Postane li šef Fonda za obnovu Vanđeliću će od velike koristi biti bogato poslovno iskustvo

Prvi privremeni ravnatelj Fonda za obnovu grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije od potresa trebao bi biti imenovan u četvrtak na sjednici Vlade prilikom osnivanja tog fonda zaduženog za sanaciju štete koju je izazvao potres 22. ožujka. Mediji najavljuju kako će tu ulogu najvjerojatnije preuzeti Damir Vanđelić, predsjednik Nadzornog odbora Ine i član Nadzornog odbora Croatia osiguranja.

U kratkom telefonskom razgovoru Vanđelić nije potvrdio nagađanja izjavivši tek kako će mediji, kada nastupi službeno imenovanje, dobiti sve informacije. Dotad se susteže od svih komentara.

Izvori bliski potencijalnom kandidatu da predvodi Fond neslužbeno su potvrdili nagađanja za N1, a takav rasplet mnogi ocjenjuju pozitivnim s obzirom na to da Vanđelić dobro poznaje javni i privatni sektor, a kolege iz oba ga veoma cijene.

Prije no što je postao predsjednik Nadzornog odbora Ine i član Nadzornog odbora Croatia osiguranja, bio je direktor investicija Adris grupe gdje je upravljao portfeljem vrijednim više od osam milijardi. U Adris je došao 2004. godine, prije toga bio je u Interbrewu i u Plivi gdje je i započeo karijeru. Vanđelić je završio Fakultet strojarstva i brodogradnje te stekao MBA titulu na University of Liverpool. Prije no što je stavio točnu na studentske dane proveo je šest mjeseci u srpskom zatočeništvu.

Komunikativan i uvijek dostupan, Vanđelić je u vrijeme političke krize oko formiranja koalicijske Vlade HDZ-a i Mosta predložen za privremenog premijera, ali umjesto ulaska u politiku, ostao je u poslovnom svijetu, što bi mu uvelike moglo biti od koristi ako postane čelni čovjek Fonda za obnovu.

Riječ je o instituciji koja će provoditi jedan od najiščekivanijih zakona u Hrvatskoj, Zakon o obnovi kojim se planira odraditi, malo je reći izazovan, posao sanacije oko 26 tisuća zgrada koliko je prema podacima Vlade oštećeno u potresu, a šteta prelazi 86 milijardi kuna. Tim je Zakonom određeno da će se Fond baviti 'obavljanjem stručnih i drugih poslova pripreme, organiziranja i provedbe obnove zgrada i kuća oštećenih potresom i praćnjem provedbe programa mjera obnove.

No, osnivanjem Fonda posao tek počinje. Cilj je da se procesi vode digitalno, transparentno, bez koruptivnih radnji, a radovi uključuju ozbiljne pothvate kao što je uklanjanje zgrada kojima nema pomoći za koje će, doznajemo, biti raspisani tenderi. Ipak, najprije treba Fond osnovati. Da bi se to trebalo dogoditi u četvrtak najavio je u ponedjeljak i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Darko Horvat.

- Siguran sam da će osnivački akt biti na sjednici Vlade, kao i potpis ugovora o osnivanju Fonda te zaključak kojim ćemo imenovati prvog privremenog ravnatelja Fonda. Time ćemo zaokružiti zakonodavni okvir kako bismo mogli početi sa zaprimanjem zahtjeva i takozvanom organiziranom obnovom - izjavio je tom prilikom Horvat otkrivši kako se u Skupštini Grada Zagreba uoči Sjednice Stručnog savjeta za obnovu vodila 'žustra i burna rasprava oko osnivačkog akta' Fonda.