Pogledajte koje sve tvrtke i ustanove pomažu nastradalima u potresima

Brojne hrvatske tvrtke i institucije uključile su se u pomoć na stradalnicima u potresima koji su zadesili Sisak, Petrinju, Glinu i okolicu, uplaćujući novac i donirajući svoje proizvode i usluge.

Lidl i Kaufland zajednički doniraju 15 milijuna kuna

Trgovački lanci Lidl Hrvatska i Kaufland Hrvatska zajednički su donirali ukupno 15 milijuna kuna. Sredstva su uplaćena na račun državnog proračuna.

- Uvjereni da se ovakve situacije mogu prebroditi samo u zajedništvu i solidarnosti, Lidl i Kaufland zajednički su donirali 15 milijuna kuna za pomoć stradalima, još jednom pokazujući da su uvijek spremni brzo reagirati i pomoći onima kojima je to najpotrebnije - priopćili su Lidl i Kaufland.

Adris donira novac, hranu i smještaj

Adris grupa i tvrtke koje posluju u njezinu sastavu - Croatia osiguranje, Maistra i Cromaris, uz pomoć u hrani i smještaju donirat će sredstva za pomoć stradalima u potresima koji su pogodili Petrinju, Sisak, Glinu i druga obližnja mjesta, objavili su u srijedu iz Adrisa.

Tako će tvrtka Maistra, uz slanje mobilnih kućica, staviti na raspolaganje dio svojih smještajnih kapaciteta iz svog portfelja u Zagrebu za potrebe stradalih.

Cromaris će donirati deset tona svojih proizvoda Hrvatskome Crvenom križu za pomoć nastradalima, a Croatia osiguranje milijun kuna za pomoć u obnovi porušenih kuća.

Također, mnogi zaposlenici Adrisa uključili su se u organizaciju prikupljanja pomoći te osobnim donacijama pomažu stanovnicima nastradalih područja.

Plinacro donira 300 tisuća kuna

Uprava tvrtke Plinacro, operatora plinskog transportnog sustava odobrila je donaciju u iznosu od 300 tisuća kuna. Iznos će, kako ističu iz tvrtke, biti uplaćen na račun koji je otvorila Vlada u akciji "Pomoć za obnovu nakon potresa" za sanaciju posljedica potresa u gradovima Petrinji, Sisku i Glini te drugim gradovima i općinama pogođenim potresom.

Uprava i djelatnici tvrtke odlučili su iskazati jedinstvo i solidarnost sa svima koji su se prethodnih dana suočili sa značajnom materijalnom štetom kao posljedicom snažnih potresa koji su mnoge prisilili da napuste sigurnost doma, navodi se u priopćenju.

Iz Plinacroa također napominju kako na području zahvaćenom potresima Plinacro ima niz objekata uključujući kompresorsku stanicu, osam mjerno-redukcijskih stanica, šest blokadno-ispuhivačkih stanica, tri mjerno-regulacijske stanice te jedan plinski čvor.

- Detaljnim pregledom utvrđeno je kako plinski transportni sustav Republike Hrvatske nije pretrpio oštećenja te nastavlja i dalje ostvarivati svoju misiju sigurnog i pouzdanog transporta prirodnog plina - poručili su.

DIV Grupa uputila 30-tonsku dizalicu i teleskopsku platformu

Nakon što se odazvala pozivu ministra prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Darka Horvata i stavila na raspolaganje 40-ak strojeva, danas je iz Brodosplita na pogođeno područje upućena 30 tonska dizalica i jedna radna teleskopska platforma. Prijevoz su se ponudile obaviti prijevoznička tvrtka Pola-Pola iz Splita i autoprijevoznički obrt Putnik iz Kaštel Gomilice.

Svi strojevi i kamioni stavljeni su na raspolaganje stožeru Civilne zaštite.

HTZ uplatio 200 tisuća kuna Turističkoj zajednici Sisačko-moslavačke županije

Hrvatska turistička zajednica uplatila je 200 tisuća kuna Turističkoj zajednici Sisačko-moslavačke županije za sanaciju posljedica potresa u Petrinji, Sisku i Glini te drugim gradovima i općinama.

