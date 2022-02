[Poslovni putopis] Surf‘n‘fries: Od pomfrija do pilića, od ugostiteljstva do franšize, od Rijeke do Walmarta

Andrija Čolak i Denis Polić sa svojim brendom Surf'n'fries ovih su dana rekonvalescenti, koji se oporavljaju od poslovne korone. Pandemija je u jednom trenutku zatvorila svaki od 54 dućana u više od 20 zemalja u kojima se razvija franšiza riječkog poduzetničkog dvojca.

No, i za vrijeme oporavka napravljen je iskorak 'od sedam milja'. Prošle jeseni SNF je ušao u američki trgovački lanac Walmart, i u Dallasu otvorio prvi od planiranih 300-tinjak prodajnih mjesta u SAD-u. Za to su 'majstori krumpirića' morali napraviti mnoge promjene poput proširenja jelovnika u tzv. 'full menu' - od doručka, preko chicken burgera, do deserta. Čak su promijenili i naziv jer 'Surf' u Americi podrazumijeva riblje proizvode, pa je zbog pozicioniranja u 'chicken' segmentu nastala 'surfajuća kokoš' odnosno SURFIN' CHICKEN.

- Perspektiva je stvoriti nacionalni lanac u Americi. To je vrlo visoko postavljen cilj, međutim, nije nemoguć. Vidjet ćemo, još je sve to svježe i ima taj moment gdje brand ima drugi ime itd pa ćemo morati donositi neke strateške odluke u budućnosti koje će sigurno biti vrlo izazovne – govori nam Andrija Čolak. Upravo je naziv brenda jedna od strateških dvojbi, a zasad je najizgledniji zaokret u smjeru podjele na fiksne dućane pod brendom Surfin' Chicken, i mobilnih S'N'F prodajnih mjesta.

Da bi postali globalni franšizeri, Čolak i Polić morali su odustati od ugostiteljstva, i zatvoriti prodajno mjesto u Rijeci, od kojeg je sve krenulo. Sad tu imaju samo sezonski objekt, koji je radio i na adventu, i, prema Polićevim riječima, traže franšizera za Rijeku. Na domicilno tržište vratili su se i putem platforme za dostavu, no to je bio tek test koji za američko tržište.

- Cilj je bio vidjet reakciju kupaca na naše chicken burgere. Naime, zbog širenja jelovnika za SAD u 'Full Menu' morali smo razvijati nove proizvode usred pandemije i lockdowna, pa su platforme za dostavu bile izvrstan način za dobivanje feedbacka. Uglavnom, feedback je bio jako dobar, iako smo morali recepture pojednostavniti za američko tržište – objašnjava Čolak.

Jesu li požalili zbog zaokreta iz ugostiteljstva u franšining?

- Naravno da nismo, iako smo se u nekim trenucima znali zapitati 'što nam je ovo trebalo', ali srećom ti trenuci nisu bili presudni. Franšiziranje nam je zaista otvorilo perspektivu po pitanju mnogih stvari te smo stvorili nevjerojatno puno korisnih iskustava i kontakata te stekli neprocjenjivo znanje. U konačnici na neki način smo otvorili vrata i svim ostalim brendovima u Hrvatskoj pa i šire ka franšiznom poslovnom modelu i mogućnosti skaliranja koncepta kroz franšizu – odgovara Čolak.

Uostalom, sa znanjem iz pokretanja vlastite franšize otvorio je paralelni biznis. Ljetos je osnovao Colak Franchise Consulting Group, čime je potvrdio svoju poziciju konzultanta za franšizno poslovanje. Njegovi su savjeti ugrađeni u pokretanje franšiza poput La Canntine (samoposlužni automati s proizvodima od kanabisa), CityPala (turistička aplikacija, web stranica i brošura s preporukama lokalaca), Friendly Fire (e-sport arene na desetak lokacija), Mobia (prodaja dodataka za mobitele i drugih elektroničkih naprava na 19 lokacija, od kojih je po jedna u Kopru i Münchenu), Gastro ribarnica Brač (devet lokacija u Dalmaciji i jedna u Beču).

Andrija Čolak u posljednje je dvije godine sudjelovao u stvaranju više od 25 novih franšiza u Hrvatskoj od kojih neki već internacionalno franšiziraju i rastu:

- Na CFCG sam posebno ponosan jer vjerujem kako stvara novu vrlo zdravu industriju u Hrvatskoj pa i regiji obzirom da imamo klijente i iz okolnih država. Vjerujem kako je bilo ključno da se pojavi netko tko će prvo stvoriti znanje kroz iskustvo i onda podijeliti sa ostalima kako bi se počela gradini jedna vrlo moćna ekonomska grana koja do sada gotovo pa nije postojala, a ima potencijala utjecati na udio u GDP-u cijele države – govori Čolak.

Što se pak tiče matičnog biznisa, SNF-ove franšize u godinama bez pandemije zapošljavaju oko 200 ljudi sa 4-5 milijuna eura prihoda. Trenutno se oporavljaju od pandemije, i vrlo su sretni zbog uspješne turističku sezonu u Hrvatskoj, a franšizer iz Njemačke zabilježio je lani veći promet nego 2019., pa se na nekim tržištima već osjeća veliki povrat i uzlet.

Čolak i Polić rade i na novoj diversifikaciji brenda kroz proizvod koji bi se prodavao u retail kanalima poput dućana, benzinskih pumpi i sl., ali zasad taje detalje.

- Još ne možemo reći o čemu se radi, ali opet pratimo isti model kreativnog pristupa proizvodu koji svi kupuju, drukčija ambalaža, design, interakcija sa kupcem itd.

Za to vrijeme novi objekti su pred otvaranjem Ujedinjenom kraljevstvu (uglavnom na stadionima), te jedan U Njemačkoj, a u SAD-u se planira i razvoj drugih format poput Drive Through, otvara se još 12 lokacija, a 50 je u fazi potpisivanja. Riječki dvojac planira otvaranje preko 300 lokacija u sljedećih pet godina samo u Walmartu,

A onda je samo nebo granica.