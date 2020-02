Poliklinika Bagatin: Širenje iz Zagreba na Jadran počelo je u Splitu

Na temeljima liječničke ordinacije koju je 1995. osnovao prof. dr. sc. Mario Bagatin, svjetski priznati maksilofacijalni i plastični kirurg, iz potrebe da se tadašnja ponuda maksilofacijalne kirurgije proširi i svakom pacijentu pristupi individualno, sveobuhvatno i kvalitetno, nastala je Poliklinika Bagatin.

Obiteljski posao 2006. naslijedili su dr. Dinko Bagatin, specijalist opće i plastične kirurgije, dr. Tomica Bagatin, maksilofacijalni kirurg, te Ognjen Bagatin, ravnatelj Poliklinike Bagatin, sinovi Marija Bagatina, a osim njih, u vlasničkoj je strukturi i njihova majka Dunja Bagatin kao osnivačica društva.

Obitelj Bagatin danas ima tri poliklinike, dvije u Zagrebu i jednu u Splitu. Zbog otvaranja Poliklinike u Splitu podignut je kredit od milijun eura, a za 80 posto toga kredita Poliklinici Bagatin jamčio je HAMAG-BICRO, uz potporu Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta.

– Uzeli smo kredit kako bismo otvorili našu treću polikliniku, i to prvu izvan Zagreba. Smještena je u Splitu, u Splitskoj kući zdravlja, u istoj zgradi gdje je hotel Dioklecijan, kako bismo pružili bolju uslugu našim inozemnim klijentima da imaju sve na jednome mjestu, od smještaja do medicinskih i dentalnih usluga – kaže Ognjen Bagatin, ravnatelj Poliklinke. Ističe da im je to jamstvo olakšalo donošenje odluke o investiciji jer su za kredit dali 25 posto udjela i hipoteku na nekretninu, što je mnogo manje nego što bi morali dati da nije bilo HAMAG-BICRO-ova jamstva.

Najnovije tehnologije

Poliklinika Bagatin danas je vodeća poliklinika za estetsku kirurgiju, stomatologiju i dermatologiju u Hrvatskoj. Dvije su poliklinike u Zagrebu – u onoj u Green Gold Toweru nudi se široka paleta estetskih tretmana za lice i tijelo s naglaskom na pomlađivanje i oblikovanje tijela. Ondje je i, prema riječima ravnatelja Bagatina, najbolji dermatološki odjel u Europi za 2018., koji uključuje preglede i liječenja te laserske tretmane s čak devet vrhunskih medicinskih lasera s pomoću kojih se mogu ukloniti gotovo svi estetski problemi kože, od neželjenih dlačica, kapilara, bora pa sve do promjena na koži poput madeža ili ožiljaka. Tu je i jedan od najmodernijih dentalnih centara u Zagrebu i okolici gdje pacijenti dobivaju vrhunsku stomatološku uslugu. Naglasak je na oralnoj kirurgiji, implantologiji, ortodonciji, 3D dijagnostici i estetskoj stomatologiji.

Na novoj lokaciji u središtu Zagreba nalazi se druga poliklinika koja više od 20 godina nudi usluge maksilofacijalne, opće i plastične kirurgije.

– Ponosimo se što smo opremljeni najnovijim globalno prepoznatim tehnologijama, i to u svim našim odjelima (estetska kirurgija, estetska medicina i dermatologija, medicinska kozmetologija i stomatologija), referentni centar smo za 12-13 globalno poznatih kompanija, tj. proizvođača kao što su Allergan, Merz Aesthetic, Planmeca, Reviderm, Invisalign, General Project, Erchonia, Asclepion, Quanta Systems... No to je samo jedna od stavki zbog kojih smo drukčiji. Uz to, naša je najveća diferencijacija i digitalizacija internih procesa, koja nam omogućuje bolji uvid u odnos s klijentima i pacijentima te olakšava našim zaposlenicima u pružanju najbolje usluge tijekom cijelog 'putovanja pacijenta/klijenta', i to unutar našeg MED CRM-a (Customer relationship management system). Nadalje, najviše ulažemo u komunikaciju s klijentima (marketing) i edukaciju te se fokusiramo na najbolje iskustvo klijenta koje možemo pružiti – kaže Bagatin.

Prva klinika 'run friendly'

Poliklinika Bagatin danas ima 126 zaposlenika na svim lokacijama; 116 u Zagrebu i 10 u Splitu, od toga 25 liječnika, 29 medicinskih sestara i dentalnih asistenata, 17 medicinskih kozmetologa, 12 recepcionista, a Back office ima 43 djelatnika. Zbog povećanja broja klijenata koji su tražili specifične usluge proširili su se i zaposlili nove djelatnike.

