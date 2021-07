Poslovi budućnosti: Koje pozicije će najviše otvarati A1 u narednih pet godina

Početkom godine telekomunikacijska tvrtka A1 Hrvatska pokrenula je program razvoja zaposlenika A1 Future HUB, što je potaknulo i na stvaranje nedavno objavljene mape poslova i vještina budućnosti. Uz mapu kao vodič koja će zanimanja biti najtraženija u raznim industrijama, uvijek je korisno ispitati i predvodnike trendova kakvi su im planovi zapošljavanja za budućnost.

Pod utjecajem novih tehnologija poput umjetne inteligencije, clouda, 5G-a, interneta stvari i robotizacije transformiraju se industrije, mijenjaju navike potrošača te stvaraju potpuno nove prilike na tržištu rada, kaže Ivan Skender, glavni direktor za transformaciju poslovanja, ljudske potencijale i korporativne komunikacije u A1.

- Kontinuirani razvoj svih naših zaposlenika je ključan dio strategije razvoja u A1, a s obzirom na stalne i brze promjene u poslovanju, posebice u tehnologiji, već nam je neko vrijeme fokus na razvoju digitalnih vještina i primjeni novih načina rada kako bi bili spremni na budućnost – kao kompanija, ali i svatko od nas pojedinačno - navodi Skender.

Objašnjava kako su, vođeni činjenicom da je nužna prilagodba tržištu i priprema zaposlenika za 'novo-normalne' potrebe, kreirali A1 Future Hub program koji omogućuje svim zaposlenicima kontinuirano usvajanje važnih vještina i znanja kako bi bili spremni na buduće izazove koje donose nove tehnologije i novi načini rada.

– U posljednjih nekoliko godina u A1 Hrvatska oformili su se potpuno novi odjeli i radna mjesta usko povezana s novim tehnologijama na kojima radimo. Kod nas danas rade stručnjaci za robotiku, developeri za umjetnu inteligenciju, podatkovni znanstvenici, scrum masteri. Taj trend potpuno novih zanimanja smatramo da će rasti u svim industrijama, a pogotovo u IT industriji s obzirom na sve što je pred nama. Mi ćemo se do 2025. fokusirati sigurno na role vezane uz obradu podataka, na developere, inženjere strojnog učenja. Bitne su nam i agilne role poput trenera za agilnost, scrum masteri, product owneri – otkriva Skender te poziva mlade sa STEM obrazovanjem da se do 5. rujna prijave na A1 Start, jednogodišnji plaćeni program za stjecanje radnog iskustva u području podatkovne znanosti i podatkovne analitike.