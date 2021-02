Pokrenut BIRD, prvi hrvatski startup inkubator za umjetnu inteligenciju

Hrvatska tehnološka scena od danas je bogatija za novi startup inkubator koji će biti specijaliziran za projekte koji u temelju razvoja imaju umjetnu inteligenciju. BIRD inkubator pokrenula je tvrtka Poslovna inteligencija na adresi Petračićeva 4 u Zagrebu gdje je smješten vizualno dojmljiv novi prostor od 450 kvadrata. Službeno otvorenje organizirano je online zbog pandemije koronavirusa i zbog sudjelovanja velikog broja stranih partnera od kojih neki dolaze čak iz Indije.

- Jako smo sretni da smo i službeno pokrenuli BIRD Inkubator. Od početne ideje u travnju prošle godine bilo je dosta priprema, posebno oko uređenja novog prostora. Sad kad je sve na mjestu, a timovi odabrani, jedva čekamo vidjeti prve rezultate. Vjerujemo da smo Inkubator pokrenuli u pravo vrijeme. Zajednica okupljena oko udruge CroAI – hrvatske udruge za umjetnu inteligenciju, pokrenula je veliki broj aktivnosti što je rezultiralo većim zanimanjem šire zajednice za područje umjetne inteligencije. Tako se rodila ideja o pokretanju inkubatora koji bi primio ne samo hrvatske, nego i regionalne, europske i svjetske startupe koji u temelju razvoja imaju umjetnu inteligenciju. To vidimo kao naš doprinos pokretu koji će smjestiti Hrvatsku na europsku kartu umjetne inteligencije - rekao je Dražen Oreščanin, predsjednik Uprave Poslovne inteligencije i jedan od pokretača BIRD Inkubatora.

Na službenom otvaranju predstavljeno je prvih sedam startup timova koji su, nakon prijave i intervjua pred odborom Inkubatora sastavljenom od ključnih ljudi Poslovne inteligencije i mentora, primljeni u Inkubator. Timovi, od kojih je većina krenula s procesom inkubacije krajem 2020., dolaze iz Hrvatske dok međunarodnu notu daje iskusan tim iz Indije, Marksman digital, koji razvija platformu za prodaju i anotaciju velikih skupova podataka poput slika na kojima će biti moguće treniranje algoritama i modela umjetne inteligencije.

Timovi iz Hrvatske su: AI-zyme koji uz pomoć umjetne inteligencije traže nove sekvence proteina i enzima za primjenu u medicini i industriji; Merity koji automatizira prikupljanje podataka zaposlenika i mjerenje zadovoljstva te naprednom analitikom daje preporuke za unapređenje poslovnih procesa; NeolightAI koji kreira sustav za upravljanje zadovoljstvom gostiju u turizmu i komunikaciju s virtualnim agentom; Platepay koji omogućuje plaćanje automobilskim registarskim tablicama i geolokacijski marketing na temelju analitike; SciBiz koji gradi naprednu platformu za prodaju inovativnih materijala te povezivanje znanstvenih institucija i biznisa te TriCor čiji proizvod koristi tehnologiju i senzoriku iz odjeće za sprečavanje kardiovaskularnih bolesti.

- Vrlo smo brzo popunili kapacitet BIRD inkubatora. Startup timovi koji prepoznaju veliku vrijednost onoga što nudimo i koji stvaraju proizvode vezane za umjetnu inteligenciju, strojno učenje i analitiku podataka, bez obzira na poslovno područje, mogu nam se slobodno javiti putem web stranice. Inkubator funkcionira po principu hop-on/hop-off sustava. Kad se pojavi tim vrijedan ulaska u Inkubator i ako ima mjesta primamo ga na šest mjeseci koliko traje program unutar kojega tim od početne ideje ili prototipa stvara proizvod spreman primiti investiciju i/ili izaći na tržište - istaknuo je voditelj Inkubatora, Željko Krizmanić.

Startup timovi će najveću vrijednosti ostvarivati kroz odnos i rad s mentorima Inkubatora od kojih će moći 'pokupiti' veliki broj savjeta na svom poduzetničkom putu. Ti mentori uključuju pionire tehnološke i startup scene iz Hrvatske i svijeta te osobe s velikim iskustvom iz područja marketinga, prava, investicija i financija.

Kroz program otvaranja predstavljene su određene skupine partnera koje su ključne za uspjeh i ostvarenje ciljeva. To su korporativni partneri, Atlantic grupa i United grupa, kojima će BIRD biti „vanjski“ centar za generiranje inovativnih ideja. Tu su i partneri iz znanstvene zajednice, FER, FOI i FSB, tehnološki fakulteti čiji će studenti raditi na projektnim zadacima korporativnih partnera te će im se ta suradnja vrednovati kao diplomski rad.

Od ostalih važnih partnera tu su dvije IT zajednice, CroAI i CISEx s kojima BIRD inkubator planira community evente te „inkubatori prijatelji“, Algebra LAB i Poduzetnički centar Krapinsko-zagorske županije s kojima se „dijele“ startup timovi i edukativni programi. Za tehnologiju se brinu dva tehnološka vendora, IBM i Vertica, a načelna suradnja postoji i s Microsoftom i Googlom.

Kako je svim startupima bitno da budu prepoznati od strane investitora, a ujedno je i krajnji cilj inkubacije da ulagači budu spremni investirati u određeni projekt, Inkubator je potpisao suradnju s VC fondovima iz Hrvatske, Europe i svijeta. Investitori koji će pratiti razvoj timova su: Fil Rouge Capital, Feelsgood Captial, South Central Ventures (Hrvatska), Day One Capital, Eleven Ventures, LAUNCHub Ventures, Next Road Ventures (Europa), Hitchikers Ventures (Kanada), Batalla Family Office (US) i Spring Up Capital (Indija).

Osnivači dodatno ističu da je društvena odgovornost od početka ugrađena u filozofiju Poslovne inteligencije. Poslovni uspjeh se promatra kroz doprinos zajednici. Inkubator je posljednji u nizu projekata kojim Poslovna inteligencije želi pomoći tehnološkoj zajednici da raste. Time žele utjecati na okruženje u Hrvatskoj u kojem mladi ljudi mogu vidjeti budućnost.