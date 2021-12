Predanost ulaganju u energetsku tranziciju pokazujemo vlastitim primjerima

Da bismo razumjeli kamo idemo, moramo se ukratko osvrnuti na aktualne događaje. Događaje koji su pojačali potrebu za još bržom energetskom tranzicijom. U okružju pandemije uslijed COVID-19 i gospodarske krize koja je izazvala neviđene poremećaje u energetskom svijetu, put do oporavka i dalje ostaje neizvjestan. Istodobno, dok se nalazimo usred energetske krize koja usporava energetsku tranziciju, čime je svijet ponovno postao ovisniji o fosilnim gorivima te podložan nestabilnosti cijena, jedno ostaje sigurno: globalni energetski sustav doživljava ubrzanu transformaciju potaknutu napretkom u tehnološkom razvoju, što uz promjene u stajalištima i preferencijama kupaca i investitora čini savršene preduvjete da se snažnije iskorači u zelenu energetski tranziciju.

Dobra energija

Uspješna zelena tranzicija dovest će do transformacije ne samo prema čistoj energiji, već i većoj energetskoj učinkovitosti. Predanost EU da znatno smanji emisije stakleničkih plinova i potrošnju fosilnih goriva u potpunosti je potvrđena nedavnim događajima. Potrebno je ubrzati mjere, kako na regulatornoj tako i na investicijskoj strani. Prijelaz na čistu energiju najbolje je osiguranje od cjenovnih šokova s kojima se danas suočavamo. Vrijeme je za ubrzanje i samo se partnerstvom i suradnjom može postići potpuna tranzicija.

Studija McKinsey Global Energy Perspective iz 2021. jasno ukazuje da se potrošnja energije udvostručuje do 2050. godine. Kako bi se odgovorilo na te zahtjeve, obnovljivi izvori energije postat će cjenovno pristupačniji od postojećih fosilnih postrojenja u sljedećem desetljeću. To dovodi do snažnog rasta instaliranih kapaciteta fotonapona i solarnih elektrana kao i vjetroelektrana. Do 2035. polovica globalne proizvodnje električne energije dolazit će iz obnovljivih izvora. Navedeno zahtijeva od energetskih kompanija jaču usmjerenost društvenoj odgovornosti i da sada više nego ikada koristimo našu stručnost i resurse za razvoj temeljna poslovanja u skladu s prirodnim resursima i klimatskim ciljevima. Samo uz dosljedan fokus na odgovorno i održivo vođenje poslovanja možemo pomoći osigurati održiviju budućnost i stvoriti dodanu vrijednost za sve – kupce, zaposlenike, dioničare, poslovne partnere i okoliš.

Pokretač održivosti

Svojim uslugama i proizvodima E.ON pomaže da se sutrašnji energetski svijet učini održivijim. E.ON-ove energetske mreže mjesto su gdje se događa prijelaz na opskrbu energijom s niskim udjelom ugljika, one integriraju obnovljive izvore, povezuju proizvođače i potrošače i učinkovito upravljaju složenim energetskim tokovima. Njihova rješenja pomažu kupcima da se učinkovitije koriste energijom, proizvode vlastitu obnovljivu energiju i tako smanjuju ugljični otisak. Zajedno s kupcima diljem Europe štede 99 milijuna tona CO2 svake godine, izračunato na temelju izbjegnutih emisija CO2 iz sredstava iz obnovljivih izvora i projekata povezanih s E.ON-ovom mrežom diljem Europe, a u usporedbi s prosječnim razinama CO2 koje emitira neobnovljiva proizvodnja. Integracija ciljeva održivosti u temeljne procese kompanije stoga je bila ključna inicijativa u 2020. godini. To je osiguralo da strateške i operativne odluke odražavaju E.ON-ovu predanost da bude vodeća europska tvrtka za održivu energiju. No i prije toga ESG kriteriji su već bili sastavni dio mnogih njegovih procesa. E.ON je oduvijek promatrao strateške odluke, preraspodjelu kapitala i procese spajanja i preuzimanja u kontekstu održivosti. Zbog sve veće važnosti održivosti, rizici ESG-a (kao što su klimatska pitanja i ljudska prava) uključeni su u E.ON-ov sustav upravljanja rizicima.

Djelujući na 15 tržišta, sa snagom od više od 75 tisuća zaposlenika i s više od 50 milijuna kupaca, E.ON spremno prihvaća ulogu pokretača održivosti u energetskoj tranziciji. Kako bi podržala taj ambiciozan cilj, grupa E.ON nedavno je predstavila sveobuhvatnu strategiju rasta i ulaganja vrijednu 27 milijardi eura za uspostavljanje ugljično neutralna energetskog svijeta, a cjelokupni investicijski program Grupe u potpunosti je usmjeren na održivost. Od 85 do 90 posto E.ON-ovih planiranih investicijskih aktivnosti koje ulaze u opseg taksonomije ispunjava stroge kriterije održivosti.