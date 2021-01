Predsjednik Milanović i mnogi ministri obavili cijepljenje, pozivaju građane da učine isto

Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović u četvrtak se na Pantovčaku javno cijepio protiv koronavirusa i pozvao sve hrvatske građane da učine isto, jer je, ističe, to bolje nego razboljet se od covida-19.

- Pozivam sve koji žele ali i one koji ne žele i dvoume se, da se cijepe. Cjepivo nije napravljeno napamet, to je vrlo ozbiljan proces potvrđivanja i ono sigurno pomaže - izjavio je Milanović nakon cijepljenja u Uredu predsjednika.

- Mislim da u onom trenutku kada bude veća ponuda od potražnje, odnosno više cjepiva nego onih koji su se voljni cijepiti, tu će biti točka preokreta...Ljudi cijepite se, to je bolje nego razboliti se - dodao je Milanović.

Onaj tko se svjesno pored dostupnog i besplatnog cjepiva odluči ne cijepiti, preuzima odgovornost za svoje zdravlje, a kada se procijepi određeni broj ljudi, sustav će biti i rasterećeniji, pojasnio je predsjednik RH. Kaže i kako nije normalno da se netko tko obavlja cijepljenje, odnosno, liječnik, i sam ne cijepi. Milanović je još jednom pojasnio i svoju raniju izjavu o koronavirusu i karijesu, kazavši kako je samo poručio ljudima da budu oprezni, istaknuvši kako to nema veze sa cijepljenjem.

- To da je nešto opasno i koliko je opasno je jedna tvrdnja, a to treba li se cijepiti i to u trenutku kada cjepivo uopće nije bilo na horizontu, su dvije potpuno odvojene stvari - rekao je.

Naglasio je kako je koronavirus globalni izazov koji je posebno bolan onima koji se razbole, umru i onima koji ostanu bez bližnjih.

- To je ozbiljna stvar, ali za najveći broj ljudi nije. Zato život treba nastaviti koliko je moguće normalno, odnositi se prema tome kao prema nečemu što se može izbjeći, pratiti, čemu ima lijeka, sa stajališta društvenog opreza, higijene, a ako se dogodit, dogodi se - izjavio je Milanović i poručio: „Budi oprezan , napravi sve što možeš i nemoj se opterećivati da će baš tebe udarit”.

Prije cijepljenja konzultirao se s liječnikom, dodao je, naglasivši kako to svatko treba napraviti.

- Život ide dalje, pred nama je godina u kojoj ćemo morati po zna koji put kretati ispočetka... Ohrabrujuće je za Hrvatsku što je naša demokracija ipak dosta funkcionalna, ne juriša se na predstavnička tijela i ljude se ne huška, priznaju rezultati izbora kada gledamo kako država koja je bila uzor, jučer bila pred urušavanjem. Nije se zato tako loše osjećati Europljaninom i Hrvatom - rekao je Milanović.

Uz predsjednika Republike Milanovića, na Pantovčaku se javno pred novinarima cijepio i načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga RH admiral Robert Hranj.

Hrvatski ministri se cijepili i poslali poruku povjerenja u znanost i medicinu

Protiv koronavirusa cijepili su se ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved, financija Zdravko Marić, obrane Mario Banožić, rada i mirovinskog sustava Josip Aladrović, ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek, ministar gospodarstva Tomislav Ćorić, graditeljstva i prostornog uređenja Darko Horvat, vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman, ministrica poljoprivrede Marija Vučković te ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs.

Cijepili su se svi ministri u hrvatskoj Vladi koji do sada nisu nisu preboljeli koronavirus i stekli prirodni imunitet.

Ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek nakon cijepljenja je izrazila zadovoljstvo što su na takav način javnosti poslali poruku povjerenja u znanost i medicinu, kao i vjeru da s dolaskom cjepiva vide izlazak iz ove pandemije.

- Drago nam je da se sada otvorila mogućnost, kako dolaze sve veće doze, a odobreno je i novo cjepivo, da će se sve više građana moći cijepiti - rekla je.

Građane je na cijepljenje pozvao i ministar gospodarstva i održivog razvoja Tomislav Ćorić.

U medijskoj kampanji cijepit će se javne i poznate osobe

Ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak, koji je nazočio cijepljenju, rekao je da će se u sklopu medijske kampanje koja je već počela, cijepiti javne i poznate osobe koje će time građanima poručiti da je važno da se cijepe.

- Nadamo se da ćemo time preokrenuti onaj dio pučanstva koji se dvoumi da li bi se cijepio ili ne bi - poručio je.

Smatra kako više od 50 posto građana u zemlji ima čvrsto uvjerenje da će se cijepiti, a njih oko 25 posto se dvoume. I za njih je jako važno da šaljemo ovakve poruke, naglasio je ravnatelj HZJZ-a Capak. Dodao je kako je pogledao jedan članak prije dva dana koji kaže da je Hrvatska 10. u svijetu po učinkovitosti cijepljenja od momenta registracije cjepiva do tog dana. "Mislim da je to dobar rezultat i da ćemo uspjeti”, rekao je Capak