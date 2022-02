[Poslovni putopis] Cemix završio još jednu ‘najbolju godinu dosad‘ usprkos drastičnom rastu troškova

Pandemija im nije zaustavila posao, ostvarili su rekordne rezultate, a dok se svi pitaju gdje da pronađu radnike, njih ljudi mole za zaposlenje. Nije u pitanju nikakva provokacija, već sažetak razgovora koji je s Liderovom ekipom vodio Željko Pecak, član Uprave i direktor Cemixa Croatia.

Nekoliko minuta vožnje od centra Đurđevca, uz dugački tvornički pogon, laboratorij i visoke skladišne prostore smjestila se upravna zgrada tvrtke Cemix koju već iz daljine odaju brendirani šleperi. Više od dvadeset godina tu se proizvode, ali i razvijaju tone građevinskog materijala koje se prodaju diljem Hrvatske te se izvoze u Sloveniju, Mađarsku te Bosnu i Hercegovinu.

Njemačko-austrijska tvrtka Lasselsberger-Knauf koja posluje u osam srednjoeuropskih zemalja u Hrvatsku je došla 1997. godine, a tri godine kasnije prodajne aktivnosti nadogradila je i proizvodnjom. Uz tvornicu u Đurđevcu, Lasselsberger-Knauf, koji se od prosinca 2020. naziva Cemixom, u Hrvatskoj je dodatno proširio proizvodne kapacitete uloživši 23 milijuna kuna u tvornicu građevinskih praškastih materijala Zapužane-Benkovac. Taj pogon za koji je tvrtka dobila i posebno priznanje ECO Lider invest otvoren je 2018. i zapošljava dvadeset ljudi. Cemix Croatia ukupno ima šezdeset zaposlenika.

Cemix Croatia je tvrtka koja je do prosinca 2020. nosila ime Lasselsberger-Knauf po svojim vlasnicima - obitelji Lasselsberger iz Austrije i obitelji Knauf iz Njemačke. Budući da je iz marketinških razloga taj naziv bio pomalo nespretan, odlučili su se na rebranding. Današnji naziv Cemix zapravo je ime češkog brenda sa stogodišnjom tradicijom koji je davno kupio holding Lassersberger. Pod tim imenom tvrtka sada posluje u šest zemalja - Češkoj, Slovačkoj, Mađarskoj, Rumunjskoj, Austriji i Hrvatskoj.

Rekordi i proizvodna stvarnost

Taj proizvođač građevinskih materijala u prošloj je godini ostvario 79 milijuna kuna bruto prihoda. I iza njih je, kako to Pecak kaže, ponovno najbolja godina dosad. No, iako su nastavili kontinuirani rast koji se može pratiti od 2015. godine i uprihodili pet milijuna kuna više nego 2020., postpandemijske neprilike odrazile su se na dobit kojoj će trebati nekoliko dobrih godina da se vrati na razine na kojima je bila.

---- Drastično su porasli troškovi. Doslovno se događalo da navečer dobijemo informaciju da ćemo sirovine sutradan ujutro, kad krene isporuka, dobiti po novim uvjetima i novim cijenama. Generalno gledano, aditivi su poskupjeli do 80 posto, ambalaže i palete oko 40 posto, rasli su troškovi transporta, plin nam je od listopada 46 posto skuplji, a uz sve to povisili smo i plaće. Naravno, svi ti troškovi nisu preneseni na tržište. Mi ćemo probati korigirati cijene, ali to i dalje neće biti u toj mjeri da slijedimo povećanje cijena sirovina - ističe Pecak koji je na čelu Cemixa već 14 godina, a prije toga upoznao je tvrtku u 'dušu' s obzirom na to da se zaposlio u Knaufu Zagreb 1994., prije pripajanja te tvrtke s Lasselsberger građevnim materijalima. U svojoj 28 godina dugoj karijeri u tvrtki kojom danas upravlja radio je na različitim pozicijama - kao komercijalno-tehnički savjetnik, voditelj prodaje, prokurist, a onda i tri godine kao zamjenik direktora.

U 2020. tvrtka je ostvarila rekordnu dobit, veću od sedam milijuna kuna, a nešto prije rasplamsavanja pandemije koronavirusa i strogih epidemioloških mjera koje su nastupile, Cemix je proslavio 20. obljetnicu tvrtke. Bilo je to 20.02.2020. u 20 sati navečer, a iako su pozvali više gostiju, odazvalo ih se točno 220, uz veliki osmijeh je ispričao direktor tvrtke. Iako je uslijedilo izazovno razdoblje, u građevini se nije stajalo s radom. Stoga su im i narudžbe redovito dolazile.

