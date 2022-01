[Poslovni putopis] Auto Benussi ulazi u ekonomiju dijeljenja - testira aplikaciju za car sharing i car floating

Iako je zbog lošije turističke sezone tvrtka Auto Benussi u 2020. znatno smanjila prihode u odnosu na 2019. godinu, sa gotovo 459 na 342 milijuna kuna, bila je prihodovno najjača tvrtka pulskoga gospodarstva. Govori taj statistički podatak o tome da su mnogi sektori u Istri ako ne sasvim ovisni o turizmu a ono barem na njega solidno naslonjeni, ali i pokazuje relativnu slabost pulskoga gospodarstva nakon propasti Uljanika, u kojoj se trgovac novim i rabljenim vozilima prihodima nameće kao jedan od važnijih igrača poslovne scene.

Obiteljska tvrtka Auto Bennusi krenula se 2005. godine razvijati iz Pule, a danas joj je u tom najvećem istarskom gradu sjedište i dio menadžmenta. Vlasnik i direktor Daniel Benussi, međutim, ima ured u Zagrebu i premda se i dalje smatra dijelom istarskog i pulskoga gospodarstva, kaže da su u poslovnom smislu nadrasli Istarsku županiju i da nisu više samo pulska i istarska tvrtka.

- Istra je prelijepo mjesto za život, ali u poslovnom svijetu je vrlo ograničena u smislu rasta i razvoja. Shvatili smo da nam je tržište u Istri premalo i odlučili smo se proširiti na teritorij cijele Hrvatske. Pritom u segmentu prodaje vozila mislim najviše na Zagreb dok u rent-a-car segmentu imamo ukupno 14 poslovnica u cijeloj Hrvatskoj te po dvije u Sloveniji i Srbiji. Moramo reći da smo i ostvarenim rezultatima nadišli Istarsku županiju odnosno da izvan Istre ostvarujemo oko 60 posto ukupnih prihoda. Bavimo se prodajom i novih i rabljenih automobila, zastupnici smo niza brendova, a poslujemo i u segmentu iznajmljivanja automobila. Prodaja i servisiranje automobila čini nam oko 75 posto prihoda, dok segment najma donosi oko 25 posto ukupnih prihoda – uvodi nas u priču direktor Daniel Benussi.

Upitan o razmjerima utjecaja istarskog turizma na poslovanje tvrtke kojoj je na čelu, Benussi odgovara da je u Istri turizam sve i da kada podbaci turistička sezona, podbaci i prodaja automobila. – Iako ne prodajemo automobile turistima, o turizmu je u Istri ovisan prihod gotovo svih kompanija ali i pojedinaca. Ako se ne dogodi sezona ili sezona bude slabija kao što je bila 2020. godine, istarsko gospodarstvo kašlje. Mi smo 2020. u Istri imali manju prodaju, ali i manje prihode u segmentu rent-a-cara koje smo uspjeli nadomjestiti dužim korporativnim najmovima od mjesec dana do tri godine – govori prvi čovjek Auto Benussija i prognozira da će u idućih pet do deset godina većina ljudi u Puli, do jučer industrijskom a prekjučer i vojnom gradu koji danas živi tranziciju prema turizmu, živjeti od turizma.

Razvoj svoje tvrtke koja danas u boljim turističkim sezonama zapošljava do dvjestotinjak ljudi, a izvan sezona nešto manje, Benussi vidi u ekonomiji dijeljenja pa će u tom poslovnom konceptu budućnosti koji na mala vrata ulazi i u Hrvatsku, tražiti svoje mjesto pod tržišnim suncem.

– Mislimo da će se u budućnosti vozila više iznajmljivati nego kupovati. Ne mislim pritom da će svatko htjeti unajmiti vozilo umjesto da ga posjeduje ali kompanije sigurno hoće a i fizičke osobe u urbanim dijelovima države. Kada govorim o modelima iznajmljivanja, ne mislim na klasičan rent-a-car nego na modele kao što su car sharing ili car floating, gdje čovjek posredstvom aplikacije unajmi automobil na sat, dva ili tri, vrati ga bilo gdje u gradu i plati samo za ono što je koristio. Ako netko živi i radi u centru grada, logično je da mu automobil nije potreban i da mu stvara trošak. Trend u Europi i svijetu je da se automobil plaća i koristi onda kada je to potrebno umjesto da stoji na parkingu – promišlja Benussi.

Različiti modeli još se razrađuju, aplikacija testira, a s prvom količinom vozila u novom tržišnom segmentu tvrtka planira izaći na tržište unutar nekoliko mjeseci, najprije u Zagrebu, a u idućih pet godina zahvatiti urbana područja Hrvatske. Tvrtku u bliskoj budućnosti Benussi vidi u razvoju segmenta pružatelja usluge dijeljene mobilnosti, prema fizičkim osobama, korporativnim klijentima i turistima. Svjestan je da razvoj neće i ne može ići preko noći, s obzirom na dominantnu ovdašnju kulturu posjedovanja i da će se današnje generacije vozača teško prilagoditi novom konceptu. No, Benussi razmišlja dugoročno i kaže da je vrlo izgledno kako će ulazak u novu nišu u početku kompaniji donositi gubitke, ali i da se treba na vrijeme pripremiti i zauzeti pozicije za budućnost te da ciljaju pridobiti generacije vozača koje su tek stasale ili još niti nemaju vozačku dozvolu, nove generacije koje se ne vezuju za materijalno.

