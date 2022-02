[Poslovni putopis] Martina Dalić: Podravka je i hrvatska i multinacionalna, ali sjedište joj je uvijek bilo i ostaje u Koprivnici

Podravka je uvjerljivo najznačajnija kompanija u Koprivničko-križevačkoj županiji. Grupacija od oko 6600 zaposlenih, u Koprivnici, u Podravki i Belupu, zapošljava oko 3500 ljudi, više nego sve ostale tvrtke koje su među deset najvećih u Županiji.

Na čelu Podravke od veljače prošle godine je Martina Dalić, kojoj će upravo ovih dana početi prvi kompletni petogodišnji mandat. U sklopu predstavljanja županijske poslovne scene dala je za Lider kraći intervju.

Jesu li četvrti kvartal i početak ove godine potvrdili rezultate rasta iz prva tri kvartala, te mogu li se iz aktualnih podataka nazrijeti neke promjene u poslovnim trendovima?

- Zbog pravila Zagrebačke burze nismo u mogućnosti komentirati rezultate zadnjeg prošlogodišnjeg kvartala i početka ove godine sve do njihove službene objave. No, s prvih devet mjeseci prošle godine smo vrlo zadovoljni jer su nam rasli i prihodi i dobit. Ostvarili smo 3,4 milijarde kuna prihoda od prodaje uz rast od 1,6 posto u odnosu na isto razdoblje godinu prije, pri čemu je prodaja rasla u naše obje divizije i Prehrani i Farmaceutici. Neto dobit Grupe Podravka u prva tri kvartala bila je pak 23 posto viša nego godinu prije te je dosegla 259 milijuna kuna. Uz ove rezultate svakako želim istaknuti i snažan rast vrijednosti dionice Podravke – 30. rujna prošle godine naša je dionica vrijedila 664 kune, a godinu ranije 485 kuna, dakle vrijednost joj je porasla visokih 36,9 posto. Postavili smo pred sebe jasne i ambiciozne ciljeve za prošlu godinu i predano radili na njihovom ostvarenju noseći se uspješno sa svim izazovima koje nam je ona donijela, prije svega zbog i dalje prisutne pandemije, ali i velikog rasta troškova i inflacije. Jedan od ciljeva koji smo lani uspješno realizirali bio je rast plaća i daljnje poboljšanje uvjeta rada naših zaposlenika, osobito onih u proizvodnim pogonima. U travnju prošle godine svim zaposlenicima Podravke i Mirne povećali smo primanja, s tim da su najviše rasla ona najniža, a u to smo uložili 21 milijun kuna. Na tome ćemo nastaviti raditi i dalje jer želimo da i naš brend poslodavca bude jednako snažan i prvi izbor kvalitetnih i talentiranih zaposlenika baš kao što su naši proizvodni brendovi tržišni lideri i prvi izbor potrošača.

Kako se Podravka nosi s rastom cijena sirovina i energije i što očekujete da će se događati u narednom periodu?

- Podravka je kroz prošlu godinu, kao i druge kompanije, bila suočena s visokim rastom troškova proizvodnje – kontinuirano i snažno su rasle cijene svih sirovina, ambalaže, transporta te energije, a takav se trend nažalost nastavlja i u ovoj godini. Tako dugotrajan i tako snažan rast ulaznih troškova niti jedna kompanija ne može amortizirati unutrašnjim rezervama pa su korekcije cijena jednostavno neizbježne. Mi smo ulagali i nastavit ćemo ulagati maksimalne napore u podizanje efikasnosti poslovanja i optimizaciju troškova te smanjivanje svih onih koji nisu esencijalni kako bi povećanja cijena bila što manja jer smo svjesni činjenice koliko troškovi hrane utječu na standard naših sugrađana.

Koje ste pouke izvukli iz korone za ‘novu normalu‘?

- Pandemija nas je podsjetila na važnosti čuvanja zdravlja i brige o njemu. Zdravlje i sigurnost zaposlenika su nam prioriteti, a fleksibilnost i prilagodljivost nametnule su se kao preduvjet i temelj uspješnosti svakog poslovanja u ovakvim nepredvidivim okolnostima. Ono čemu se osobno nadam i što nam svima zajedno želim je da nam ova godina donese bolju situaciju s koronavirusom i omogući da se ponovo vratimo normalnom poslovnom funkcioniranju i okruženju, kao i životu.

Čini se da je 2021. bila za Podravku ‘strateška‘ godina: usvojena je strategija do 2025. i trogodišnji plan poslovanja do 2024. Znam da ste ograničeni burzovnim pravilima, ali možete li išta više reći o najavljenim akvizicijama u kontekstu različitog strateškog pozicioniranja prehrambenog i farmaceutskog sektora? Naime, u farmaciji se, uz akvizicije, spominju i buduća ‘proizvodna partnerstva‘?

- Podravka je snažna i uspješna kompanija s jasnom strategijom daljnjeg razvoja svoga poslovanja. Želimo i dalje rasti i jačati naše tržišne pozicije i organski, ali i promišljenim akvizicijama. U ovome trenutku o njima ne možemo detaljnije govoriti, ali načelno zanimaju nas akvizicije koje nam mogu pomoći u jačanju pozicija na tržištima koja smo definirali kao naš fokus.

Kako procjenjujete aktualnu poziciju globalno orijentirane Podravke u lokalnoj zajednici?

- Podravka je čvrsto i trajno povezana s lokalnom zajednicom iz koje je izrasla. Mi smo danas i hrvatska i multinacionalna kompanija, ali naše sjedište je uvijek bilo i ostaje u Koprivnici, koja je imala veliku ulogu u našem razvoju. Svoje proizvode izvozimo na više od 50 tržišta na kojima smo u stalnoj borbi s konkurencijom i u tom nadmetanju svakodnevno moramo nastojati biti biti jeftiniji, brži, kvalitetniji. Da bismo to mogli moramo se kontinuirano prilagođavati okolnostima i unapređivati sve segmente našeg poslovanja. I lokalnoj zajednici je u interesu da se Podravka nastavi razvijati i rasti, i bude još uspješnija. Isto tako i Podravka želi da zajednica napreduje i da se razvija. Osim samim svojim poslovanjem nastavljamo to podržavati i pomagati i na druge načine.

