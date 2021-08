Privatni brendovi - Je li barem jedan od pet proizvoda koje ste danas kupili trgovačka marka?

Gotovo sedamdeset posto kupaca u Europskoj uniji smatra da su robne marke pojedinih trgovaca jednako kvalitetne kao i brendirani proizvodi renomiranih proizvođača. Premda nema svježih istraživanja o stajalištu potrošača prema robnim markama u Hrvatskoj, nema razloga sumnjati da naši kupci razmišljaju pretjerano drugačije. Pa katkad je dovoljno samo pogledati Ženski recenziraj na Facebooku, na kojem na tisuće korisnica ocjenjuje razne proizvode i usluge, da zaključimo kako su neki od najbolje ocijenjenih proizvoda, oni koji doslovno nestaju s polica kad ih se tamo hvali, upravo proizvodi robnih marki.

Robne marke su, što nije uopće nevažno, cjenovno pristupačnije, pa nije ni čudno da trgovci upravo tu cijenu najčešće navode kao glavni mamac za kupnju proizvoda privatnih trgovačkih marki.

No, dok je za jedne mamac cijena, drugima je premium segment robnih marki jednako važan i tražen asortiman, a ponuda robnih marki širi se sukladno navikama potrošača. Tako danas postoje proizvodi robnih marki iz segmenta zdrav i aktivan život, gotova zamrznuta i konzervirana jela, grickalice te proizvodi za održavanje kućanstva kao i kozmetika, pa čak i etničke robne marke tipa talijanskih ili kineskih proizvoda. I svi oni nađu put do kupaca.

Svima dobro

Privatne robne marke stvaraju win-win situaciju za sve dionike u gospodarstvu. Prvi je win za proizvođače koji nemaju svoje tržište, ali rade za druge i tako ispunjavaju kapacitete. Trgovac pak dobiva proizvod pod svojim imenom, u čiju proizvodnju ne mora sam ulagati, a potrošač ostaje lojalan trgovcu! Upravo se ta lojalnost i cijeni. Hendal je u svibnju proveo anketu među potrošačima o lojalnosti markama i rezultati su pokazali da 57 posto građana navodi da u vrijeme krize češće kupuje marke kojima može vjerovati.

Na godišnjoj su razini privatne robne marke u Europi, prema podacima portala Statista, do rujna 2020. porasle 5,7 posto, a najviše su rasle privatne marke iz segmenta hrane i pića – u prosjeku 6,1 posto. Prema pojedinim konzultantima, trend rasta udjela privatnih robnih marki u ukupnoj prodaji također raste. Svaki peti proizvod u domaćoj košarici je, prema tvrdnjama nekih od njih, robna marka.

Kaufland primjerice odgovara da u asortimanu ima više od 4400 artikala vlastitih robnih marki. Oni se ističu ponajprije kvalitetom, zbog koje nose i različite certifikate poput Fairtradea, FSC-a, Riba Hrvatske, Jaja hrvatskih farmi i slično. – Naglasak kod Kauflandovih robnih marki svakako je i na cijeni, vodimo računa o tome da su proizvodi naših robnih marki svima pristupačni – rekao je Daniel Šturm, član Uprave Kauflanda za Nabavu.

– Putem naših robnih marki, razvijenih u Hrvatskoj i namijenjenih hrvatskom tržištu, potičemo domaću, lokalnu proizvodnju. Surađujemo s provjerenim i certificiranim dobavljačima, a hrvatski proizvođači važan su segment poslovanja Kauflanda, koji smo razvijali od početaka u Hrvatskoj. Zato i jesmo posebno ponosni na našu liniju proizvoda K-Classic i K-Favourites Naše mi najbolje paše, koja je vrhunac već dobro uhodane suradnje Kauflanda i hrvatskih proizvođača. Svi proizvodi obuhvaćeni projektom posebni su po tome što ih spravljaju domaći proizvođači prema tradicionalnoj recepturi, hrvatskog su podrijetla, a njihov je glavni sastojak, odnosno sirovina, iz Republike Hrvatske. Osim toga, kvalitetu tih proizvoda potvrdio je Nastavni zavod za javno zdravstvo 'Dr. Andrija Štampar' svojom oznakom kontrolirane kvalitete – napomenuo je Šturm.

