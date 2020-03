Poslovnice banaka i dalje rade, pogledajte koje i gdje 

Banke u Hrvatskoj prilagođavaju rad poslovnica odlukama o ograničavanju kretanja i privremenoj obustavi javnog prometa, kao i posljedicama potresa na područu Zagreba, te na svojim internet stranicama ažuriraju koje poslovnice rade i kada, uz poruku da se više koriste digitalno bankarstvo, bankomati i kartično plaćanje.

Niz je banaka izvijestilo da njihove poslovnice u središtu Zagreba, gdje su štete od jučerašnjeg potresa i najveće, privremeno neće raditi zbog sigurnosnih razloga.

I Financijska agencija (Fina) je objavila da će zbog novonastale situacije uzrokovane potresima, njene dvije poslovnice u središtu Zagreba - u Smičiklasovoj i Ulici kralja Zvonimira - odgoditi početak rada s klijentima, a o početku njihovog rada Fina će obavijestiti putem svoje internetske stranice.

Zbog aktualne situacije uzrokovane pojavom koronavirusa, Fina privremeno prilagođava rad poslovnica te na mrežnim stranicama redovito ažurira popis poslovnica koje će raditi prema prilagođenom radnom vremenu.

PBZ: Dio poslovnica u Zagrebu neće raditi zbog sigurnosnih razloga

Privredna banka Zagreb (PBZ) na svojim internetskipm stranicama je izvijestla da zbog potresa u Zagrebu nije bilo prekida u radu informacijskog sustava banke, no i da jedan dio poslovnica u Zagrebu neće raditi iz sigurnosnih razloga dok se ne obave svi potrebni izvidi stručnih službi zbog utvrđivanja mogućih oštećenja zgrada i instalacija.

"Privremeno zatvorene poslovnice počet će s radom čim se za to steknu uvjeti a svaka nova promjena radnog vremena ažurira se na internetskim stranicama banke", napominju iz PBZ-a. Dodaju i da će ostale poslovnice u Hrvatskoj zbog donesenih preventivnih mjera zaštite od koronavirusa (COVID-19) s klijentima raditi prema novom prilagođenom radnom vremenu, o čemu su informacije također dostupne na bančinoj internetskoj stranici.

Klijentima poručuju da i nadalje više koriste usluge digitalnog bankarstva, bankomate i kartična plaćanja, no ako je njihov dolazak u poslovnicu već nužan, zbog obavljanja neke složenije transakcije, mole ih da se pridržavaju preporuka i mjera nadležnih zdravstvenih službi i državnih tijela

HPB: Poslovnice u Jurišićevoj i na Britancu ne rade do daljnjeg

"Zbog materijalne štete nastale uslijed potresa koji se dogodio 22. ožujka do daljnjeg neće raditi poslovnice HPB-a Jurišićeva i Britanski trg u Zagrebu", objavila je Hrvatska poštanska banka (HPB) na svojim internet stranicama. I HPB je također izvijestio da poslovnice i ispostave rade po prilagođenom radnom vremenu - ponedjeljak, srijeda i petak od 8 do 15 sati, a utorkom i četvrtkom od 12 do 19 sati, dok subotom ne rade.

Pojedine pak poslovnice rade prema drugačijem rasporedu, odnosno od ponedjeljka do petka od 8 do 15 sati, a subotom ne rade, ističu iz HPB-a, uz napomenu da će o svim promjenama kontinuirano obajveštavati putem svojim internet stranica.

RBA: Privremeno ne rade poslovnice na nekim zagrebačkim lokacijama

I Raiffeisen bank (RBA) je izvijestila da zbog oštećenja uslijed potresa privremeno neće raditi poslovnice na zagrebačkim lokacijama - Jurišićeva, Gundulićeva, Petrinjska i Vlaška. Zbog novih mjera Nacionalnog stožera za civilnu zaštitu i sukladno preporukama epidemiologa u cilju zaštite klijenata i zaposlenika od danas, 23. ožujka, RBA također uvodi izmijenjeno radno vrijeme poslovnica, a detalji su dostupni na mrežnim stranicama te banke.

Poručili su i kako su učinili sve što je potrebno kako bi njihove usluge bile i dalje dostupne, ali mole za razumijevanje i pridržavanje svih preporuka o minimiziranju bliskih kontakata i držanju primjerenog razmaka tijekom kontakta. Podsjećaju i kako su klijentima dostupne usluge mobilnog i internetskog bankarstva te pozivaju na korištenje uplatno-isplatnih bankomata.

