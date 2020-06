[EKSKLUZIVNO] Previranja u HUP-u: Kandidati za novo vodstvo Fabris Peruško i Martina Dalić!

Zvuči kao scenarij nekog osrednjeg političkog trilera, ali tako stvari realno stoje u Hrvatskoj udruzi poslodavaca kojoj je ovo valjda najuzbudljivija izborna godina od svog osnutka. Iako još ne postoje službene kandidature za čelnu osobu koja će zamijeniti dosadašnju predsjednicu Gordanu Deranju, u užem izboru vrti se nekoliko imena koja su u posljednja dva tjedna isplivala na površinu. Formiran je Nominacijski odbor koji zaprima kandidature za poziciju predsjednika i provjerava zadovoljavaju li kandidati osnovne kriterije Statuta, kao i neke 'meke' kriterije.

U Nominacijskom odboru kojeg je imenovalo Vijeće članova su Damir Zorić (Euroherc), Ivan Ergović (Nexe grupa), Ivan Mišetić (Atlantic grupa), Ivica Mudrinić (Fortenova grupa) te Ana Fresl (PJR Consulting). Kako smo neslužbeno saznali iz više izvora bliskih izbornom procesu, upravo Ivica Mudrinić za najboljeg kandidata 'gura' Fabrisa Peruška, člana Upravnog odbora Fortenova grupe iako u istom tom Odboru sjedi kao predstavnik radnika. Prvo pitanje koje se postavlja je kako se Mudrinić kao predstavnik radnika našao u toj ulozi? Kao bivši predsjednik HUP-a automatizmom je član Savjeta HUP-a pa ga je Vijeće članova, koje broji 60 članova, izabralo na tu funkciju.

Neki od kriterija za predsjednika su, kako saznajemo, da je minimalno godinu dana aktivno sudjelovao u radu tijela HUP-a, da je kompanija koju zastupa barem pet godina članica HUP-a, da plaća članarinu i da nema problema s plaćanjem obveza. Kandidati će uz to Nominacijskom odboru trebati priložiti i neki svoj program rada. Aktivni članovi tijela HUP-a kažu da Peruško ne ispunjava prvi niti drugi uvjet jer se do sada nije angažirao u radu Udruge te da je tek od nedavno počeo češće dolaziti na sastanke, prezentirajući neke informacije o Fortenovi. A Fortenova je članica HUP-a od svibnja ove godine. Stoga, kako saznajemo, Mudrinić lobira da se prva dva kriterija obrišu. Kandidatura Peruška mogla bi izazvati velike podjele u Vijeću članova, s obzirom na to da Fortenova predstavlja ruske interese u Hrvatskoj, a i zbog činjenice da od Peruška ima puno aktivnijih članova.

Najveći protivnik takve odluke je Ivan Ergović koji se žustro suprotstavlja mnogim aktualnim događanjima u HUP-u koja su protivna Statutu Udruge.

– Ne poznajem osobno Peruška, možda bi mogao i biti dobar kandidat, ali prema nominacijskim krierijima ne ispunjava dva osnovna uvjeta. Što se tiče Ivice Mudrinića, jučer smo poslali dopis Vijeću članova u kojem stoji da, također prema Statutu, on zapravo ne smije kao predstavnik radnika biti niti u jednom tijelu HUP-a, uključujući Nominacijski odbor. U dopisu stoji molba da Vijeće izabere novog člana Nominacijskog odbora – objašnjava Ergović.

Iako neki članovi kažu da Ergović za predsjednika želi vidjeti Zorana Škorića, predsjednika Uprave Osijek Koteksa, on se od te tvrdnje ograđuje.

- Na predsjedničkoj funkciji vidim mlađu, sposobnu osobu koja ima karizmu i dobre menadžerske sposobnosti, a kako će se ona zvati nije mi bitno, nemam svog favorita. Škorića je nominirala Udruga poslodavaca u graditeljstvu koja okuplja renomirane građevinske tvrtke. Poznajem ga osobno i mislim da je dobar kandidat, ali ima i drugih koji su sposobni voditi Udrugu. Cilj je izabrati predsjednika koji će transparentno zastupati HUP, koji nema iza sebe nekoga tko gura vlastite interese, koji će povezati granske udruge i neće samo zastupati interese velikih kompanija – istaknuo je Ergović.

