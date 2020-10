Pročitajte EKSKLUZIVNI intervju s Michałom Kȩdziom - najvećim preuzimačem kompanija u Hrvatskoj

S Michałom Kȩdziom, ​partnerom privatnog investicijskog fonda Enterprise Investors (EI) zaduženim za regiju Adriatic, prvi put razgovarala sam prije dva mjeseca, kad je bio jedan od sugovornika za tekst na temu spajanja i preuzimanja. Ljubazan, nimalo nametljiv, moglo bi se reći skroman, pažljivo je odgovarao na pitanja. Takav je bio i nekidan, tijekom ovog ekskluzivnog intervjua, prvog koji je dao hrvatskim medijima iako u Hrvatskoj radi na poslovima preuzimanja za fond čija se vrijednost procjenjuje na čak dvije i pol milijarde eura. Kad se prije trinaest godina priključio EI-jevu timu, Kȩdzia je radio na mjestu analitičara odgovornog za tržišta bivše Jugoslavije, a poslije postaje partner izravno uključen u kupnju i nadzor akvizicija u Hrvatskoj: Studenca i Pan-peka.

Kad je pak riječ o biznisu M&A-a, trenutačno je u fokusu javnosti prodaja Leda, nekadašnjeg dragulja Agrokorova bivšeg carstva, današnje Fortenova grupe, za koji je interes iskazalo desetak potencijalnih investitora. Ime Enterprise Investorsa, čiji je fokus, između ostalog, na sektoru maloprodaje prehrambenih proizvoda i proizvodnji hrane, u medijima se pojavilo kao jedan od potencijalnih kupaca Leda, pa je upravo to bio povod za razgovor s Kȩdziom, koji je strpljivo objašnjavao sve detalje njihova poslovanja i strategije razvoja tvrtki koje su preuzeli, ali nije se libio ni najaviti da će se njihova ulaganja u Hrvatsku nastaviti i da novu akviziciju možemo očekivati do kraja ove godine ili početka iduće.

Za početak, prijeđimo odmah na stvar: što će biti vaša sljedeća akvizicija u Hrvatskoj?

– U ovom trenutku tražimo tvrtku u segmentu maloprodaje prehrambenih proizvoda koja će biti nova akvizicija Studenca, ali zainteresirani smo i za druge industrije. Iako nikad ne izlazimo s točnim datumom jer ga je u ovom poslu nemoguće predvidjeti, nadam se da ćemo novu akviziciju u Hrvatskoj moći objaviti uskoro, potkraj ove godine ili početkom 2021. Trenutačno je najizglednije da će to preuzimanje biti povezano sa Studencem. Kao što je poznato, Studenac je već preuzeo Istarske supermarkete i zadarski Sonik, a trenutačno pregovaramo s nekoliko trgovačkih lanaca. Nadam se da ćemo se uspjeti dogovoriti i pregovore uspješno privesti kraju. To neće biti neki velik trgovački lanac, radi se o manjem do srednje velikom.

Prema informacijama koje su objavljene u hrvatskim medijima, Enterprise Investrors jedan je od potencijalnih Ledovih kupaca. Možete li potvrditi tu informaciju?

– Dobra poslovna praksa nalaže da ne komentiramo transakcije koje se nude na tržištu, bez obzira na to radimo li na njima ili ne radimo. Zanimaju nas sve tvrtke u regiji koje bi mogle biti na prodaju, proučavamo svaku potencijalnu priliku, ali svaka investicija zahtijeva specifičan pristup jer nisu sve tvrtke koje su zanimljive drugima automatski zanimljive i nama. Mnogo je potencijalnih kupaca iskazalo interes za Ledo, no još se ne zna tko će to biti. Želim istaknuti da ne trčimo za svakom tvrtkom koja se nudi na tržištu, ali o ovoj konkretnoj transakciji još vam ništa ne mogu reći. Vidjet ćemo.

Rekli ste da vas zanimaju i mnoge druge industrije, ne samo maloprodaja i proizvodnja hrane. Možete li ih nabrojiti?

– U našem je fokusu vrlo širok opseg industrija, zanima nas jedino rastu li sektor i tržište na kojem su prisutne i je li tvrtka na zdravim temeljima. Umjesto da odgovorim na pitanje koje nas industrije zanimaju, možda je lakše reći u što ne ulažemo: ne kupujemo nekretnine, nismo nekretninski fond, i ne zanimaju nas turističke tvrtke jer se njihova vrijednost uglavnom temelji na nekretninama. Važno nam je ulagati u društveno odgovorna poduzeća, ali naši su interesi vrlo široki. U regiji Adriatic počeli smo s industrijama koje najbolje poznajemo, a to je maloprodaja, trgovina prehrambenim proizvodima, proizvodnja hrane. Te su nam industrije donijele velike prinose u Poljskoj i na srednjoeuropskim tržištima, pa to iskustvo želimo iskoristiti i ovdje. Ali ni u kojem se slučaju ne želimo ograničiti samo na te sektore; jako smo zainteresirani za IT sektor i digitalne tvrtke i u Hrvatskoj i u cijeloj regiji.

Možete li navesti njihova imena?

– O imenima za sada ne bih govorio, ali nedavno smo svjedočili iznimno velikoj investiciji u Infobip i prodaji koja je donijela velike zarade Nanobitovim osnivačima. Siguran sam da to nisu jedine uspješne IT tvrtke na tržištu, odnosno one koje imaju velik potencijal rasta, nego da je cijelo okružje IT industrije u Hrvatskoj vrlo zanimljivo i dinamično. Stoga ćemo upravo na taj sektor itekako obratiti pozornost. Ali želim naglasiti da smo bacili oko i na velikog proizvođača u Hrvatskoj čije ime za sada ne mogu otkriti.

