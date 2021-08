Pravilo 72: koliko mi godina treba da udvostručim svoje ulaganje?

Računanje ukamaćivanja često se doima kompliciranim, no ne mora biti tako! Pravilo 72 je jednostavna formula: računa se kao 72/prinos od ulaganja i govori koliko godina treba da se udvostruči, narodski podupla, početno ulaganje. Primjerice, ako ulaganje nosi godišnje 10 %, potrebno je 7,2 godine da početnih 1000 kuna dođe do 2000, piše konzultant Hrvoje Serdaušić čiji tekst u cijelosti prenosimo njegovog bloga.

S druge strane, formula može pokazati i koliki prinos morate kontinuirano ostvarivati tijekom razdoblja ulaganja, ako znate koliko godina ste spremni vezati sredstva za ulaganje. Npr., ako se očekuje prinos od 6 % godišnje, onda morate ostati u ulaganju 12 godina. Više na stranicama Investopedije.

Pravilo 72 ili pravilo Fra Luce

Suradnik velikog Leonarda da Vincija, Luca Pacioli znao je ovo prije više od 500 godina. Paciolija se često smatra začetnikom knjigovodstva (računovodstva) i financija. Taj je renesansni matematičar, fra Luca, pojasnio je ovo pravilo u svojoj knjizi iz 1494. Paciolija se i dalje rašireno smatra “osnivačem moderne ekonomske analize s dvostavnim knjigovodstvom”, kako ističe hrvatska Enciklopedija.

Poznatiji pojam od dvostavnog je dvojno knjigovodstvo, da ne bih koga zbunio. Dvojnome je suprotno jednostavno knjigovodstvo i primjereno je najčešće mikro poduzetnicima i obrtnicima. No, o tome nekom drugom prilikom.

Prije Fra Luce bijaše Bendeikt

Ali! Mi znamo da je prije Paciolija o računovodstvu govorio jedan Dubrovčanin, Benedikt Kotruljević. On je četrdesetak godina prije Paciolija napisao knjigu koja je tiskana tek stotinu godina kasnije na talijanskome jeziku, a koja se ima smatrati začetkom modernih financija i računovodstva.

Vrijeme je ključan faktor

Ovo pravilo pokazuje svu snagu i moć složenog ukamaćivanja. Moć ilustracije, pogotovo za nevješte ljude financijama i općenito ulaganjima. Financije i ulaganja, jedna su od dviju stvari koju nas ne uče (dovoljno) u školama: kako sačuvati brak te kako sačuvati novac, odnosno imovinu! A često ljubav ispari jer novca nestane, ispari ili ga nema dovoljno, premda se ona novcem ne može kupiti. Kažemo i kako je vrijeme novac, što pokazuje kako je narod intuitivno svjestan ovog značaja.

Vrijeme je ključan faktor, koje čak nije moguće nadoknaditi ni visokim prinosima ako krenete ulagati tek u četrdesetima ili pedesetima. Tad pobjeđuju oni koji s puno manjim prinosima krenu puno ranije od vas.

Moć složene kamate već se anegdotalno pripisuje Einsteinu, koji ju je smatrao čak i osmim svjetskim čudom (parafrazirano, “onaj tko razumije moć složenog ukamaćivanja, zarađuje na tome, ostali to plaćaju”). Kao važna napomena, banke obračunavaju kamate po kreditima po složenom obračunu ukamaćivanja, a depozite ne, nego po jednostavnom obračunu. To je još jedna tema o kojoj ne uče u školi.

Oprez oštar pas!

Postoje, ipak, i neki problemi u vezi s ovim pravilom (recimo, točnije je nazvati ga Pravilo 69.3, a neki ga zovu i Pravilo 70, jer – logaritmiranje!, no sad ćemo zanemariti pretjeranu točnost).

Naime, uz prinos ili nagradu, uvijek treba razmišljati o trošku i riziku. Nemojte se nikad oslanjati samo na pravilo 72 ili bilo koje drugo pravilo pri razmišljanju o kupnji ili prodaji bilo čega, pa i financijskog proizvoda. Što vrijedi uspoređivati dva proizvoda, od kojih jednom treba pet, a drugom deset godina za udvostručenje, ako niste razmatrali rizik? Mogli biste se zavarati, jer bi rizik prvoga mogao biti dvostruko ili trostruko veći. A mogao bi biti i manji. Dakle, očekivani prinos nije jedina varijabla.

Za to će vam pomoći jedna od mjera rizika, koju možemo laički obuhvatiti nazivom očekivani rizik. Usporedite očekivani prinos (nagradu) s očekivanim rizikom, jer tek tako možete dobiti stvarni rezultat. Budite svjesni da se radi o procjeni, a ne točnom izračunu. Naime, radite unaprijed (ex ante), a ne nakon završetka ulaganja (ex post).

Zašto ovo pravilo treba pažljivo koristiti

Teško je predvidjeti, a još teže kontrolirati povrat vašeg ulaganja. Gotovo nitko ne zna koliki će uspjeh biti za 10 ili 15 godina.

A što je s “velikom slikom”? Pogotovo oko pitanja planiranja vaše mirovine? Nemojte misliti da se to vas ne tiče ako ste u dvadesetima ili tridesetima! Bahatost je skupa i plaća se – nepotrebnom mizerijom života.

Nadalje, pravilo 72 ne odgovara na pitanja o trenutnoj dostatnosti prihoda. Ovo pravilo neće reći ni koja su to ulaganja koja omogućuju dovoljne prinose s očekivanim, ali i prihvatljivim rizikom. Nisu to samo dionice, obveznice, kripto imovinu, nego vozila, stanovi, kuće i drugo. Svaka imovina daje neki prinos, čak i negativan. Jednako tako, ima i svoj trošak, ali i rizik.

Općenito govoreći, pravilo 72 je ipak praktično i korisno kod razmatranja osobnih financija. Primjenjujte ga!