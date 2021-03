Prihodi JGL Grupe premašili milijardu kuna

JGL Grupa je, sukladno konsolidiranim, nerevidiranim financijskim rezultatima za prošlu godinu, premašila milijardu kuna ukupnih prihoda, ostvarivši time rekord u dosadašnjem poslovanju i to u najtežoj godini za biznis diljem svijeta. Zahvaljujući brzoj i uspješnoj prilagodbi poslovnih prioriteta, kao i svih zaposlenika novim uvjetima rada u pandemijskoj krizi, JGL Grupa bilježi dvoznamenkasti rast, a s 1.020 milijuna kuna ukupnih prihoda postaje najveća hrvatska farmaceutska kompanija, navodi se u priopćenju.

- Usprkos otežanom i smanjenom pristupu zdravstvenoj zaštiti u svim državama u kojima poslujemo, padu vrijednosti lokalnih valuta od oko 30 posto na našim najvećim tržištima te posljedično padu kupovne moći stanovništva, u 2020. godini smo ponovno nadmašili sami sebe. Prelazak magične granice od milijardu kuna ukupnih prihoda svrstava nas u grupu od dvadesetak najvećih proizvođačkih kompanija u Hrvatskoj. Ponosan sam što ovim rezultatom postajemo i najveća hrvatska farmaceutska kompanija i to upravo u godini u kojoj slavimo 30 godina JGL-a i 10 godina jednog od naših ključnih brendova, Meralysa - ističe Mislav Vučić, glavni izvršni direktor JGL-a, dodajući kako je prošlogodišnja stopa rasta na razini Grupe niža od one prije pandemije, ali i da su njome, s obzirom na okolnosti, izrazito zadovoljni.

U osnovnom, farmaceutskom poslovanju, JGL je u 2020. godini također zabilježio dvoznamenkasti rast prihoda. Poslovni prihodi premašili su 800 milijuna kuna, uz povećanje EBITDA marže za više od jedan postotni poen, na 18,6 posto. Rast operativne dobiti i smanjenje zaduženosti kroz otplatu postojećih kreditnih obveza su nadmašili pad likvidnosti, prvenstveno na hrvatskom tržištu, tako da je faktor zaduženosti (neto dug/EBITDA) tijekom godine smanjen s 2,8x na 2,2x EBITDA.

- Lanjska godina nam je pokazala koliko je ključno imati jasan strateški okvir, a istovremeno ostati brz i agilan u prilagodbi i donošenju odluka koje ovise o iznimno nestabilnim tržišnim okolnostima. U JGL-u smo, tijekom svega dva tjedna od pojave pandemije koronavirusa, prešli na zajedničku komunikacijsku i kolaboracijsku platformu, uključivši sva naša tržišta, od Alma Ate, preko Moskve i Rijeke, pa do Skoplja. Tijekom cijele godine, zaštita zdravlja zaposlenika i njihovih obitelji bila je ključni prioritet. Cijeli JGL tim je pokazao maksimalnu ozbiljnost i odgovornost u primjeni internih, restriktivnih protuepidemijskih mjera zbog kojih smo uspjeli održati stabilnost kompanije, kontinuitet poslovanja i opskrbe tržišta - naglašava Vučić.

Prošle je godine tako JGL ostvario rast u sva tri korporativna strateška terapeutska područja - gripi i prehladi, oftalmologiji i dermatologiji. Portfelj proizvoda kompanije uspješno je odgovorio na potrebe kupaca - sprejevi za nos Aqua Maris na sprječavanje zaraze COVID-19, kapi za suho oko Vizol S na povećani boravak u zatvorenim prostorima i rad pred digitalnim ekranima, te Aknekutan protiv akni na uvijek prisutnu želju za samouvjerenim izgledom.

Prema udjelima u neto prodaji, Rusija je i dalje najveće tržište JGL-a s 39 posto udjela, slijede B2B poslovanje i tržište Hrvatske, a koje prate Ukrajina i Kazahstan. Kad je o brendovima riječ, Aqua Maris nosi 36 posto udjela u prodaji, slijedi sve značajniji B2B portfelj s 15 posto, zatim Aknekutan i Meralys, svaki s po sedam posto udjela te Vizol S, čiji je udio u prodaji udvostručen tijekom 2020. godine. Također, tijekom prošle godine neometano je, u oba smjera, nastavljena poslovna suradnja sa strateškim partnerom, poljskom farmaceutskom kompanijom Polpharma. S jedne strane su se uspješno nastavili transferi razvojnih i komercijalnih projekata, dok je s druge strane realizirano lansiranje Vizola S i Viseta na tržištu Poljske.

- U ovoj za nas jako važnoj, ujedno jubilarnoj godini, veseli me vidjeti što smo sve postigli, a posebno me veseli činjenica da postajemo pravi globalni igrač, spremni konkurirati najvećima. U core businessu ostvarili smo 670 milijuna kuna poslovnih prihoda na izvoznim tržištima, što predstavlja 85 posto izvoza u strukturi naše prodaje. Zato, nema stajanja, ove godine nastavljamo s investicijama u novi projekt Integra 2020 vrijedan 373 milijuna kuna, čije smo financiranje dogovorili s HBOR-om, a s kojim snažno osiguravamo buduće razvojne i tehnološke kapacitete kompanije. Naše pripreme za budućnost odnose se na ulaganja u istraživanje i razvoj, digitalizaciju i robotizaciju, kao i intenziviranje suradnje sa Sveučilištem u Rijeci, što smo postavili kao ključno. Odabranim smjerom nastavljamo slijediti inovativne prakse, jačati rast konkurentnosti i izvoznih proizvodnih potencijala naše kompanije, ali i hrvatske farmaceutske industrije, kao i same Republike Hrvatske. Čestitam svim zaposlenicima na izvrsnosti i posvećenosti, te zahvaljujem svim našim pacijentima, liječnicima, ljekarnicima i partnerima na povjerenju koje nam svakodnevno daju - zaključuje Ivo Usmiani, predsjednik Upravnog odbora JGL-a.