Premijerno kušanje Graševine Velika berba 2011. s dodirom Jadrana

Dan uoči tradicionalnog zagrebačkog VINOcoma, 21. studenog 2019., Iločki podrumi su u elegantnom ambijentu Matiza predstavili morsku inačicu svoje Graševine Velika berba 2011 – onu s dodirom Jadrana. Priča o ovoj Graševini započinje 2011 godine kada enologinja Zima prepoznaje njen potencijal i skriva je u idealne uvjete Starog podruma iz 1450. godine. Tek 3 godine poslije organizira slijepo kušanje s kolegama koji bivaju oduševljeni ovim vinom. Graševina Velika berba 2011 tako je u prosincu 2015 godine puštena u promet.

5. kolovoza 2018. godine 1100 butelja ovog vina uranja se na dodatno dozrijevanje u Jadransko more, i to na mjesto gdje izvire .vruja' smještena u uvali Ike, starog ribarskog mjesta pored Opatije, na 22 metra dubine uz konstantnu temperaturu od 7 C.

Godinu dana kasnije Graševina Velika berba 2011 se izranja iz mora, a danas je konačno dio vertikalnog kušanja s redovnom Graševinom Velika berba 2011.

Ovoga je puta na predstavljanju remek-djela Iločkih podruma svoje prve korake napravio i mladi kadar. Tako je Antonia Glavan iz odjela marketinga pozdravila sve uzvanike ispred Iločkih podruma te održala uvodnu riječ. Vertikalno kušanje redovne Graševine Velika berba 2011 i Graševine Velika berba s dodirom Jadrana 2011 nastavila je tradicionalno Karmela Tancabel, članica Uprave te direktorica marketinga i izvoza Iločkih podruma.

- Utjecaj soli i valova osjetan isključivo na čepu, dok je ples maestrala, tramontane, bure i juga na buteljama kreirao jedinstveni zapis s morskih i vrujskih dubina. Ovo je Veliko vino za Velike trenutke - istaknula je Karmela Tancabel o Graševini Velika berba 2011 s dodirom Jadrana.

Brojni uzvanici nisu skrivali oduševljenje i iznenađenje promjenom koja se dogodila nakon što je Graševina Velika berba 2011 odležala godinu dana u Jadranskom moru. Intenzivan miris, mineralnost, slanost i svježina su pridjevi kojima se opisivalo ovo morsko vino. Osim toga, do izražaja je došla i njegova posebnost koju je enologinja Vera Zima istaknula i prije dva mjeseca na prvom kušanju unutar zidova Iločkih podruma – a to je da je ovoj Velikoj Graševini zaustavljeno vrijeme u boci.

Dok se dojmovi uzvanika oko ovih kapljica graševine još uvijek nisu slegnuli, mladi enolog Marko Marko otkrio je još dvije velike čuvane tajne Starog podruma – arhivska vina Graševinu iz 2008 godine te Rajnski rizling iz 2006 godine koja su oduševila sva nepca ovog popodneva u Matisu.

Prilika za kušanje vina Iločkih podruma otvara se već 22. & 23. studenog na VINOcomu u zagrebačkoj Esplanadi. Kao posebnu preporuku za kušanje Tancabel je istaknula Chardonnay Pricipovac 2016 koji je osvojio Dalmaciju na ovogodišnjoj Sabatini kao Šamipion u kategoriji bijelih suhih i polusuhih vina.