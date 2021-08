Porast broja izdavatelja na Zagrebačkoj burzi s pozitivnim mišljenjem revizora

Porastao je broj izdavatelja na Zagrebačkoj burzi s pozitivnim mišljenjem revizora - od ukupno 96 izdavatelja koji su predali godišnji izvještaj za 2020. godinu, njih 80 posto ima pozitivno mišljenje revizora, priopćeno je u srijedu iz Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Hanfa).

Prema godišnjoj analizi Hanfe, od ukupno 96 izdavatelja koji su predali godišnji izvještaj za 2020. godinu, njih 80 posto ima pozitivno mišljenje revizora, dok ih 20 posto ima modificirano mišljenje.

To je poboljšanje u odnosu na godinu prije, kada je pozitivno mišljenje revizora za svoj godišnji izvještaj imalo 70 posto svih izdavatelja na Zagrebačkoj burzi, dok tri izdavatelja nisu dostavila revidirani godišnji izvještaj ili je on bio nepotpun.

Iz Hanfe objašnjavaju kako je do povećanja broja pozitivnih revizorskih mišljenja, u odnosu na broj modificiranih, došlo zbog napretka u odnosu na prethodnu godinu, zbog izvrštenja nekih izdavatelja s ranijim modificiranim mišljenjem te zbog uvrštenja šest novih izdavatelja (CIAK Grupa, The Garden Brewery, Helios Faros, Modra špilja, Vis i Samoborka), a što je također doprinijelo poboljšanju ukupnog rezultata za 2020. godinu. Tri izdavatelja nisu dostavila revidirani godišnji izvještaj pa i to malim dijelom doprinosi boljem rezultatu, napominje se u priopćenju.

Prema segmentima tržišta, svi izdavatelji na Vodećem tržištu Zagrebačke burze, njih šest, dobili su pozitivno mišljenje revizora, a što je i očekivano s obzirom da je riječ o kotaciji s najvišim standardima, stoji u izvješću.

Na Službenom tržištu 21 izdavatelj ima pozitivno mišljenje, dok njih četiri imaju modificirano.

Na Redovnom tržištu Zagrebačke burze 49 izdavatelja ima pozitivno revizorsko mišljenje, 15 modificirano, a tri izdavatelja nisu objavila izvještaj ili nisu objavila konsolidirane podatke (Hoteli Haludovo Malinska, Magma i Saponia, koja nije objavila revidirane konsolidirane godišnje financijske izvještaje već samo nekonsolidirani revidirani godišnji izvještaj).

Hanfa je stupanjem na snagu Zakona o tržištu kapitala, u srpnju 2018. godine, postala ovlaštena nadzirati sastavljaju li izdavatelji svoje financijske izvještaje u skladu s relevantnim izvještajnim okvirom (MSFI).

- Temeljem toga, a u cilju povećanja transparentnosti i povjerenja u tržište kapitala, Hanfa je 2019. izvršila inicijalnu provjeru dostavljenih izvještaja te je nastavila raditi redovne analize. Ovo je treća godišnja analiza godišnjih izvještaja izdavatelja u odnosu na izdana mišljenja ovlaštenih revizora, a porast broja pozitivnih mišljenja revizora raste iz godine u godinu, što je izuzetna vijest za sudionike tržišta kapitala - ističu iz Hanfe.

Hanfa skreće pozornost svim sadašnjim i potencijalnim ulagateljima da redovito prate objave propisanih informacija izdavatelja, u okviru kojih su i revidirani godišnji financijski izvještaji izdavatelja. Svrha objavljivanja je osigurati istodobnu javnu dostupnost svih relevantnih informacija, a kako bi ulagatelji mogli donijeti informiranu odluku o svojim ulaganjima, zaključuje se u priopćenju.