Budući da se u Poliklinici mnogo ulaže u edukaciju i razvoj zaposlenika, 2015. počeo je projekt 'Bagatin Akademija', u sklopu kojeg se tijekom godine barem pet puta obrazuju svi zaposlenici Poliklinike u području osobnog razvoja. U Poliklinici se kontinuirano provodi izobrazba zaposlenika kako bi stekli nova znanja i vještine te postali kvalitetan stručni kadar. Stvara se pozitivna radna sredina, sustav motivacije i nagrađivanja te se općenito brine za ljudske resurse, pri čemu je cilj učiniti svakog zaposlenika zadovoljnim kako bi se zadržao kvalitetan radni kadar.

U Poliklinici je prije tri godine uveden sustav upravljanja kvalitetom prema standardu ISO 9001:2015, a aktivnosti vezane uza sprječavanje zdravstvenih problema i/ili ozljeda na radnome mjestu jesu: sistematski pregledi prije zapošljavanja, redoviti pregledi za hepatitis B za sve zaposlenike koji rade izravno s pacijentima te osigurana tjelovježba za zaposlenike na više od 300 lokacija i odmorišta diljem Hrvatske. Poliklinika Bagatin s tvrtkom Virgin plus, u vlasništvu Richarda Bransona, sudjeluje u Global Challengeu, a 2019. postala je prva klinika 'run friendly' u svijetu čiji zaposlenici vježbaju zajedno barem dva puta na godinu kao članovi zajednice 'run friendly': na B2RUN-u u rujnu i AdventRunu u prosincu.

Pacijenti iz 44 zemlje

Do 2025. Uprava je zacrtala nekoliko ambicioznih ciljeva: ostvariti godišnji prihod od 100 milijuna kuna, postati broj jedan poliklinika u regiji, imati 18.000 stranih klijenata i dvije poliklinike na hrvatskoj obali, što znači da će, osim one u Splitu, otvoriti još jednu. Osim toga, vizija je Uprave pozicionirati Polikliniku Bagatin kao vodeću kliniku u Europi za vrhunsku uslugu razvoja stručnjaka.

– Kroz našu Polikliniku prošle je godine prošlo 400-tinjak doktora zbog edukacije i 20-ak klinika iz cijele Europe koji su došli učiti o organizaciji posla od nas, vidjeti što radimo da bismo bili lider na tržištu. Mnogo je toga što paralelno razvijamo, a sve će se to uskoro vidjeti – kaže Bagatin.

Osim hrvatskih pacijenata, u Polikliniku Bagatin dolaze i inozemni. Prema bazi podataka osnovanoj 2013., od te godine dosad bilo je više od 40.000 pacijenata/klijenata iz više od 80 zemalja.

– Samo prošle godine imali smo klijente i pacijente iz 44 zemlje, što je dokaz da naša popularnost raste diljem zemaljske kugle. To velikim dijelom možemo zahvaliti i našoj dijaspori koja nam je najbolji ambasador, angažmanu naših odjela za medicinski turizam i marketing te neizostavno našim vrhunskim stručnjacima/doktorima koji pružaju vrhunsku medicinsku uslugu svim našim pacijentima – kaže Bagatin, ističući da je trenutačno najvažniji cilj postati jedan od lidera privatnog zdravstva u Hrvatskoj s fokusom na odlično iskustvo pacijenata. Dugoročno će se nastaviti širiti u Hrvatskoj, ali i izvan nje, i to uskoro, no gdje će biti, zasad je poslovna tajna.

Suradnja s Cleveland Clinicom

– Planiramo se dodatno specijalizirati u djelatnostima koje obavljamo te uvesti neke nove djelatnosti i određene inovacije u svim segmentima djelovanja, medicinskog, organizacijskog i edukacijskog. Želimo se nastaviti povezivati s najjačim medicinskim brendovima na svijetu kao što je Cleveland Clinic, koju vodi jedan od najvećih hrvatskih lidera dr. Tomislav Mihaljević, a s kojom zajedno organiziramo Prvi europski kongres za iskustvo pacijenata i inovacije koji će se održati od 19. do 21. ožujka ove godine u Dubrovniku. Ovo je doista velika stvar i jako smo ponosni što smo zajedno s dr. Mihaljevićem i dr. Marijom Škugorom s Cleveland Clinica, Danielom C. Shawom iz Global Clinic Ratinga i Irvingom Stackpoleom uspjeli pokrenuti ovu suradnju – zaključuje Ognjen Bagatin.