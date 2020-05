Poslovni se prostor digitalizira i više nego ikad važno je transformirati poslovanje

Tvrtke koje su provele digitalizaciju spremno su prebrodile prvi val krize. Financijska, transportno-logistička i proizvodna industrija, ali i telekomi te javni sektor, povjerili su TIS-u digitalno poslovanje i zadržali vodeće pozicije. TIS trideset godina razvija, uvodi i održava inovativna ICT rješenja koja utječu na milijune korisnika i koja su, pogotovo u vrijeme krize, dokazala svoju vrijednost.

Koliko su se vaši klijenti uspješno digitalno transformirali?

– Naši najveći klijenti brzo su se i temeljito prilagodili situaciji i uspjeli virtualizirati poslovanje. To se prije svega odnosi na financijsku industriju – banke i osiguranja – koji su i prije bili lideri u prihvaćanju novih tehnologija, a to im se posljednjih mjeseci višestruko isplatilo. Promjene su primjetne i dobrodošle i u javnom sektoru, koji je pokazao kapacitete za inovacije i modernizaciju. Vjerujem da će se i on digitalno transformirati u punom smislu.

Koje su usluge doživjele najveći uzlet?

– Digitalno potpisivanje i video identifikacija na daljinu među najvećim su dobitnicima. Samo se u osiguranju količina tako obavljenih transakcija povećala do tristo posto. Očekujemo da će se smirivanjem krize poslovanje djelomično vratiti staromu modelu, ali ne do prijašnje razine. Vjerojatno će poslovni model budućnosti kombinirati tehnologiju i procese. Situacija u kojoj se nalazimo ubrzala je prihvaćanje novih tehnologija i među građanima koji prije nisu bili skloni modernizaciji. Način na koji će privatni korisnici zadržati nove navike također će utjecati na buduću digitalizaciju poslovanja i društva u cjelini.

Potreba za brzom primjenom digitalnih alata nerijetko utječe na zanemarivanje sigurnosti. Kako se ona regulira?

– Brze promjene katkad prouzrokuju ishitrena rješenja koja pak izazivaju propuste u sigurnosti poslovanja i zaštiti podataka i komunikacije. Područje digitalnog potpisivanja i video identifikacije ​ u RH kvalitetno je regulirano zakonom i pravilnikom. RH je preuzela regulativu Europske unije – eIDAS – koja definira propise i standarde za sigurno digitalno poslovanje neovisno o tome gdje se ono provodi. Naši sustavi za digitalno potpisivanje TIS eSIG i video identifikaciju TIS LiveID potpuno ispunjavaju sve sigurnosne standarde i naš korisnik s isporučenim rješenjem dobije i certifikat o sukladnosti s normama eIDAS-a.

Je li digitalizacija dodatno produbila razlike na tržištu?

– Tvrtke koje su prije digitalizirale poslovanje bile su spremne za brzo uvođenje dodatnih tehnologija i promjenu procesa kojima su nastavile uspješno poslovati. Razlike u tempu prihvaćanja promjena stvorit će i razlike na tržištu pa će oni koji su zakasnili biti u problemima. S druge strane, u interesu je uspješnih da i njihovi klijenti podignu digitalizaciju poslovanja na razinu koja omogućuje daljnju suradnju i u novim okolnostima.

Kako će digitalna transformacija utjecati na strukturu radnih mjesta?

– Očekujemo da će se poslovanje više automatizirati u svim segmentima gdje je to moguće i isplativo. Jedan je od primjera i ​robotic process automation, RPA, tehnologija​ u kojoj smo se znatno angažirali, a koja omogućuje automatizaciju procesa na sasvim nov način – ponavljanjem radnji i postupaka za računalom koje inače izvršava osoba. Uvođenje je neusporedivo jednostavnije jer ne zahtijeva promjene na aplikativnim sustavima koje automatiziraju, stoga je u novo vrijeme angažiranje TIS-a, tvrtke koja tri desetljeća uspješno razvija i uvodi tehnološka rješenja, pravi odabir za uspješno poslovanje.