No ono što je odjeknulo među članicama je navodno Ergovićev favorit za novog direktora HUP-a, a to je Martina Dalić, bivša ministrica gospodarstva koja je otišla iz Vlade zbog afere Borg, odnosno Agrokora, odnosno Fortenove. Bilo bi zaista zanimljivo vidjeti Fabrisa Peruška i Martinu Dalić kako idu na sastanak u Vladu kao glasnogovornici hrvatske poduzetničke scene. Zvali smo Dalić koja je već neko vrijeme bez pravog angažmana za komentar, ali nije bila dostupna. Ergović kaže da se njezino ime spominjalo u nekom usputnom razgovoru u kontekstu dobre i sposobne kandidatkinje, ali da se s njom nije još o tome razgovaralo.

Na listi drugih potencijalnih kandidata su još Renato Radić, vlasnik Prima namještaja, Marin Pucar, predsjednik Uprave Podravke te Boris Drilo, član Uprave Hrvatskog Telekoma.

Pucar slovi kao dobar menadžer, ali je, s obzirom na to da je država ključni dioničar kompanije koju vodi, teško zamislivo da se jednog dana suprotstavlja ministru gospodarstva. Najveću prednost, najtransparentniju i najčišću priču iza sebe ima Boris Drilo koji je jedini javno rekao da je zainteresiran za tu poziciju, ali pod sasvim drukčijim, jednostavnijim organizacijskim i puno transparentnijim uvjetima rada Udruge. Njegov jedini nedostatak koji se spominje je taj što je u upravi njemačke kompanije i što ga se povezuje sa Davorom Majetićem koji je do nedavno sjedio u Nadzornom odboru HT-a, a kojeg dio članstva HUP-a više ne želi vidjeti na direktorskoj poziciji.

Drilo je glavni kandidat dviju najglasnijih udruga, granske IT Udruge, a ima podršku Udruge malih i srednjih poduzetnika koja je također nedavno dobila novog predsjednika, Igora Škrgatića. Udruga malih i srednjih je ujedno i najbrojnija udruga, međutim puno više glasova ima u Skupštini nego u Vijeću članova koje bira predsjednika.

Sve se češće u redovima HUP-a može čuti kako je predsjednička funkcija zapravo deplasirana te da poduzetnike u Hrvatskoj treba predstavljati jedan think thank stručnih ljudi koji imaju znanja i utjecaja. U ovoj Udruzi jako dugo vladala je letargija i nitko se od članova nije previše bavio smislom i radom HUP-a no situacija je sada potpuno drukčija, pogotovo od kad je dobio konkurenciju u novoj Udruzi Glas poduzetnika.

Tako su isplivale i informacije o plaćama 40-tak zaposlenika HUP-a, uključujući i direktorsku, za koju je naš sugovornik rekao da je 'dvostruko bolje biti direktor HUP-a nego predsjednik Vlade'. Za troškove zaposlenika se u HUP-u navodno u godini dana potroši 21 milijun kuna, što je gotovo tri puta više nego u tvrtki koja zapošljava 40 ljudi s prosječnim zagrebačkim plaćama. Ergović nije potvrdio taj iznos, ali je rekao da nije normalno da direktor HUP-a vozi auto bolji od većine članova Udruge koji vode najveće tvrtke u Hrvatskoj.

Kaže da je prosječna bruto plaća u HUP-u 20 tisuća kuna te da se troše milijunski iznosi za konzultantske usluge mimo pravne službe koja postoji unutar HUP-a. Nadovezao se i na činjenicu da je Hrvatska gospodarska komora zbog pandemije koronavirusom pri plaćanju članarina izašla ususret svojim članicama, pogotovo manjim tvrtkama, dok HUP po tom pitanju nije napravio ništa. Poslali smo upit HUP-u kako bismo provjerili iznesene informacije i objavit ćemo odgovor kada i ukoliko ga dobijemo.

– U ovoj Udruzi mora doći do preraspodjele. Resetirat ćemo ju, prepoloviti budžet i postati primjer svima kako se treba ponašati u ova krizna vremena. Prije svega, treba se dobro pripremiti za jesen kada možemo očekivati vrlo teško gospodarsko razdoblje – zaključio je Ergović.

Zbog svih spomenutih problema i interesa ne čudi da je kod mnogih članova, pogotovo manjih poduzetnika, takva cjelokupna situacija izazvala bijes i da mnogi žele promijene. Neki se zalažu da se one dogode do polovice srpnja, dok drugi žele pričekati jesen.