veća i iznosi 1,2 milijuna kuna.

– Poslovanje je pozitivno i ove godine ciljamo na rast od 20 do 25 posto. Planove mijenjamo kad se promijene tržišni i poslovni uvjeti. Tako je bilo i sada. Pandemijskom razdoblju prilagodili smo se uvođenjem hibridnog načina rada. To znači da danas dio zaposlenika radi od kuće, a drugi su u uredu – kaže Bilić.

Na tržištu jako raste e-trgovina.

– Pojavljuju se i nova rješenja. Prošle i ove godine imamo investiciju uvođenja nove e-trgovinske platforme u poslovanje. Dosad smo radili isključivo s platformom Magento, a sad smo uveli i Shopware. Ta je platforma prilagođena potrebama dijela trgovaca i nadamo se da ćemo tržištu, zahvaljujući njoj, moći pružiti bogatiju ponudu – ističe Bilić.

Za razvoj e-trgovine i Inchooa ključna je bila 2008., odnosno tadašnja svjetska gospodarska kriza koja je bila svojevrstan vjetar u jarbol internetskih trgovina. Zato pitamo Bilića je li Inchoo s platformom za e-trgovinu zapravo dobitnik (profiter) dviju posljednjih svjetskih recesija.

– Što se tiče recesije iz 2008., možemo zaključiti da jest. Inchoo je 'dijete recesije', tj. osnovani smo na njezinu početku i za to vrijeme pravo smo i zdravo startupovski rasli. Kad je riječ o ovoj, pandemijskoj recesiji, još je rano suditi, ne znamo ni kada će završiti. No dajemo sve od sebe da se prilagodimo novim tržišnim uvjetima i da na kraju ove recesije još jednom iziđemo kao pobjednici. To ćemo napraviti ponudom rješenja kakvo traže suvremeni online trgovci – zaključuje suvlasnik Inchooa.