Osim uplaćenog iznosa, HTZ je uputio dopis i apel svim turističkim zajednicama u Hrvatskoj na solidarnost i pomoć turističkim zajednicama sa stradalih područja u vidu novčane pomoći za obnovu oštećene ili uništene infrastrukture u skladu sa svojim financijskim mogućnostima i to uplatom na račun Turističke zajednice Sisačko-moslavačke županije/broj ž. r. 2407000-1188005144; MB; 1202308; OIB: 14168299259; IBAN: HR5324070001 188005144.

Također, sve turističke kolege, ljubitelje putovanja i prijatelje Hrvatske, Hrvatska turistička zajednica poziva na solidarnost i doprinos građanima Petrinje, Siska, Gline i okolice.

Valamar nudi smještaj obiteljima čiji su domovi stradali u potresu

Turistička kompanija Valamar Riviera ponudila je smještaj obiteljima iz Siska, Gline, Petrinje i okolnih mjesta čiji su domovi stradali u potresu.

Na raspolaganju su Istra Premium Camping Resort u Funtani kod Poreča, Ježevac Premium Camping Resort na otoku Krku i Hotel Valamar Sanfior u Rapcu. Smještaj u camping resortima, u potpuno opremljenim camping kućicama, dostupan je od danas, 30. prosinca, a u hotelu Sanfior na bazi punog pansiona od sutra, 31. prosinca.

Svi oni kojima je potreban smještaj za sve informacije i dogovor mogu se javiti na telefon 052/465 000 ili na e-mail adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Glovo dostavlja donacije bez naknade

Akciji prikupljanja donacija za potresom pogođena područja priključio se i Glovo te omogućio svima koji žele pomoći besplatno preuzimanje donacija i dostavu do željene adrese. Potrebno je pripremiti potrepštine koje želite donirati, otvoriti aplikaciju Glovo, odabrati kategoriju Express Dostava i upisati adresu na kojoj donaciju treba prikupiti, kao i adresu u vašem gradu na koju želite poslati donaciju. Donacije se potom bez naknade dostavljaju do naznačene adrese, bez obzira je li to adresa prikupnog mjesta Crvenog križa ili drugih organizacija koje su organizirale prikupljanje pomoći, kažu u Glovu.

Moguće je donirati namirnice, odjeću, higijenske i ostale potrepštine. Aktivacija je dostupna u svih 11 gradova u kojima Glovo posluje – Zagrebu, Splitu, Rijeci, Osijeku Zadru, Sisku, Puli, Karlovcu, Velikoj Gorici, Varaždinu i Slavonskom Brodu i trajat će dok god za to bude potrebe.

OTP banka pomaže s 3,5 milijuna kuna

Za obnovu medicinske opreme, uređaja i objekata oštećenih u potresu OTP banka donirala je bolnici Sisak 1,5 milijun kuna. Dodatnih milijun pomoći kuna banka će izdvojiti za pomoć Gradu Sisku i Sisačko-moslavačkoj županiji. U svom programu Zeleno svjetlo za poduzetništvo s dodatnih 500 000 kuna pružit će potrebnu pomoć stradalim poduzetnicima, a posebnim fondom od pola milijuna kuna pomoći će svojim zaposlenicima čiji su domovi oštećeni potresom.

OTP banka navodi da su u potresima pogođeni mnogi njezini klijenti, suradnici, partneri i zaposlenici.

Pomaže i Petrokemija

Petrokemija je na svojim internetskim stranicama objavila da je danas uputila prvu traženu tehničku pomoć u materijalu i sredstvima prema Petrinji i područjima stradalima u jučerašnjem potresu.

Uprava tvrtke ujedno je na današnjoj sjednici odobrila novčanu pomoć za stradala područja Sisačko – moslavačke županije u iznosu od 100 tisuća kuna.

HGK sa svojim članicama pomaže u sanaciji štete od potresa

Hrvatska gospodarska komora, uz pomoć svojih članica, intenzivno surađuje s predstavnicima Sisačko-moslavačke županije i načelnicima mjesta razorenih potresom kako bi im u što većoj mjeri olakšala posao oko obnove srušenih zgrada i infrastrukture, javili su iz HGK-a.

- U suradnji s Ministarstvom prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine pomoći ćemo u organizaciji građevinske operative, a nakon raščišćavanja usmjerit ćemo se na nabavku građevinskog materijala i opreme neophodnih za obnovu“, kazala je potpredsjednica HGK za graditeljstvo i promet Mirjana Čagalj.

