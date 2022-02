[Poslovni putopis] Troha-dilova PVC stolarija na bazi inovacija, originalnog softvera i franšizinga

Dinko Klasan, vlasnik i direktor tvrtke Troha-Dil iz Bjelovara, jednog od vodećih hrvatskih proizvođač PVC prozora i vrata ima razloga za slavlje: firma ove godine obilježava šest desetljeća uspješnog rada, a prošla je bila najjača u povijesti, jača od 2008. kada je ostvarila 76 milijuna kuna prometa. Onda su pali na 52, i lagano se penjali do 70, da bi 2020. u koronakrizi kliznuli na 65, a 2021. skočili na 78 milijuna kuna. Dvoznamenkasti rast objašnjava većim investicijama u stanogradnji.

- Gradilo se u cijeloj Hrvatskoj. Nisu to neki kapitalni objekti, zgrade od 6,10 ili 12 stanova. Vjerojatno kao posljedica straha od bankarskog sustava, novci se sada izvlače iz banaka – smatra Klasan.

Iako vidljivo zadovoljan, nema mjestu euforiji. Ponosan je na sve ono što je postigao, i rado priča o tome, ali opet nekako skromno, uz stalno ponavljanje društvene odgovornosti i korisnosti prema kupcima, dobavljačima, radnicima i zajednici. Ne zaboravlja pri tome tradiciju: temelje je udario Milan Troha, otac njegove supruge Ljiljane.

- Bila je to zanatska radnja za izradu stolarije, jako dobra obrtnička firma utemeljena na obiteljskoj tradiciji u stolarstvu. Prije trideset godina preuzeli smo je supruga i ja – upoznaje nas s poviješću poduzeća dok sjedimo u prostoriji za sastanke u sjedištu tvrtke na Gudovačkoj cesti, kraj tvorničkih hala ukupne površine 5200 četvornih metara zatvorenog i 15.000 četvornih metara otvorenog prostora.

Vrlo brzo preorijentirali su se na proizvodnju PVC prozora i vrata uvidjevši dugoročnu mogućnost razvoja i rasta u sektoru. Prvi su u Hrvatskoj uveli CNC strojeve u branši i razvili vlastiti softver prilagođen njihovom načinu razmišljanja i organizaciji, prodaje, proizvodnje, distribucije i knjigovodstva.

Svi prodajni saloni i franšizeri su 24 sata dnevno spojeni s odjelom za pripremu proizvodnje koji je povezan sa svakim strojem u obje tvornice, te u staklani i proizvodnji PVC-a.

- Narudžbe nam mogu poslati u bilo koje vrijeme, danju ili noću. Obuhvaćeno je sve, od ponude do izdatnice i otpremnice To je softver koji, odgovorno tvrdim, daleko nadilazi sve njemačke softvere i ne postoji bolji nigdje u svijetu. Nazvali smo ga Pro Puls i razvili u suradnji s dvojicom vanjskih partnera. Oni ga prodaju i ostalim proizvođačima, a povratne informacije govore da svima znatno pomaže u poslu i da koriste tek manji dio mogućnosti jer je savršen – predstavlja ideju naš sugovornik.

U protekle tri godine investirali su u novu liniju za proizvodnju prozorskih krila i obnovili vozni park, kupili nove kamione i mala dostavna vozila u što je ukupno uloženo 13 milijuna kuna. Prošle godine izdvojili su dva milijuna kuna u staklanu, a kupili su i novi CNC stroj za rezanje monolitnih i lamistal stakala s kompletnom kombiniranom linijom.

Trude se biti pouzdani partneri, nikada nisu promijenili dobavljača zbog tri ili pet posto više cijene. Troha-dilov dobavljač je tvrtka „Profine“ s partnerom „Kömmerling“, jednim od najvećih proizvođača PVC profila kojeg, tvrdi Klasan, odlikuje visoko-tehnološka razina i inovativnost prozorskih sustava.

- U ponudi imamo Alu Clip prozori za niskoenergetske i pasivne kuće kojima se dodaje aluminijska maska koja dodatno štiti prozor i daje novi dizajn. Takvi prozori nisi spojeni pod 45 stupnjeva nego pod 90, pa izgledaju kao imitacija starih drvenih prozora, u nekim bojama, a mogu imati i drveni dekor. To je nešto skuplja i luksuznija roba, ali ide – objašnjava Klasan

Do globalne krize 2008. godine znatan dio proizvodnje su izvozili, a onda se preorijentirali gotovo isključivo na hrvatsko tržište jer žele imati stalne i pouzdane kupce.

- Opremali smo zgrade u Njemačkoj, ali izvana se uglavnom javljaju kampanjci. Nije loše dobiti posao od 200-300 tisuća eura, ali ne želimo zanemariti naše partnere ovdje koji žive od nas i mi od njih. To je puno važnije od prometa.

U manjem obliku radili smo i montažne kuće. Neko vrijeme smo ih izvozili u Švedsku i to je solidno išlo, ali je predaleko pa nije baš isplativo. Sad nešto radimo po Hrvatskoj, imamo jedan projekt na Krku, ali više sebi za dušu, iz ljubavi prema građenju – kazuje direktor.

Kako bi prozori i vrata brzo i sigurno došli do kupaca uspostavili su jaku mrežu franšize i vlastitih prodajnih centara. Od Župe Dubrovačke do Vukovara i od Krapine do Istre imaju pouzdane partnere na svakih 50 do 80 kilometara, a gušće naseljena mjesta i zagrebački prsten pokrivaju s osam vlastitih maloprodajnih trgovina. Ideja je da njihove proizvode prodaje i monitora netko u koga imaju povjerenja i tko će se svojom kvalitetom uklopiti u dosegnute standarde. Imaju jasne uvjete prodaje, osmisli su ih do detalja i zato je problema s partnerima i kupcima vrlo malo, a kada ih i ima brzo se riješe.

- Godinama već radimo s istim partnerima, s nekima i dvadeset godina. To su obrti koji gotovo pa isključivo prodaju naše proizvode s time da mogu prodavati i ono što mi nemamo, ali toliko posla imaju s našom robom da nemaju potrebe nuditi i nešto drugo – izdvaja Klasan još jednu vrijednost Troha-Dila.

Ona na što posebno paze od početaka, a sad je pogotovo došlo do izražaja, ulaganja su u ljude. Do kvalitetnih radnika dolazili bi i stipendiranjem studente kojima su nakon diplomiranja jamčili i posao.

- Tri godine smo razvijali sustav obračuna plaća i praćenja produktivnosti pa osmislili takav sustav nagrađivanja da nam radnici ne odlaze. Otišli su oni koji su baš htjeli otići, ali ne zbog loših uvjeta rada i niskih plaća. Možemo pričati koliko je tko zadovoljan ili nije, ali kad vidimo da ne odlaze nameće se zaključak da im je ipak bolje tu nego u Austriji gdje je možda plaća veća, ali su i troškovi puno veći.

Troha-Dil je tehnički najopremljenija tvornica u Hrvatskoj i jedna od suvremenijih u Europskoj uniji. A jesu li doista najveći?

- Problem je utvrditi tko je najveći jer se neke tvrtke bave i nekim drugim poslovima – odgovara Klasan

A kakva je perspektiva kompanije, je li bilo ponuda za prodajom? Prvi čovjek Troha-dila nato raširi osmijeh i samouvjereno reče:

- Bilo je razgovora s nekim firmama izvana, ali kad vide bilancu, strojni park i kvalitetu ljudi odustanu. Naša firma je predobra za ono što bi netko mogao dati.

