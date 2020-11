Poštanski ured 10101 Zagreb otvoren u Importanne Galleriji

Od jučer je Poštanski ured 10101 Zagreb, koji je poslovao u Jurišićevoj 13, počeo s radom na novoj adresi: Trg Drage Iblera 10, u sklopu Importanne Gallerije. U novouređenom prostoru nalaze se tri univerzalna šaltera za obavljanje svih poštanskih usluga te financijski kutak.

Poštanski ured 10101 Zagreb bio je privremeno zatvoren zbog posljedica potresa koji je 22. ožujka pogodio Zagreb i oštetio zgradu Hrvatske pošte. Novom lokacijom, koja je udaljena 5 minuta hoda od stare adrese, korisnicima je u centru Zagreba ponovno na raspolaganju širok spektar usluga: od poštanskih i maloprodajnih do financijskih.

Poštanski ured će na novoj adresi raditi od ponedjeljka do petka od 8:00 do 20:00 sati i subotom od 8:00 do 13:00 sati.

Razvojna strategija Pošta2022. pridaje veliku važnost razvoju temeljnog poslovanja i dostupnosti usluga koje su rasprostranjene na 1016 lokacija diljem Hrvatske. Ulaganje u temeljno poslovanje snažno pomaže Hrvatskoj pošti u ostvarenju misije – biti građanima na usluzi.