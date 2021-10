Pontus Pharma, tvrtka bivšeg čenika Sandoza u Hrvatskoj, novi je disruptor na farmakotržištu

Nakon odlaska sa čela hrvatske podružnice Sandoza, Igor Haralović osnovao je u veljači ove godine farmaceutsku tvrtku Pontus Pharma koja je, nakon prikupljanja svih dozvola za rad krenula s poslom i na tržište pustila prve lijekove na recept, dermokozmetiku, dodatke prehrani i medicinske proizvode koje će zastupati u Hrvatskoj i regiji, ali i proizvode pod svojim brendom. Kako je za Lider rekao Haralović, ambicije Pontus Pharme su ozbiljne i cilj je da tvrtka postane regionalni lider u nekim segmentima lijekova i medicinskih proizvoda, a pogotovo kad su u pitanju dermatologija, gastroenterologija i oftalmologija, a također i proizvođač određenih lijekova i dodataka prehrani za cijelu regiju.

- Mi smo uvoznik, ekskluzivni distributer i nositelj odobrenja inovativnih lijekova, dermokozmetike, dodataka prehrani i medicinskih proizvoda farmaceutskih kompanija koje nisu prisutne na određenim područjima za tržište Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije i Slovenije, a na ta tržišta ćemo putem veledrogerija i ljekarni uskoro plasirati i neke proizvode pod svojim brendom. Riječ je o hrani za posebne medicinske potrebe i dodacima prehrani. Ti se proizvodi pod našim imenom proizvode u Italiji i Švicarskoj, no cilj je pokretanje proizvodnje u Hrvatskoj, samo se ide korak po korak – istaknuo je Haralović te dodao kako nije ideja hrliti u investicije dok se kompanija ne postavi na noge i dok se poslovanje ne stabilizira. Osnovni je cilj u početku ulagati u prodajni tim, klasični i digitalni marketing te same brendove, kako one koje zastupaju, tako i svoje, a kasnije u razvoj i proizvodnju. Inače, neki od proizvoda za njegu koje zastupaju i koji će po prvi put doći na regionalno tržište vrlo su inovativni i drugačijih od ostalih na tržištu, a jedan od njih iz područja dermatologije.

- Na tržište između ostalog dovodimo inovativnu dermokozmetiku za posebna stanja kože kao što su vitiligo, psorijaza i hiperpigmentacija, a također i personaliziranu kremu za njegu lica, koja je prilagođena svakoj osobi ponaosob. Proizvodi se tako da liječnik vadi plazmu iz krvi pacijenta, izdvaja je, zgušnjava i ubacuje u vlastitu kremu za njegu lica – zaključuje Haralović.