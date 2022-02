[Poslovni putopis] Ferrodus u pogonu nekadašnjeg Fenora u Novoj Rači počinje serijsku proizvodnju mobilnih sprava za fitness

Inženjer Vedran Presečki petnaest je godina radio u obiteljskoj tvrtki koja se bavila ogradama i kvakama, a paralelno s tim i kao trener u fitnes centru svoga brata Borisa. Uvidjevši neke mane na spravama za trening, često je razmišljao kako ih unaprijediti, popraviti, doraditi i prilagoditi da bi treniranje bilo učinkovitije i sigurnije. Ili još bolje – osmisliti potpuno novu spravu koja bi bila plod metaloprerađivačkog znanja, iskustva iz gimnastičkih dvorana i poduzetničkog duha. Uvjeren u ideju 2013. godine osnovao tvrtku Ferrodus, osmislio brend Predator Strenght i odmah ga ponudio domaćem i svjetskom tržištu.

- Razmišljao sam kako napraviti masivniju spravu tako da se ne trga, da zbog brze i česte izmjene ljudi koji na njoj vježbaju ne bude komplicirana, a dizajnom funkcionalna i privlačna. Fotografiju jedne takve objavio sam na webu i proširio je društvenim mrežama. Rezultat je bio fantastičan, ljudima se vizualno svidjela, počeli su je naručivati samo na osnovu izgleda - sjeća se Vedran.

Vrlo brzo pročulo se i o kvaliteti, počele su stizati narudžbe. Prvo su radili za 'Sparta Gym', jedan od najvećih fitnes centara u Zagrebu. Gotovo u isto vrijeme opremili su nekoliko manjih fitnesa i zagrebačku dvoranu 'American Top Teama', najpoznatijeg MMA (Mixed Martial Arts, borilački sport) tima na svijetu sa sjedištem u Coconut Creeku na Floridi. Potom su, u okviru jednog IPA projekta, opremili mini fitnese u zgradama policijskih postaja na dva granična prijelaza, a kvaliteta tog posla donijela je novi angažman – kao podizvođači radili su na opremanju većeg fitnes centra Glavnog stožera MORH-a i šest manjih dvorana u vojarnama širom Hrvatske.

- Kod ocjenjivanja tih projekata nismo imali ni jednu grešku. Bio je to odličan posao i sjajno iskustvo, radili smo ga pet mjeseci. Nigdje nam nitko nikada nije tražio takvu kvalitetu kao MORH. Oni su nas natjerali da radimo vanstandardnu kvalitetu, sasvim sigurno po NATO standardima, što je bilo pozitivno jer nam je cijeli posao donio odlične referenca za buduće angažmane – napominje Presečki.

Ferrodus je 2018. godine pobijedio na prvom natječaju Grada Bjelovara za najbolji Startup projekt - bezmotorna traka za trčanje s ferrofluid kočnicom.

Za razliku do klasičnih traka s motorom, vježbači ovu guraju nogama i troše 30 posto više kalorija. U Bjelovaru su tehnologiju ferrofluida primijenili na posve novi način: traka izuzetno dobro simulira trčanje u prirodi i dodatni otpor koji se može i podešavati, a ujedno ima amortizaciju koraka koja čuva zglobove i kralježnicu. Novac su uložili u razvoj proizvoda što je cijeli proces skratio za tri godine.

- Osim toga nagrada nam je donijela i neprocjenjivu medijsku vidljivost. Nema novina, portala, radija i televizije koji o tome nisu izvijestili. Kad stranom kupcu Google izbaci dvadesetak tekstova onda je on siguran da je tvrtka pouzdana. Nakon toga su nam masovno krenule narudžbe. Zato nam još uvijek nije potrebno dodatno ulaganje u marketing – ističe naš sugovornik i dodaje kako su najbolje reklame međusobna komunikacija klijenata i fotografije na društvenim mrežama.

Ferrodusove sprave nalaze se u teretanama gotovo svih europskih država, izvezli su ih i u Ameriku. Stižu upiti iz Singapura, trenutno rade ponudu za Hong Kong, imaju narudžbu za Pekinga, dobili su upite iz Kajmanskih otoka, Indije, Floride, Kalifornije, Luksemburga…

- A iz San Marina? – šalimo se prekidajući nabrajanje.