U svim poštanskim uredima uplate za pomoć bez naknade

Hrvatska pošta-HP u četvrtak je izvijestila da se u svim poštanskim uredima mogu bez naknade obaviti uplate za pomoć unesrećenima na područjima pogođenima potresom na četiri računa - državnog proračuna, Grada Petrinje, Hrvatskog crvenog križa i Hrvatskog Caritasa.

Iz Hrvatske pošte navode pritom i račune na koje se mogu uplatiti iznosi za pomoć - državnog proračuna Republike Hrvatske (HR12 1001 0051 8630 0016 0), Grada Petrinje (HR28 2390 0011 5001 9806 9), Hrvatskog crvenog križa (HR69 2340 0091 5115 5551 6) i Hrvatskog Caritasa (HR05 2340 0091 1000 8034 0).

"Hrvatska pošta pomaže donacijom od milijun kuna te pozivamo i druge tvrtke da učine isto", poručuju iz Pošte.

A1: Dva milijuna kuna pomoći

A1 Hrvatska je uz podršku A1 Telekom Austria grupe, donijela odluku o pomoći potresom pogođenim područjima s dva milijuna kuna koji će biti uplaćeni na račun "Pomoć za obnovu nakon potresa", izvijestio je taj telekom.

Osim toga, zaposlenici A1 prema uputama Crvenog križa prikupljaju osnovne higijenske potrepštine, hranu i vodu, deke, jastuke, lampe, baterije i ostale nužno potrebne stvari koje će biti dostavljene na pogođeno područje.

"Uz veliko žaljenje za stradalima, ostajemo predani pomoći i našoj temeljnoj zadaći da svima omogućimo neprekidnu povezanost i komunikaciju", kažu u toj tvrtci.

Potresom pogođenim gradovima i općinama Županija uplatila 5,5 milijuna kuna za hitne intervencije na oštećenim objektima

Pokupsko, Kravarsko, Pisarovina, Zaprešić, Jastrebarsko, Ivanić-Grad.

Zagrebačka županija uplatila 5,5 milijuna kuna

Kako bi se nabavio nužan građevinski materijal za sanaciju oštećenih objekata, posebice krovišta i dimnjaka, Zagrebačka županija uplatila je 5,5 milijuna kuna pomoći gradovima i općinama na svom području koji su pretrpjeli veće štete. Po 1,5 milijuna kuna uplaćeno je općinama Kravarsko i Pokupsko, milijun kuna Gradu Zaprešiću, a po pola milijuna kuna gradovima Jastrebarsko i Ivanić-Grad te Općini Pisarovina. U obilasku terena u Kravarskom, Pokupskom i Pisarovini župan Kožić rekao je da će se sve materijalne štete sanirati, a najvažnije je da na području Zagrebačke županije nema ljudskih žrtava.

Hrvatski Telekom donira 3 milijuna kuna za obnovu nakon potresa

Kako bi pomogli stanovnicima Petrinje, Siska, Gline i okolnih područja pogođenih potresima Hrvatski Telekom donirat će 3 milijuna kuna koja će biti uplaćena na račun 'Pomoć za obnovu nakon potresa'.

- Odmah nakon potresa naši zaposlenici bili su na pogođenim područjima kako bi omogućili funkcioniranje telekomunikacijske mreže te kako bi svi pogotovo u ovim teškim trenucima ostali povezani, rekli su u HT-u.

- Također, u najkraćem mogućem roku s partnerima smo omogućili neprekinuti rad baznih stanica na području Siska, Petrinje i Gline, te smo s dodatnim pokretnim baznim stanicama povećali kapacitete. Istodobno smo na pogođena područja dostavili 1000 SIM kartica, 1000 prijenosnih punjača, te radimo na uspostavljanju WiFi-ja za prihvatni centar za ljude koji su ostali bez krova nad glavom - kažu iz HT-a.

Saponia, Kandit i Koestlin – doniraju proizvode za bolnicu u Sisku

Članice Mepas grupacije – Saponia, Kandit i Koestlin zajednički su poslali donaciju svojih proizvoda u opću bolnicu Dr. Ivo Pedišić u Sisku. Saponia ima dugogodišnju poslovnu suradnju s tom bolnicom i čim su čuli za tragične posljedice potresa, kontaktirali su gospođu Šćrbak, voditeljicu nabave. Organizirali su donaciju za bolnicu i osigurali im higijenske proizvode koji su im ovog trenutka neophodni. Uz Faks helizim, BIS dezinfekcijska sredstva i Lahor sapune prema bolnici su otišli i proizvodi Kandita i Koestlina za djelatnike koji ulažu izuzetne napore kako bi pacijenti bili kvalitetno zbrinuti.

