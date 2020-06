Predizborna k(o)ronologija sa strahom od novina   

28. svibnja

• Vlada je prihvatila odluku o privremenoj mjeri pomoći privatnim televizijskim nakladnicima s problemima prouzročenima epidemijom COVID-19 umanjenjem plaćanja Odašiljačima i vezama 'zbog bitnog smanjenja oglašavanja u medijima' i zatražila od OIV-a da radijskim nakladnicima ponudi popust. Mjeru 'zbog smanjenog oglašavanja' nije propisala i za novinske izdavače kojima su se u krizi oglasi prepolovili, a naklade pale za 25 posto. Te je podatke iznijela HUP-ova Udruga novinskih izdavača. Predsjednik Boris Trupčević podsjetio je na prijašnje zahtjeve za subvencioniranje cijene papira i smanjenje troškova distribucije, najveće u Europi. Što da se radi kad političari više vole svoju sliku i glas od pisane riječi... U novinama njihove gluposti ostaju zabilježene.

• Stranci iz deset država (Češke, Mađarske, Austrije, Estonije, Latvije, Litve, Poljske, Slovenije, Njemačke i Slovačke) od danas mogu ulaziti u Hrvatsku kao i prije epidemije, ali uz prikupljanje dodatnih podataka (mjesto odredišta, broj mobitela i e-adresa). Zbog smanjivanja gužvi na granicama preporučuje se strancima da unaprijed dostave svoje podatke putem web-stranice Entercroatia.mup.hr. Ta mjera opravdava se sličnom epidemiološkom situacijom u tim državama, ali mogla bi se podvesti pod turističku liberalizaciju.

• Premijer Andrej Plenković danas je bio na HRT-u, financiministar Zdravko Marić na RTL-u, a ministar gospodarstva Darko Horvat na Novoj TV s istom temom – najava paketa od 10-ak milijardi eura pomoći za Hrvatsku. Ispada da ćemo tu pomoć dobiti zahvaljujući velikoj sposobnosti naših političara i odličnoj reputaciji. A ta reputacija sastoji se u tome da smo dobili više love jer smo po svim pokazateljima pri dnu EU i još smo među najvećim žrtvama korone zbog velike ovisnosti o turizmu.

29. svibnja

• Vlada je s predstavnicima sindikata dogovorila dodatke kolektivnih ugovora. Zaposlenici javnih i državnih službi velikodušno su pristali na odgodu povećanja plaća u dva puta po dva posto od 1. lipnja i 1. listopada. I tata bi, sine!

30. svibnja

• Predsjednik Zoran Milanović nazvao je obilježavanje Dana državnosti (koji je vraćen na današnji datum) predizbornim skupom. U nizu očekivano oštrih državno-stranačkih reakcija najdalje je otišao Vladimir Šeks pozvavši na opoziv predsjednika. A onda su nastavili raspravu o Šeksovoj ratnoj i predratnoj prošlosti.

31. svibnja

• Ministar rada Josip Aladrović izjavio je da će se do 100.000 radnika u srpnju moći koristiti mjesečnom naknadom od 4000 kuna i da očekuje da će se u lipnju regulirati skraćeno radno vrijeme. To bi moglo biti vrlo zanimljivo poslodavcima u prerađivačkoj i prehrambenoj industriji, rekao je i objasnio model za financiranje petoga radnog dana u tjednu: 'Poslodavac bi platio dio radnog vremena, a drugi dio pokrila bi država. Tako se plaće ne bi smanjile. Novac za takve mjere predviđen je programom 'SURE' Europske komisije, a Hrvatskoj bi trebalo pripasti 400 milijuna eura.'

1. lipnja

• Predsjedništvo HDZ-a u jednom je danu odredilo nositelje izbornih lista (s Vilijem Berošem, a ne generalom Krstičevićem na čelu liste u X. izbornoj jedinici) i raspravljalo o aferi vjetroelektrane. Naravno, osuđeno je 'neodgovorno ponašanje pojedinaca' i priopremljen je teren za isključenja iz stranke. Tako nitko od osumnjičenih neće biti na izbornim listama pa bi cinici rekli da te dvije teme, koje naoko nisu povezane, ipak potpadaju pod pravila zakona o spojenim posudama.

2. lipnja

• Samo pet novih slučajeva zabilježeno je u tjedan dana i dvoje umrlih. Dosad su bila 103 smrtna slučaja, a još se bolesnima vodi manje od 50 osoba.

Politički transferi

• Na listama Domovinskog pokreta Miroslava Škore bit će troje bivših mostovaca – Slaven Dobrović, Ružica Vukovac i Vlado Marić – te povjesničarka dr. sc. Carla Konta, pripadnica talijanske zajednice u Rijeci. S HDZ-om idu bjelovarski gradonačelnik i šef HSLS-a Dario Hrebak i bivša HSS-ovka Marijana Petir, koja sa samostalnom listom nije uspjela ući u Europarlament. Strankama Pametno i Fokus na parlamentarnim izborima priključili su se predsjednica Nezavisne liste Zagreb Marijana Sumpor i predsjednik Udruge Lipa Davor Huić. Bivši IDS-ov saborski zastupnik Damir Kajin bit će kao nezavisni kandidat nositelj liste koalicije Demokrata i Hrvatskih laburista u VIII. izbornoj jedinici.