Ističe da se broj robnih marki u ukupnom asortimanu Kauflanda u Hrvatskoj svake godine povećava, a udio u prodaji raste iz godine u godinu. Stoga će taj trgovac i dalje razvijati, zaključuje Šturm, nove artikle vlastitih robnih marki kako bi zadovoljio potražnju i potrebe kupaca.

Kako su nam odgovorili iz Lidla, koji je kao i Kaufland dio grupe Schwarz, udio proizvoda pod Lidlovim privatnim robnim markama u njihovim trgovinama prevladava i iznosi oko 80 posto. Lidlovi kupci iznimno su dobro prihvatili proizvode Lidlovih robnih marki, poručili su iz tvrtke, što potvrđuju i istraživanja.

– Okusi zavičaja jedna su od naših najprepoznatljivijih robnih marki. Godine 2013., kada je brend pokrenut, u ponudu je uvršteno 60-ak proizvoda iz svih krajeva Lijepe Naše. Od tada je brend doživio velik uspjeh kod naših kupaca, a linija se iz godine u godinu nadopunjava novostima iz Hrvatske pa tako danas ima više od 100 proizvoda, od kojih je više od 90 u stalnom asortimanu. Još 2016. taj je brend pojačan projektom 'Okusi svoj zavičaj' u suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom (HGK). Tada su Lidl i HGK prvi na tržištu pozvali domaće proizvođače voća i povrća da se prijave na natječaj, a najbolji su dobavljači uvršteni u asortiman Lidla Hrvatska. Jačanjem potražnje kupaca za proizvodima prema tradicionalnim recepturama i iz drugih segmenata, projekt je dodatno proširen unutar istoimenih Lidlovih akcijskih tjedana, u čijim se ponudama mogu naći proizvodi manjih regionalnih, lokalnih proizvođača te OPG-ova. Trenutačno raspolažemo s bazom od više od 60 proizvođača i OPG-ova te više od 200 proizvoda, uključujući i asortiman voća i povrća – odgovorili su iz Lidla te naveli da je njihov cilj i dalje kontinuirano djelovati u smjeru povećanja tog broja.

Put za izvoz

Dobavljači koji za Lidl Hrvatska proizvode asortiman Okusi zavičaja svoje proizvode preko mreže Lidlovih trgovina plasiraju, također su dodali, na više od 20 tržišta izvan Hrvatske. Uz to napominju da su svi Lidlovi dobavljači voća i povrća nositelji certifikata Global G.A.P., jednog od najraširenijih svjetskih standarda primarne proizvodnje svježeg voća i povrća.

– Proizvođači koji posjeduju standard Global G.A.P. obvezuju se prilikom obavljanja svih aktivnosti na poljoprivrednom gospodarstvu primjenjivati dobru poljoprivrednu praksu, program kontrole pesticida, sustav upravljanja kvalitetom i HACCP načela. Osim toga, Lidl Hrvatska je pomogao svojim domaćim dobavljačima i proizvođačima u dobivanju International Featured Standards (IFS) Fooda, međunarodno priznatog i jednog od najcjenjenijih standarda za kontrolu proizvodnih procesa, koji se odnosi isključivo na privatne robne marke – poručuju iz Lidla.

Ubrzala pandemija

Martin Evačić, direktor trgovačkoga Narodnoga trgovačkog lanca – NTL-a, odgovorio je da je udio robnih marki u asortimanu tog lanca 15 posto, a upitan za konkretne brojke odgovara da je riječ o ukupno 600 različitih artikala robnih marki. NTL-ovi najprodavaniji proizvodi zastupljeni su uz brendove, istaknuo je Evačić, i u varijanti robnih marki.

– Specifičnost nam je da od proizvođača uvijek tražimo istu kvalitetu, kao kod njihovih vlastitih brendova. Mahom su to proizvođači iz Hrvatske, iako dio proizvoda imamo iz praktično cijelog svijeta. Svake godine kupci sve više biraju robne marke iz dva razloga: cjenovno su prihvatljivije, a kvaliteta ne odudara od robe proizvođača brendova. Pandemija je trend rast prodaje robnih marki donekle i ubrzala. Prodaja čini više od 20 posto obujma, što je viši postotak od zastupljenosti u asortimanu – ispričao je Evačić.