Zastoj investicija u turizam

- Evidentno je da smo prošle godine imali rast prodaje u cijeloj Hrvatskoj, osim na području od Šibenskog mosta do Dubrovnika. Tamo se najviše osjetila neizvjesnost, ljudi nisu investirali jer nisu znali hoće li biti što od turizma ili ne. Nadam da će ovog proljeća s obzirom na prošlogodišnja zbivanja i uspješnu turističku sezonu porasti investicije i u tom dijelu Hrvatske. Očekujemo da će nam ove godine prodaja biti pet do osam posto viša u odnosu na prošlu godinu - navodi Pecak koji kaže kako se povećanje potražnje za obnovu nakon potresa još ne osjeća, ali uvjeren je da će se i taj utjecaj s vremenom osjetiti.

Dodaje da je odmah nakon potresa Cemix donirao šlepere materijala Markuševcu i Banovinu, a kao jedan od osnivača Hrvatske udruge proizvođača toplinsko-fasadnih sustava (HUPFAS) uključili su se i u pisanje preporuka kako i s kojim materijalima obnavljati oštećene građevine. U sklopu HUPFAS-a koji je pokretač energetske obnove višestambenih objekata, Cemix provodi edukacije arhitekata, investitora i izvođača radova kako bi što kvalitetnije rukovali s novim materijalima. Iako se potresom i pandemijom te pomanjkanjem radne snage na terenu malo smanjio tempo energetske obnove, za očekivati je i da se te aktivnosti koji generiraju potražnju za građevinskim materijalom uskoro ponovno posve oporave.

Planovi

Budući da svoje proizvode prodaju isključivo trgovinama, u Cemixu planiraju ove godine proširiti trgovačku mrežu na zapadni dio Slovenije i ojačati plasman u BiH za koju dugoročno imaju velike planove. Naime, u BiH već četiri godine imaju zaposlenika koji posreduje u prodaji i otvara tržište, u pograničnom području uz Savu već isporučuju značajne količine robe. No, u planu je tamo izgraditi i tvornicu žbuke. Lokaciju su već pronašli, ali za taj se projekt još čekaju odobrenja vlasnika tvrtke.

Zasad nije u planu proširenje proizvodnih kapaciteta ni otvaranje novih radnih mjesta u Hrvatskoj, ali zato se radi na tome da radni uvjeti zaposlenicima budu još stimulativniji.

Radna snaga je moć

- Najveći nam je izazov poslovati i dalje stabilno. Vrlo je bitno da zaposleni imaju što raditi i da zadrže sadašnju natprosječnu razinu prihoda i za županijske i za hrvatske prilike. Prosječna plaća kod nas je nešto ispod devet tisuća kuna. Od 1. siječnja povećavali smo plaće, uredno isplaćujemo božićnice, poseban dar za djecu, za Uskrs zaposlenicima poklanjamo šunke, kad ostvarimo godišnje planove, dajemo i 13. plaću. Imamo jako puno upita iz naše, ali i iz susjednih Bjelovarsko-bilogorske i Virovitičko-podravske te Zadarske i Šibenske županije, ljudi bi htjeli doći raditi k nama. To puno govori, isto kao i to da u 28 godina koliko sam tu, nije bilo skoro uopće fluktuacije ljudi - pohvalio se Pecak da ne dijeli sudbinu mnogih poslodavaca koji zaposlenike traže svijećom.

Takva vjernost zaposlenika omogućuje i da se stvaraju upravljački kadrovi unutar tvrtke, na što je direktor iznimno ponosan, kao i na nekoliko certifikata bonitetne izvrsnosti AAA te pet Zlatnih kuna za najbolje malo ili srednje poduzeće koje im je tijekom godina dodijelila Hrvatska gospodarska komora. U laboratoriju Cemixa razvijaju se i neki novi proizvodi za zeleniju gradnju, no to su procesi koji traju prije no što proizvod krene u primjenu.

Izlazimo na dvorište gdje upoznajemo rukovoditelje nekoliko odjela koji su stasali u tvrtki. Direktor svakako želi da ih upoznamo jer, kako kaže, za svaki je uspjeh zaslužan timski rad. U proizvodne pogone ne ulazimo jer se posebno pazi da se ti djelatnici ne izlažu opasnosti od zaraze, a penjanje na silos kako bismo uživali u pogledu na đurđevačku dolinu ovoga puta odbijamo jer nam se lede prsti od zime. Još nekoliko fotografija za kraj i odlazimo.

Cemix nam ostaje iza leđa sa svojim velikim parkiralištem i nekoliko kamiona koji će se otisnuti na put i odvesti nekome dio njegove buduće zgrade, kuće, garaže. Sve je to skuplji put i materijal, ali nova budućnost se gradi bez obzira na sve.