Prilog HR u RH: Upravljanje ljudskim potencijalima sada je ključna kreativa

Uz novi broj Lidera uz prilog MaGos dolazi i prilog HR u RH u kojemu čitajte koja su nova pravila HR-a, tj. ljudskih resursa.



Više ne vrijede stari modeli poslovnih procesa, ali vrijedi stari Zakon o radu. Voditelji ljudskih potencijala oduvijek su znali da moraju naći rješenje za probleme i prije nego što se pojave. Pokazali su koliko su kreativni dok su morali držati sve na okupu, a svakoga na svojoj strani.

Najteži ispit voditelji ljudskih potencijala polagali su početkom pandemije koronavirusa, a 'dodatni testovi' protegnuli su se i na 'novu normalu' u kojoj više ne vrijede stari modeli poslovnih procesa, ali vrijedi stari Zakon o radu. Mnoge tvrtke su, primjerice, organizirale rad od kuće djelatnicima koji posao mogu obaviti online izvan ureda, novosti vezane uz promjene poslovnog modela svakodnevne su jer poslovni procesi ne smiju stati, kao ni potraga za novim djelatnicima, što je također unijelo izmjene u selekcijski postupak, a uza sve to treba biti pripravan i na nove izazov. O novim pravilima ljudskih resursa piše Kata Pranić.



Umjesto kuknjave zbog nedostatka radne snage nova mantra na tržištu postala je 'očuvanje radne snage'. Zadržavanje svih zaposlenika dokle god je to moguće, osiguranje zaštite zdravlja, prilagodba na rad od kuće aktualni su prioriteti u kompanijama. Koronavirus, broj oboljelih, mjere, zatvaranje, samoizolacija i kriza ključne su riječi kojima je obojena naša stvarnost, pa nije nikakvo čudo što je to utjecalo i na tržište rada. Broj nezaposlenih raste kao odgovor na krizu zbog karantene i stopiranja gospodarstva kad se još o virusu vrlo malo znalo, a COVID-19 diktira i druge trendove i prioritete u zapošljavanju. O kriznim diktatima piše Ksenija Puškarić.



Novo normalno donijelo nam je i nove formate selekcije, pa su i intervjui za posao postali hibridni. Komunikacija se ubrzala, makar tekla na više kanala, sudeći po provedbi selekcijskih postupaka. No neke tajne o kandidatima ni najbolji digitalni probir ne može dokučiti. Videopozivi i videosnimke tijekom pandemije postali su svakodnevica i u traženju posla. Kako stvari sada stoje, to će postati normalno i nakon što nas korona ostavi na miru. Što još podrazumijeva hibridni selekcijski format saznao je Edis Felić.