[Poslovni putopis] Koprivničko-križevačka županija oslobađa se ‘sindroma hrasta‘

Kad Koprivničanci kažu da idu na PRC, to nije nikakva frivolnost, niti označava demografsku mjeru, nego su se uputili u Podravkin rekreacioni centar u prigradskom naselju Starigrad, na obroncima Bilogore. Tamo su dva od tri Podravkina ugostiteljska objekta – nedavno obnovljeni Štagelj, i trenutno zatvorena Podravska klet. Na P.R.C.-u je i najljepši vidikovac u Koprivničko-križevačkoj županiji, odakle gledamo panoramu Koprivnice, kojom dominira Podravkin kompleks, ali i dalje, sve do 15-ak kilometara udaljene Drave, pa i Prekodravlja, a za vedrog vremena pogled ne može zaustaviti ni mađarska žilet žica koja još – za svaki slučaj - podsjeća na Orbanov obračun s migrantskom krizom iz 2015.

No, odatle se dobro ne vidi Đurđevac, a pogotovu ne križevački dio županije, koja je zapravo svojevrsna kopija nekadašnje trojedne Kraljevine Hrvatske, Slavonije i Dalmacije. Ova mala trojednica funkcionira u trokutu između gradova Koprivnice, Križevaca i Đurđevca, zajedno s pripadajućim im općinama. Koprivnica je pritom dominantna, Križevci je pokušavaju dostići, a vlast u županiji određuje ona stranka koja ostvari najbolji rezultat u Đurđevcu

Ipak, tri grada i njihovi poduzetnici nisu samo konkurenti, nego su prije svega suradnici i partneri. Tako bi se s jačim dvogledom s P.R.C-a vidjelo radnike križevačkog Radnika, koji punom parom rade na temeljitoj rekonstrukciji Podravkine upravne zgrade, tzv. sedmerokatnice. Posao bi trebao biti gotov do lipnja. Nakon toga slijedi opremanje unutrašnjosti, a za rujan je planiran povratak zaposlenika u Upravnu zgradu.

Inače, od 6600 Podravkaša, njih oko 3500 zaposleno je u Koprivnici, mahom u izvornom kompleksu u Starčevićevoj ulici, te u industrijskoj zoni na Danici, oko Belupovog kompleksa. Podaci o poslovanju u 2021. nedostupni su javnosti još desetak dana, do službene objave na burzi. No, u kompaniji su zadovoljni onime što je ostvareno u prva tri kvartala jer je prodaja narasla 1,6 posto, a dobit čak 23 posto. Uz to, predsjednica Uprave Podravke Martina Dalić naglašava da je cijena dionice do 30. rujna u godinu dana narasla sa 485 kuna na 664 kune. Prošli tjedan završila je na 684 kune.

Uz Radnik, u rekonstrukciji Podravkine upravne zgrade sudjeluje i čitav niz domaćih podizvođača, a sve se odvija prema projektu koprivničkog Forma-biroa. Nenad Smiljanić i Zdravko Sarapa osnovali su tu tvrtku prije tridesetak godina i otada su izveli niz projekata, među kojima su i objekti javne namjene kao što su koprivnički bazeni, škole i trgovi. Djelatnost se proširila širom Hrvatske i danas je u fokusu izrada projekta za izgradnju i rekonstrukciju hotela. Poseban segment djelovanja je dizajn namještaja kao dio interijera u svakom projektu. Njihov najpoznatiji proizvod je fotelja Open Me koja se jednostavno pretvara u pomoćni ležaj, pa je tražena u hotelskim sobama. Sami dizajniraju i drugi namještaj - za hotele koje projektiraju, pa i za Podravkinu zgradu. Tvrde da su stolovi i stolci koji se po njihovim nacrtima proizvode u Hrvatskoj, jednako kvalitetni kao oni iz talijanskih kataloga, a bitno su jeftiniji.

Sve u svemu, Koprivničko-križevačka županija oslobađa se ‘sindroma hrasta‘, od kojeg je patila godinama, kad je najjača kompanija svojom velikom sjenom i nehotice sprječavala razvoj malog poduzetništva. Danas se Podravka sve više od Koprivnice i Hrvatske okreće globalnom tržištu, i dodatno potiče komplementarne djelatnosti u gradu i okolici.

Jedino svi još iščekuju kraj pandemije, a pogotovu to vrijedi za tri grada ove trojednice. Koprivnica je željna Renesansnog festivala bez epidemioloških ograničenja, jednako kao što Križevci sanjaju svoje ‘pravo‘ Spravišće, a Đurđevac normalnu Picokijadu.

