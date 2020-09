Prilog MaGos o budućnosti poduzetništva i privatnim poduzetnicima

Uz novi Lider stiže i poseban prilog MaGos u kojem možete pročitati što poduzetnike očekuje u bližoj budućnosti, privatnim poduzetnicima koji su navikli biti fleksibilni i centrima kompetentnosti.



Najveći potencijal svježeg kapitala i financiranja poduzetništva idućih godina vidi se u novcu EU, dijelom u sklopu potpora, ali i jamstava i subvencioniranih zajmova. No ozbiljni poduzetnici oslanjaju se ponajprije na sebe, sklapaju nove ugovore i u inozemstvu, ali planiraju na kraće staze



Mnogi su se upitnici nadvili nad poslovanje mikropoduzetnika, malih i srednjih poduzetnika dok pokušavaju na nogama dočekati kraj poslovne godine.



U Hrvatskoj gospodarskoj komori navode da se tvrtke na novi način poslovanja pripremaju i provode ga već pola godine te da posluju otežano, pri čemu posebno teško zadržavaju radna mjesta. Smatraju da mjere koju su sada na snazi, uz one koje će se tek primjenjivati, mogu znatno pomoći proizvodnim tvrtkama, od financiranja skraćenog radnog tjedna do mjera u distribuciji i logistici. O budućnosti poduzetništva i novcu iz EU piše Valentina Starčević.



U privatnom poduzetništvu neizvjesnost je stalna normala, piše Kata Pranić pa kaže da su privatni poduzetnici već oguglali na drame svih vrsta. Pripravno čekaju mogući val pandemije, a i moguće reakcije konkurencije na novo stanje. No, oni su navikli biti fleksibilni, a o svemu pričaju poduzetnici Ivan Mrvoš i Boris Popović.