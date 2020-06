Pozitivna posljedica korone: Na kontinentu više nije teško dobiti radnika

Ako ništa drugo, ova kriza mogla bi donijeti barem jednu radosnu vijest poslodavcima: manje muke da dođu do radne snage – jer nazire se, prema svjedočenjima naših poduzetnika, da im se danas za posao nudi više radnika nego prijašnjih godina. O korekcijama plaća zbog povećane ponude radne snage pak za sada nitko ne razmišlja.

Ipak, da ne bi bilo zabune, nema tu masovne ponude radne snage (možda najviše u ugostiteljstvu) iako bi primjer ​Modepacka, tvrtke na čiji se nedavni natječaj za devet radnih mjesta u proizvodnji i tri u upravi javilo čak 2539 ljudi, mogao sugerirati drukčije, kao da se vraćaju nekadašnja vremena u kojima se na oglase za radna mjesta javljalo mnogo ljudi. Vlasnik te specijalizirane tvrtke za visokokvalitetno pakiranje za logistički prijevoz robe Jure Širić kaže da su natječaj koji su raspisali 30. travnja planirali zatvoriti za tri tjedna, no morali su to učiniti već nakon jedanaest dana zbog vrlo velikog interesa. Napominje, ipak, da je taj natječaj bio specifičan.

– Sigurno je i pandemija uzrok povećane ponudi, no vjerujem da je na toliki interes utjecalo i to što je naša tvrtka jedna od rijetkih koje su objavile što sve nude zaposlenima, među ostalim, plaću između šest i osam tisuća kuna u proizvodnji – kaže Širić i dodaje da ni prije, kad je nedostajalo i više radnika, nisu imali problema s kadrovskim popunjavanjem, no ipak je znakovito da su tada pri potražnji od četiri do pet radnika dobivali 'samo' stotinjak ponuda, što je mnogo manje u odnosu na nedavni natječaj.

Da je ponuda radne snage danas ipak veća nego nekoliko godina prije korone, potvrđuju i poduzetnici iz drugih branši. Iako Marin Medak kaže da ponuda radnika za njegov restoran RougeMarin nije porasla, taj predsjednik Nacionalne udruge ugostitelja prenosi nam informacije s terena koje govore da se u ugostiteljstvu nudi najmanje dvadeset posto više radnika, što baš nije malen skok. Čak je i novi trend smjera kretanja radnika suprotan prijašnjem jer Franz Letica, predsjednik Udruženja ugostitelja Zagreb očekuje povećanu ponudu radne snage, poglavito konobara s mora.

– Upravo sam zaposlio kolegu konobara iz Splita za rad u Zagrebu, na oglas za posao javljaju mi se pretežno ljudi iz Dalmacije. Prošle godine u ovo vrijeme nisam mogao naći radnika, a sad mi se javi do deset osoba na dan. Profil radnika takav je da ima onih s dobrim referencijama i onih koji nikada nisu radili i sada traže bilo kakav posao – kaže Letica.

Konobari traže posao jer je, podsjeća Medak, situacija u ugostiteljstvu izrazito teška i bez obzira na to što su ugostitelji opet počeli raditi, posjećenost njihovih objekata nije ni blizu prijašnjoj u ovom razdoblju godine.

Koliko je situacija u ugostiteljstvu zapravo teška, svjedoči direktor BBR-a Adrije Želimir Bodiroga, koji govori da su mu se već potkraj ožujka, kad su mjere protiv pandemije bile na snazi, za posao u njegovoj tvrtki za specijalizirane poslove u graditeljstvu javila dvojica konobara s više od deset godina staža u ugostiteljstvu. Kaže da ih je primio, ali već dan-dva nakon toga momci su odustali zbog nekih svojih razloga. U sljedećim mjesecima ponuda za posao bilo je više nego prije, potvrđuje Bodiroga, ali ipak kaže da ne može govoriti o velikim brojevima. Ponuda za posao imao je i Kamgrad čiji vlasnik Dragutin Kamenski kaže da su im razne agencije za zapošljavanje nudile razne profile radnika koji su bili spremni spas potražiti u graditeljstvu. Nudili su se i sami građevinski radnici koji su radili na projektima naprasno zaustavljenima zbog pandemije.

– Da, javlja se malo više ljudi nego prije, ali mislim da je to trenutačno. Nitko ne može predvidjeti što će se dalje događati, pogotovo jer ne znamo hoće li nas zapljusnuti drugi val pandemije – kaže Kamenski.

