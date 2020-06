Pokretanje gospodarstva - raste broj fiskaliziranih računa

Podaci iz sustava fiskalizacije za prvi tjedan lipnja u odnosu na tjedan ranije pokazuju porast broja ukupno izdanih računa i vrijednosti u odnosu na tjedan ranije, dok se na godišnjoj razini i nadalje bilježi njihov pad. Za sve djelatnosti u razdoblju od 1. do 7. lipnja ove godine u odnosu na prethodni tjedna (25. do 31. svibnja) vidljiv je porast ukupnog broja računa od 13,3 posto na 38,54 milijuna, a porastao je i njihov iznos i to za 15,4 posto, na 2,44 milijarde kuna, objavila je u utorak Porezna uprava na svojim internet stranicama.

Po podacima Porezne uprave, prošli je tjedan u trgovini na veliko i malo fiskalizirano 23,7 milijuna računa, što je 14 posto više nego tjedan ranije, a iznos računa je povećan za 14,5 posto, na 2,53 milijarde kuna. U djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane vidljivo je, pak, povećanje broja računa od 13,6 posto, na njih gotovo 5,9 milijuna, uz povećanje iznosa tih računa za 20,1 posto, na 250 milijuna kuna.

Vrijednost računa u trgovini ista kao i lani

No, kada se prvi tjedan lipnja uspoređuje s istim lanjskim razdobljem, bilježi se pad broja fiskaliziranih računa u svim djelatnostima od 20,7 posto, dok im je vrijednost manja za gotovo 12 posto. Pritom je u trgovini broj računa manji za 15,5 posto, no njihova je vrijednost bila gotovo na istoj razini kao i godinu ranije - bila je niža za svega 0,1 posto.

Ministar financija Zdravko Marić u intervjuu za jučerašnji Dnevnik HTV-a između ostalog istaknuo je tu činjenicu da je vrijednost računa u trgovini u prvom tjednu lipnja bila na gotovo istoj razini kao i godinu ranije.

"Fiskalizirani računi u lipnju pokazuju da su neke aktivnosti, posebno je važno spomenuti trgovinu na malo, čak na indeksu 100, što znači na razini istog razdoblja prošle godine", rekao je Marić. Dodao je, da je međutim situacija u turizmu u znatnijem minusu, oko 60 posto u odnosu na isto razdoblje lani. U djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane na godišnjoj je razini, naime, broj računa manji za 31,5 posto, a iznos računa za nešto više od 58 posto, podaci su Porezne uprave.

Od početka korona-krize vrijednost računa manja 20 posto

Od početka koronakrize u Hrvatskoj, u razdoblju od 24. veljače do 7. lipnja ove godine broj fiskaliziranih računa manji je za 33,5 posto, a njihov iznos za 20 posto u odnosu na isto lanjsko razdoblje. Ove godine u tom je razdoblju izdano 434,4 milijuna računa, čija vrijednost doseže 40,5 milijardi kuna.

U djelatnosti trgovine na veliko i malo, popravka motornih vozila i motocikala na godišnjoj je razini broj računa smanjen za gotovo 26 posto, na 284 milijuna, dok je njihova vrijednost pala 12 posto, na 30,6 milijardi kuna.

U djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane broj fiskaliziranih računa i njihove vrijednosti je više nego prepolovljen - broj računa je smanjen za 59 posto, na njih 43,84 milijuna, a iznos je pao za 68 posto, na 1,75 milijardi kuna.