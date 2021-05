Problemi pred sezonu - Mnogi konobari napustili su ugostiteljstvo i postali građevinci

Iako Udruga Glas poduzetnika od početka pandemije koronavirusa upozorava na teško stanje u kojem se našlo ugostiteljstvo, a i zaposlenici u tom sektoru, prema podacima portala MojPosao i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ) konobari su i dalje najtraženiji radnici na hrvatskom tržištu rada. No u Glasu poduzetnika i Nacionalnoj udruzi ugostitelja ne slažu se s tim nego tvrde da potražnja za konobarima ni izbliza nije kao što je bila prije pandemije te da se taj sektor ne oporavlja, a za to imaju i argumente. Prema njihovim podacima, veliki broj konobara, koji su do početka pandemije radili u domaćem ugostiteljstvu, ili se iselio ili prekvalificirao.

Prema riječima Vedrana Jakominića, člana Odbora za ugostiteljstvo i turizam Udruge Glas poduzetnika i vlasnika King's Caffea, nakon godinu dana mrcvarenja ljudi su promijenili struku, a mnogi i domovinu. Izuzetno mnogo ljudi otišlo je u građevinu te su timovi s kojima su domaći ugostitelji godinama razvijali kvalitetu nestali iz njihova sektora. Nadajući se boljoj sezoni, krenulo je traženje sezonskih radnika pa je tako i potražnja donekle prisutna, no tek će se vidjeti što će se od toga stvarno i realizirati.

- U ugostiteljstvu je prije pandemije radilo oko 40.000 ljudi, a taj broj je trenutačno na 50 posto. Bez posla je ostalo mnogo konobara, kuhara, pomoćnog osoblja, domaćina, slastičara, sommeliera i pizzaiola. Točan broj imat ćemo na jesen. Postoji još ogroman broj zombie tvrtki koje egzistiraju kako bi svojim radnicima osigurale naknade za očuvanje radnih mjesta. S druge strane, postoji i veliki broj tvrtki koje odbijaju prihvatiti činjenicu da su prezadužene, nemaju likvidnost ni pristup sredstvima i čekaju ih stečajevi i blokade. Ako sezona i kraj godine budu vrlo produktivni, očekujem da će na nogama ostati otprilike 60 posto trenutačno aktivnih ugostiteljskih objekata. U suprotnom, neće ostati nitko – kaže Jakominić.

Slično tvrde i u Nacionalnoj udruzi ugostitelja gdje ističu da je velika potražnja za konobarima, ali jednako tako i za ostalim djelatnicima u ugostiteljstvu, nastala zbog toga jer ogroman broj konobara napušta ugostiteljstvo, a osoblje je ugostiteljima i dalje potrebno. Prema podacima te udruge, traži se pet tisuća konobara, a otišlo ih je više od jedanaest tisuća, što predstavlja više od 20 posto ukupno zaposlenih u ugostiteljstvu. Ugostiteljstvo je specifično i po tome što se broj zaposlenih ne može smanjiti proporcionalno padu prometa te, unatoč činjenici da se traži pet tisuća konobara, to je tek 40 posto od ukupnog broja radnika koji su otišli. Zbog toga će problem nedostatka radne snage u ugostiteljstvu kulminirati otvaranjem sezone.

Tijekom 2019. godine iskorišteno je 35 tisuća kvota za uvoz radne snage, a ove godine je upitno gdje će se naći radnike s obzirom da je poticajna politika zapošljavanja u sektoru koji je nosio četvrtinu hrvatskog BDP-a izostala od prošle zime kad su MMF i Ministarstvo rada pozvali ugostiteljske djelatnike na prekvalifikaciju i zapošljavanje u sektoru građevine kojem nedostaje 80 tisuća radnika. A bez vrhunskog kadra, naglašavaju u Nacionalnoj udruzi ugostitelja, neće biti moguće održati standard i kvalitetu usluge koji su jedan od temelja konkurentnosti na globalnom turističkom tržištu.