OTP: Poslovnice u Zagrebu danas ne rade

Iz OTP banke su na svojim internet stranicama izvijestili da danas, 23. ožujka poslovnice na području grada Zagreba neće raditi. Poslovnice nastavljaju s radom prema objavljenim radnim vremenima od utorka, 24. ožujka. Isto se, kako navode, odnosi na poslovnice Almeria, Cvjetni trg, Črnomerec, Dubrava, Dugo selo, Jurišićeva, Maksimirska, Samobor, Savica, Savska, Selska, Sesvete, Siget (Avenue Mall), Središće, Studentski centar, Svetice, Špansko, Velika Gorica, Vrbani i Zaprešić.

Bankomatska mreža je u funkciji te iz OTP-a poručuju da se ista koristi za podizanje gotovine, kao i ostale digitalne kanale. Iz OTP-a napominju i kako zbog provođenja mjera prevencije širenja virusa tipa COVID-19, njihova poslovna mreža privremeno radi sa smanjenim kapacitetom i ograničenim radnim vremenom najkasnije do 15 sati. Iz OTP-a također preporučuju korištenje digitalnih kanala poput mobilnog ili internet bankarstva, POS uređaja te bankomata.

Erste banka: Otvoreno 80 poslovnica

Erste banka je izvijestila da je, imajući u vidu odluke tijela javnih vlasti o ograničenju kretanja te privremenoj obustavi javnog prometa, prilagodila rad svoje poslovne mreže te će za rad s klijentima biti otvoreno 80 od ukupno 124 poslovnice. Od ukupno 124 poslovnice, njih 80 će biti otvoreno za rad s klijentima, uz prilagođeno radno vrijeme koje će biti organizirano u jednoj smjeni ili, na nekim lokacijama, u skraćenom opsegu radnih sati. Istovremeno, bankomatska mreža na svim lokacijama funkcionirat će redovno, bez bilo kakvih ograničenja, priopćeno je iz Banke.

Ističu i kako se popis svih otvorenih poslovnica, zajedno s njihovim radnim vremenima, nalazi i redovito ažurira na internetskim stranicama banke, gdje je kreirana posebna podstranica na kojoj klijenti mogu pronaći sve novosti i relevantne informacije o poslovanju banke u ovim uvjetima. Podsjećaju i kako je Erste banka od samog početka poduzela preventivne radnje kako bi bila spremna osigurati nesmetan kontinuitet svojih poslovnih aktivnosti i dostupnosti usluga klijentima i u situaciji daljnje eskalacije trenutačne situacije.

U tom je kontekstu poseban fokus stavljen na osiguravanje redovnog funkcioniranja platnog prometa, dostupnost usluga digitalnog bankarstva, kao i osiguravanje dovoljne količine novčanih sredstava u cijeloj bankomatskoj mreži. U ovim okolnostima, klijentima se prvenstveno savjetuje da sve bankarske aktivnosti koje mogu, obave koristeći digitalne usluge, ističu iz Bnake navodeći da se osim redovnih usluga internetskog i mobilnog bankarstva mogu koristiti i usluga tzv. udaljenog savjetovanja, odnosno video poziva korištenjem pametnog telefona, računala, laptopa ili tableta, namijenjena za male poduzetnike.

Ako je dolazak u poslovnicu nužan, klijenti se upućuju da, u skladu s preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, svoj red pričekaju na sigurnoj udaljenosti od drugih osoba ili ispred poslovnice. Iz Banke poručuju da će sa svoje strane dati odgovarajući doprinos kako bi se olakšale moguće posljedice trenutačnih okolnosti za klijente, građane i tvrtke.

Aktivno se pripremaju i za provedbu mjera koje se odnose na tromjesečne moratorije na otplatu kredita, za klijente kojima će to biti potrebno. Konkretniji detalji u vezi same provedbe, kako ističu, biti će poznati u idućim danima te će banka transparentno obavijestiti javnost i klijente o mogućnostima koje im stoje na raspolaganju. Iz Erste banke naglašavaju i da će svojim kreditnim aktivnostima nastaviti pratiti sve kvalitetne i održive projekte, posebice realnog sektora, ali i potrebe građana.