K Plus najpoznatija je robna marka trgovačkog lanca Konzum, a u ukupnoj ponudi njegova asortimana je više od 2000 artikala robnih marki. Osim uobičajenih proizvoda iz osnovne košarice, kupci toga trgovačkog lanca mogu na njegovim policama naći premium robne marke za gurmane, robne marke za one koji žele živjeti zdravo, marke za ljude s posebnim režimima prehrane, poput namirnica s oznakom 'free from'. Za Konzum je svojedobno robne marke proizvodilo više od 200 proizvođača. Spar godinama ulaže u vlastite robne marke, od hrane, sredstava za domaćinstvo, hrane za one koji paze na ishranu do proizvoda za njegu tijela. Spar u svom asortimanu ima i robne marke proizvoda za ured i školu.

Strano, a domaće

U vlastite robne marke znatno ulažu u Studencu, a iz godine u godinu ponuda je sve bolja, pa će tako nevješto nepce teško pogoditi da su sirevi i suhomesnati naresci poput pršuta ili buđole marke Bonkulović ili ajvar Bakina zimnica te brašno Panonica ustvari njegove robne marke. I Plodine danas imaju popriličan broj svojih robnih marki, ali zanimljivost njihova asortimana je da taj, danas još uvijek konkretno hrvatski trgovački lanac, svojim robnim markama daje uglavnom strana imena. Njegove robne marke su Doline, Fresh garden, Campo, Frizo, Green fields, Barba, Evergreen, B&B, Enens, Softy, Friends i Dix. I trgovački lanac Tommy kupcima nudi širok izbor proizvoda pod svojim privatnim robnim markama, u većini robnih kategorija. Kupce privlači pričom da njegove robne marke potrošačima nude raznovrsnost, pouzdanost, kvalitetu i trajno povoljnu cijenu.

Godinu dana od otvorenja prvog Eurospina u Hrvatskoj taj talijanski diskonter ne prestaje otvarati nove trgovine. Premda se u početku pisalo da će na našem tržištu prodavati samo i isključivo svoje robne marke, čini se da je dobro ispitao tržište na koje dolazi i ipak je našim potrošačima ponudio i neke proizvode, poput čvaraka na primjer, koje nema u asortimanu svojih robnih marki. No, u njemu i dalje tvrde da je njihova glavna prednost upravo činjenica da imaju svoje robne marke:

– Osnovna značajka Eurospina je da je jedini lanac diskontnih trgovina u Europi koji prodaje isključivo svoje robne marke. U Eurospinovim trgovinama ne postoje klasični brendovi kao u ostalim supermarketima, već isključivo proizvodi koje je naš tim stručnjaka osmislio i pažljivo odabrao za svoje kupce, putem mreže odabranih partnera – stoji na Eurospinovim hrvatskim web-stranicama.

Neprestani uspon

U robne marke ne ulažu samo klasični trgovci, a kako naglašava Vanja Vuljak, izvršni direktor upravljanja kategorijama u Tokiću i član Upravnog odbora za robne marke, ta kompanija u svoje robne marke ulaže od 2008. godine i trenutačno je udio takvih proizvoda u ukupnom asortimanu sedam posto, od čega pet posto zauzima TQ asortiman.

– TQ asortiman prilagođen je različitim kategorijama kupaca i jedini je među privatnim markama autodijelova ponudio premium brendove umjesto jeftine alternative, što je karakteristika privatnih robnih marki, pa je tako i postao prvi izbor kupaca – objasnio je Vuljak.

Trgovačke marke kod hrvatskih proizvođača dobro su prihvaćene, njihov je razvoj intenzivan u proteklom desetljeću i iz godine u godinu ostvaruje znatan rast pa se može pretpostaviti da će popularnost takvih proizvoda rasti. Predviđanja su da će se uspon robnih marki nastaviti i u idućim godinama – kako u Hrvatskoj, tako i globalno. Razlog tome sigurno nije samo cijena jer su kupci, upoznajući se s novim markama na tržištu, razvili povjerenje, već ono ključno – dobivanje vrijednosti za svoj novac.