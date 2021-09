Potpuni iznos potpora za očuvanje radnih mjesta samo za poslodavce sa 70 i više posto radnika s covid potvrdama

Hrvatski zavod za zapošljavanje (HZZ) u ponedjeljak je donio mjeru za zadržavanje radnika u djelatnostima kojima je zbog posebnih okolnosti narušena gospodarska aktivnost za kolovoz i rujan, pri čemu potpuni iznos potpore mogu ostvariti poslodavci čijih 70 i više posto radnika ima covid-potvrde.

Još prošli tjedan na sjednici Vlade premijer Andrej Plenković i ministar rada mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Josip Aladrović najavili su da će mjere potpore za očuvanje radnih mjesta za kolovoz od 4.000 kuna ostati za djelatnosti pripreme i usluživanje pića, event industrija, prijevoz putnika i putničke agencije, dok će potpore za rujan, s obzirom na relaksaciju mjera, ostati za event industriju, putničke agencije i noćne klubove.

S današnje sjednice Upravnog vijeća HZZ-a priopćeno je da je mjera za kolovoz namijenjena poslodavcima iz sektora prijevoz i skladištenje, što uključuje prijevoz putnika kopnom, zrakom i vodom kao i zračni prijevoz robe, zatim su tu uslužne djelatnosti u vezi s prijevozom, administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti, što uključuje djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) i putničke agencije, organizatore putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima.

Nadalje, mjera se odnosi i na sektor umjetnosti, zabave i rekreacije samo kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti, zabavne i rekreacijske djelatnosti i proizvodnja i prikazivanje filmova i video filmova, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa te distribucija istih, zatim na organizatore kulturnih, poslovnih i sportskih događanja, organizatori sajmova i vjenčanja, te prateće djelatnosti poput tvrtki za najam opreme, audio i video snimanje, prodaju ulaznica, najam dvorana te ostale tvrtke koje većinu svojih prihoda ostvaruju od događanja i javnih okupljanja.

Također, mjera se odnosi i na prevoditeljske djelatnosti i usluge tumača, poslodavce s područja na kojima je proglašena katastrofa uzrokovana potresom za područje Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije bez obzira na djelatnost uz dokaz pada prihoda/primitaka i to u slučaju kada su zbog objektivnih razloga poslovno-proizvodni procesi bitno smanjeni ili onemogućeni, navodi se u priopćenju.

Mjera može biti dodijeljena svim poslodavcima koji su registrirali djelatnost i izvršili prijavu u sustav osiguranika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) do 28. veljače ove godine i to za radnike zaposlene najkasnije do 31. srpnja 2021. godine.

Isplata mjesečnih troškova plaće za kolovoz odobravat će se za zahtjeve zaprimljene od 8. do zaključno 23. rujna, istaknuli su iz HZZ-a.

Naglasili su i kako se poslodavcu može odobriti korištenje potpore za sve radnike za koje poslodavac traži potporu ako do zaključno 24. rujna 70 i više posto radnika za koje poslodavac traži potporu posjeduje EU digitalnu covid potvrdu ili su stekli uvjete za njeno dobivanje.

S druge pak strane, ako na dan 24. rujna manje od 70 posto radnika za koje poslodavac traži potporu posjeduje EU digitalnu covid potvrdu ili su stekli uvjete za njezino dobivanje, tada se postotak potpora može odobriti sukladno postotku radnika s tim potvrdama ili koji su stekli uvjete za njezino dobivanje od ukupnog iznosa potpore za sve radnike za koje poslodavac traži potporu.

HZZ će, kako se navodi, do statističkog podatka o postotku EU digitalnih covid potvrda ili stečenim uvjetima za njezino posjedovanje doći na temelju razmjene podatka s nadležnim tijelima.

Zahtjevi za rujan od 25. rujna do 24. listopada

Iz HZZ-a u priopćenju navode kako će se isplata mjesečnih troškova plaće za rujan odobravati za zahtjeve zaprimljene od 25. rujna do zaključno 24. listopada.

Mjera za rujan odnosi na poslodavce iz sektora administrativnih i pomoćnih uslužnih djelatnosti, što uključuje samo djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) i putničke agencije, organizatore putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima.

Također, mjera se odnosi i na sektor zabave i rekreacije, umjetničke i zabavne djelatnosti, zabavne i rekreacijske djelatnosti i proizvodnju i prikazivanje filmova i video filmova, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa te distribucija istih.

Nadalje, navode iz HZZ-a, mjera se odnosi i na organizatore kulturnih, poslovnih i sportskih događanja, organizatore sajmova i vjenčanja, te prateće djelatnosti poput tvrtki za najam opreme, audio i video snimanje, prodaju ulaznica, najam dvorana te ostale tvrtke koje većinu svojih prihoda ostvaruju od događanja i javnih okupljanja.

Tu su i prevoditeljske djelatnosti i usluge tumača kao i poslodavci s područja na kojima je proglašena katastrofa uzrokovana potresom za područje Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije bez obzira na djelatnost uz dokaz pada prihoda/primitaka i to u slučaju kada su zbog objektivnih razloga poslovno-proizvodni procesi bitno smanjeni ili onemogućeni.

Mjera se odnosi i na poslodavce kojima je djelomično i/ili u cijelosti zabranjen rad odlukama Stožera civilne zaštite (nacionalnog, županijskog, jedinica lokalne samouprave) stožera bez obzira na djelatnost.