- Još ne! – odgovora Presečki bez razmišljanja.

Posebno se sjeća teretane u samom središtu Pariza, začudile su ga narudžbe iz Italije koja ima tri jaka proizvođača svjetske razine, kao i one iz Amerike u kojoj pojedine renomirane tvrtke imaju 50 godina iskustva. Ističe da Amerikancima ne predstavlja problem ni rok isporuke, ni cijena transporta te da je na početku, dok se nisu dokazali, najteže bilo poslovati s Nijemcima jer oni su uvijek u dilemi jeste li doista kvalitetni i držite li se rokova.

Kupci obično naručuju jednu do tri sprave, malo tko kupuje više. Uglavnom su to top sprave, one koje su trenutno najpopularnije na tržištu, s najboljim ocjenama, pogotovo ako ih komentiraju treneri.

- Nemamo klasične kataloge, naš katalog je Instagram i Facebook gdje ljudi vide finalne proizvode i trenere kako vježbaju na njima – tumači bivši trener.

Gotovo svu proizvodnju plasiraju na inozemna tržišta. Ne računajući ona 'državna' opremanja u Hrvatskoj su prodali tek nekoliko sprava jer kod nas iz inozemstva dolazi rabljene sprave koje se kupuju već za 100 eura po komadu.

Presečki s ponosom ističe kako do nisu imali većih reklamacija. Objašnjava to poslovnom filozofijom: jednostavnije je uložiti malo više napora i ne štedjeti na materijalu nego plaćati servisera.

Tržište fitnes sprava je dinamično, javljaju se novi trendovi. Zato je stalno potrebno pratiti što i kako drugi rade.

- Ali, prate i oni nas. Zapeli smo za oko jakim konkurentskim firmama pa nam se javljaju s porukama da se progresivno reklamiramo isticanjem naših prednosti. Jedna engleska tvrtka nas je upozorila da samo joj iskopirali dio na spravi koji je izmišljen još 1939. Svašta pokušavaju jer smo novi na tržištu i misle da će nas pokolebati, a da je ozbiljna priča zvali bi nas njihovi odvjetnici. Na kraju vidimo da oni kopiraju nas. Prezentiraju se kao lider fitnes industrije, a budno prate nas male – prepričava Vedran iskustva s konkurencijom.

Prošla godina za Ferrodus je bila vrlo uspješna. U odnosu na 2020. promet im se udvostručio i iznosio 1,6 milijuna kuna.

U nevelikom prostoru šest radnika, gotovo manufakturno, proizvede 150 sprava godišnje, a da imaju veći prostor i više radnika taj broj bi, obzirom na potražnju, sigurno bio veći.

No, i to će već ovog proljeća biti riješeno. Veliko iskustvo u provedbi projekata donijelo im je i uspješnu prekograničnu suradnju s mađarskim partnerom na inovativnom proizvodu 'Smart elite trening box' i kupnju stroja za lasersko rezanje koji će omogućiti ozbiljnu serijsku proizvodnju. Zbog toga će pogon iz Bjelovara preseliti u 15 kilometara udaljenu Novu Raču gdje su pod povoljnim uvjetima iznajmili tisuću četvornih metara poslovnog prostora bivše tvornice opruga Fenor.

- Tamo ćemo započeti proizvodnju vanjskih višenamjenskih fitnes sprava s virtualnim trenerima. Bit će modularna, u obliku kocke, a može biti postavljena kod kuće, u školama, uredima, dvoranama, parkovima ili igralištima. Opremljena je senzorima koji komuniciraju s pametnim telefonima putem posebnih aplikacija. Tako se može pratiti učinkovitost vježbanja i bilježiti podaci o treningu. Bit će napravljena kombinacijom aluminija i metala kako bi bila manje težine i jednostavan za pomicanje ili preseljenje – objašnjava Vedran svoj novi izum.

Srednjoročni plan je provesti vanjske fitnes sprave kao franšizno poslovanje i širiti franšizni lanac na hrvatskom i inozemnom tržištu, a dugoročni stalno poboljšavati i unaprjeđivati klasične sprave i nuditi ono čega na tržištu nema.