Kroz cijelu godinu, punu tužnih događaja, od pandemije Covid-19 do potresa u Zagrebu i na kraju, katastrofe koja je zadesila Banovinu, Saponia je donacijama svojim proizvoda i financijskim sredstvima nastojala pomoći i barem malo ublažiti tešku situaciju, navodi se u priopćenju.

Turističke kompanije osigurale 84 mobilnih i 11 kamp kućica za smještaj potresom pogođenih žitelja šireg petrinjskog i glinskog područja

Članovi Hrvatske udruge turizma, Udruge poslodavaca u hotelijerstvu Hrvatske i Kamping udruženja Hrvatske osigurali su 84 mobilne kućice i 11 kamp kućica za smještaj potresom pogođenih žitelja šireg petrinjskog i glinskog područja, a prvi mobilni domovi dopremljeni su i postavljeni već danas.

Nakon što su u utorak, odmah nakon najrazornijeg potresa u novijoj hrvatskoj povijesti, turističke kompanije svima koji su ostali bez smještaja ponudile boravak u svojim objektima, stanje ne terenu pokazalo je da je tamošnjem stanovništvu potrebnije osigurati siguran i udoban smještaj blizu njihovih kuća, zbog čega je pokrenuta akcija osiguravanja mobilnih i kamp kućica.

Mobilne i kamp kućice koje se otpremaju prema petrinjskom i glinskom području potpuno su opremljene svime što je potrebno za život, grijane su i osigurat će u najkraćem mogućem roku adekvatan i siguran smještaj i većih obitelji.

Uz mobilne i kamp kućice osigurano je i njihovo postavljanje, a već tijekom današnjeg dana će prve kućice biti spremne za useljavanje. Cijela akcija dopremanja, postavljanja i useljavanja mobilnih kućica koordinirana je s Ministarstvom turizma i sporta i sustavom nacionalnih i lokalnih stožera RH.

Kompanije koje su osigurale mobilne kućice su Maistra iz Rovinja, Valamar Riviera, Plava Laguna iz Umaga, Jadranka kampovi Lošinj, Arena Hospitality Group iz Pule, kamp Monperin iz Bala, kamp Porat sa Paga, kamp Polidor iz Poreča, Turisthotel iz Zadra, Solaris iz Šibenika, Laguna Novigrad, Karisma Hotels Adriatic, hoteli Živogošće, tvrtka Adria iz Slovenije, tvrtka Crippa iz Višnjana, tvrtka CR Abitare iz Labina i Nord Mobil iz Samobora, kao i nekoliko desetaka kamp depoa.

NEXE Grupa donira milijun kuna vrijedan građevinski materijal

Nexe Grupa, regionalni proizvođač građevinskog materijala, donirat će građevinski materijal u vrijednosti 1.000.000 kuna za obnovu potresom oštećenih područja Sisačko-moslavačke županije. Smatrajući svojom obvezom pomagati zajednici u kojoj djeluje, predsjednik uprave Nexe grupe Ivan Ergović danas se pismom obratio Vladi Republike Hrvatske kako bi donacija bila upućena tamo gdje je pomoć najpotrebnija.

- Suosjećajući s ljudima koji su izgubili domove, ovim putem izražavamo našu spremnost da se u projekt obnove uključimo donacijom građevinskog materijala u vrijednosti milijun kuna. Kako bi donacija došla do najugroženijih obitelji, zatražili smo podršku Vlade RH u njenoj realizaciji. Vjerujemo da ćemo na taj način najbrže doći do najpotrebitijih obitelji u ovoj teškoj i izazovnoj situaciji - izjavio je predsjednik Uprave Nexe Grupe, Ivan Ergović.

Dodatno, Nexe Grupa ponudila je i suradnju u projektu obnove, čemu je preduvjet pružanje nužne tehničke podrške od strane resornog Ministarstva. Nexe Grupa vjeruje kako svojim građevinskim materijalima može doprinijeti bržem i uspješnijem rješavanju ovog iznimno zahtjevnog projekta obnove, osiguranja uvjeta za nastavak normalnog života i povratka obitelji u njihove domove.