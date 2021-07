Poduzetnički inkubator PISMO u Novskoj upisuje novu generaciju polaznika edukacije za izradu videogara

U tijeku su prijave za novu generaciju šestomjesečnih edukacija koja se održava u središtu gaming industrije – poduzetničkom inkubatoru PISMO. Edukacije su besplatne, polaznici su za vrijeme učenja plaćeni, a organizatori tvrde da čak 66 posto nezaposlenih polaznika po završetku edukacije pronađe posao, navodi se u priopćenju.

U inkubatoru PISMO u Novskoj, specijaliziranom za gaming industriju već je nekoliko godina moguće naučiti raditi s tehnologijama potrebnim za izradu videoigara, programirati, ali i stvarati grafičke elemente i zvuk i to kroz dva programa - Unitiy i Blender. Posebnost ove edukacije je to što je besplatna, a polaznici ostvaruju pravo na naknadu, minimalnu hrvatsku plaću kao i putne troškove za vrijeme koliko edukacija traje.

Ova pogodnost ostvarena je zahvaljujući suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje koji nezaposlenim polaznicima sa završenom najmanje četverogodišnjom srednjom školom osigurava navedenu naknadu.

- Otprilike 87 posto naših polaznika su nezaposleni mladi ljudi željni novih znanja od kojih si čak visokih 66 posto odmah po završetku osigura posao. Prvi smo u Hrvatskoj pokrenuli ovakav program znajući da je upravo gaming industrija najbrže rastuća u svijetu. Koliko je ovo uspješna grana govori i podatak da prihodi te djelatnosti u covid godini nisu pali, već štoviše samo su rasli. Videoigre su bile budućnost, a sad su naša svakodnevica - izjavio je direktor Razvojne agencije SIMORA i pokretač inkubatora Mario Čelan.

Do sad je edukacije uspješno završilo pet generacija polaznika, njih više od 200. Statistika pokazuje da ih većina po završetku edukacije radi u IT sektoru, a njih 52 odlučilo se u inkubatoru PISMO otvoriti svoj vlastiti start up, ostvarivši potpore do 150 000 kuna za početak i razvoj poslovanja. Ovakakv koncept prema kojem se osobe mogu prekvalificirati i razviti svoje vještine, a potom se vrlo lako zaposliti, nagrađen je brojnim nagradama na razini Europske unije. Iz inkubatora pozivaju sve zainteresirane da se prijave, nauče izrađivati videoigre i započnu raditi posao svojih snova.

Prijave na edukaciju traju do 16. kolovoza 2021. godine, a više o prjavi može se saznati na stranicama Poduzetničkog inkubatora PISMO.